Pablo, cocinero gallego: «El truco para que los mejillones queden más sabrosos es no cocerlos con agua»

El cocinero gallego Pablo Suárez tiene claro que el éxito está en el respeto al ingrediente. Muchas personas cometen el error de ahogar los frutos del mar en agua, pero la clave para obtener unos mejillones realmente sabrosos pasa por una técnica mucho más respetuosa.

El creador de contenido culinario, que triunfa en redes sociales como Poesía de Fogón, propone una receta que busca una textura ideal con una combinación exótica de sabores. De esta forma, los mejillones que cocina Suárez en sus fogones permiten que el bivalvo mantenga toda su tersura y su gusto a salitre característico del norte.

El truco de Pablo Suárez para cocinar unos sabrosos mejillones

La regla de oro del chef Pablo es que para que los mejillones destaquen hay que eliminar el agua de la ecuación inicial. Su truco consiste en cocinar los mejillones únicamente con un chorro de vino blanco y una hoja de laurel.

Con esta técnica, las piezas se abren al vapor y conservan su esencia sin diluir el sabor en agua. El gallego recomienda tapar la olla y retirar cada unidad en cuanto el calor las abra. De esta forma, nos evitaremos que se pase de cocción y quede gomosa.

Una vez que los mejillones están listos, el paso fundamental es colar el caldo que ellos mismos han soltado. Este líquido concentrado servirá como base para la salsa posterior.

Receta paso a paso de los mejillones al curry

Para elaborar este plato que el autor define como «brutal», el cocinero gallego busca una integración de sabores compleja pero simple, para que cada bocado sea una explosión marina con matices exóticos.

A continuación, te dejamos la receta del chef Pablo Suárez:

Primero se deben cocinar los mejillones en una olla con un chorro de vino blanco y laurel.

Tapar el recipiente y esperar que los mejillones se abran al vapor. Retirar las piezas según se vayan abriendo para evitar que se endurezcan.

Colar el líquido resultante de la cocción y reservar. Retirar la concha vacía de cada unidad y mantener solo la concha donde el cuerpo permanece pegado, para facilitar el posterior consumo.

En una cazuela con aceite de oliva, toca pochar la cebolla e incorporar después el tomate picado de forma muy fina para realizar un buen sofrito.

Añadir el curry y rehogar la especia un par de minutos antes de verter una parte del líquido reservado, leche de coco y el zumo de media lima.

Cuando la mezcla hierva un par de minutos y esté integrada, corregir los niveles de sal.

Finalmente, reincorporar los mejillones para que la salsa reduzca y terminar el plato con cilantro fresco picado.

El vino ideal para acompañar este plato

Para redondear la experiencia con estos mejillones al curry, la elección lógica podría ser un albariño bien fresco. La acidez de este vino blanco gallego equilibra perfectamente la grasa de la leche de coco y la intensidad de las especias.

También, un godello podría resultar estupendo, ya que su estructura aguanta el carácter picante del plato sin opacar el sabor marino del bivalvo.