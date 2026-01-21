Ni del Cantábrico ni del Mediterráneo: los mejillones que consumimos vienen de este país que no te esperas

China se mantiene como el líder indiscutible en la producción mundial de mejillones. Según los últimos datos de 2023 de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO), China produjo 777.065 toneladas de mejillones, con una gran influencia en el contexto global.

En 2020, la producción mundial de mejillones alcanzó las 2,2 millones de toneladas, de las cuales China aportó un 43%. Le siguieron la Unión Europea y Chile, con un 20 % y un 19 % respectivamente. Por lo tanto, casi la mitad de los mejillones que se consumen en todo el mundo provienen de las costas chinas.

China, líder mundial en la producción de mejillones

El litoral del país asiático tiene una extensión de 14.500 kilómetros, donde se han establecido un amplio abanico de granjas marinas, especialmente en las provincias de Shandong, Liaoning y Fujian. Estas granjas aprovechan las corrientes, la salinidad y la temperatura del agua para optimizar el crecimiento y la calidad de los mejillones, lo que resulta en cosechas abundantes y sostenibles a gran escala.

Según el Qingdao Customs District P.R China, «los barcos pesqueros de la zona generan alrededor de 200 millones de kilogramos de mejillones anuales. La producción se orienta principalmente a la exportación, lo que coloca a esta región entre los principales proveedores a nivel nacional e internacional. El mercado internacional demanda mejillones vivos, lo que condiciona la logística de distribución y venta».

En lo que respecta a la infraestructuras, las «líneas de cultivo»permiten que los mejillones se adhieran y crezcan con seguridad, resistiendo corrientes y cambios ambientales. Esta técnica garantiza que los ejemplares mantengan características físicas y organolépticas deseables para su consumo.

Asimismo, el liderazgo de China en la producción de mejillones también se explica por la capacidad logística. Los mejillones frescos se transportan cuidadosamente para llegar a los mercados internacionales manteniendo su frescura y calidad.

Retos del mejillón en Galicia

Mario Soliño y Antonio Figueras, del Instituto de Investigaciones Marinas (IIM) del CSIC, llevaron a cabo un estudio mediante un panel de 59 personas, entre los que se encontraban mayoritariamente académicos, técnicos y profesionales, se identificaron cinco discursos fundamentales en relación a las oportunidades y desafíos del sector.

Tres de los discursos reflejan una gran preocupación por el futuro de la acuicultura del mejillón, especialmente frente a los desafíos ambientales. Entre ellos, se destacan los problemas derivados de la alteración de los patrones de afloramiento. Otros discursos ponen el foco en amenazas como la llegada de especies invasoras que podrían alterar los ecosistemas locales o en los retos sociales y económicos, como la renovación generacional de los trabajadores y la necesidad de atraer jóvenes al sector.

«La acuicultura del mejillón, particularmente en Galicia, el principal productor europeo, se enfrenta a una creciente incertidumbre a la luz de los cambios ambientales. Si bien la producción se mantuvo relativamente estable en los últimos 15 años, 2023 vio una disminución dramática a niveles no observados desde finales del siglo XX. Las causas detrás de esta recesión siguen sin estar claras, pero se cree que el aumento de la temperatura del mar, la acidificación de los océanos, los cambios en los patrones de afloramiento y otros fenómenos relacionados con el clima juegan un papel clave».

Producción acuícola global

La Organización para la Agricultura y la Alimentación de la Naciones Unidas (FAO), en sus últimos datos de 2023, China se mantiene como el principal productor mundial, alcanzando 78,27 millones de toneladas, una cifra que por sí sola supera ampliamente al resto de países juntos.

En segundo lugar se sitúa Indonesia, con 15,36 millones de toneladas. A continuación aparece India, con 11,32 millones de toneladas, impulsada principalmente por el cultivo de carpas y camarón. El cuarto puesto corresponde a Vietnam, que produjo 5,38 millones de toneladas, destacando por su fuerte orientación exportadora.

El quinto lugar lo ocupa Bangladesh, con 2,85 millones de toneladas. En sexta posición se encuentra Noruega, con 1,65 millones de toneladas. Le sigue Egipto, con 1,55 millones de toneladas, referencia en África gracias a su producción intensiva en aguas continentales.

En el octavo puesto aparece Chile, con 1,50 millones de toneladas, sustentadas principalmente por la salmonicultura. Ecuador, con 1,23 millones de toneladas, ocupa el noveno lugar, impulsado por el camarón de cultivo, uno de sus principales productos de exportación.

Cierra el top ten Myanmar, con 1,19 millones de toneladas, reflejo del rápido crecimiento del sector en el sudeste asiático. Por detrás de este grupo líder se sitúan países como Filipinas, Japón, Brasil, Corea del Sur, Estados Unidos y España, que superan las 200.000 toneladas anuales.

Finalmente, cabe señalar que el mejillón destaca por ser una fuente de proteínas de buena calidad, aunque en menor cantidad que otros moluscos. Su contenido graso es bajo, lo que hace que su valor calórico sea moderado: 100 gramos de porción comestible aportan aproximadamente 60 kcal. A pesar de esto, el mejillón es una fuente de ácidos grasos omega-3. Por cada 100 gramos, contiene 10,8 g de proteínas, 1,9 g de lípidos totales y 0,259 g de omega-3.