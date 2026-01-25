Ni con salsa ni con limón: la mejor forma de tomar el mejillón es ésta

El mejillón es uno de esos manjares del mar que conserva un sabor intenso y delicado muy apreciado tanto en platos sencillos como en elaboraciones más sofisticadas. Sin embargo, a menudo tendemos a acompañarlo con salsas, limón o especias que pueden enmascarar la esencia del mejillón.

Sin embargo, existe mucho más auténtica y deliciosa de disfrutarlos: cocidos al vapor con un toque de vino blanco. Una preparación sencilla que ofrece el equilibrio perfecto entre salinidad y dulzor, y que permite que los mejillones expresen toda su complejidad y frescura natural.

Para preparar este plato, necesitarás 1 kg de mejillones, 3 dientes de ajo, 1 chalota (o dos pequeñas), aceite de oliva virgen extra, sal, dos o tres hojas de laurel y de salvia, una nuez de mantequilla, dos cucharadas de crema agria, queso crema o nata de cocina, pimienta negra, cayena o copos de chile, vino blanco, medio limón y perejil.

Para limpiar los mejillones, empieza desechando aquellos que tengan la concha rota. A continuación, con un cuchillo pequeño, tira de las barbas hacia la parte redonda del mejillón y saldrán solas. También puedes cortarlas con tijera. si te resulta más cómodo. Luego, con ayuda del cuchillo, con mucho cuidado, quita las lapas que tengan adheridas. Finalmente, con un estropajo de aluminio o nanas, frota la concha hasta que quede lo más limpia posible y pasa los mejillones bajo el grifo.

Rehoga el ajo y la chalota picados en una cazuela amplia con aceite de oliva virgen extra y un poco de sal. ¡Cuidado que no se te queme! Añade las hierbas aromáticas y un poco de mantequilla. Cuando la chalota esté blanda, añade la crema, pimienta negra, cayena y un buen chorro de vino blanco. Añade los mejillones limpios. Tapa y deja cocinar al vapor durante unos 2-3 minutos, hasta que se hayan abierto en su mayoría. Retira los mejillones a una fuente amplia y deja que la salsa reduzca hasta que esté un poquito más espesa. Añade ralladura de limón y, si te gustan acidillos, el zumo de medio limón. Finalmente agrega el perejil fresco picado y salsea los mejillones con la salsa.

Un buen mejillón fresco, abierto al vapor con un poco de vino blanco, ofrece matices que con otras preparaciones se pierden por completo. Además, esta técnica es una manera deliciosa y elegante de rendir homenaje al mar, demostrando que, a veces, lo más sencillo es también lo más exquisito. No se necesita limón, ni especias fuertes: su propia esencia es suficiente para conquistar incluso los paladares más exigentes.