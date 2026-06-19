La mostaza Dijon casera es una exquisita crema que sirve como acompañante para sándwiches, carnes, ensaladas y embutidos. Aunque puede conseguirse en cualquier supermercado, puede resultar incluso más deliciosa cocinarla en casa. Esta elaboración es reconocida por ser una receta muy sencilla de realizar, ofreciendo un resultado delicioso y fuera de lo común. Además, también sirve para acompañar nuestras comidas variando considerablemente sus sabores iniciales.

Para realizarla correctamente se seleccionarán diversos granos de mostaza, de la máxima calidad, que le darán a la salsa un sabor fuerte y especial para el paladar.

Ingredientes:

45 g de semillas de mostaza marrón

45 g de semillas de mostaza amarilla

50 ml de vino blanco seco

50 ml de vinagre de vino blanco

200 ml de agua

Cinco g de azúcar moreno

Sal al gusto

Cómo preparar la mostaza Dijon casera:

Los granos de mostaza marrón y amarilla de deberán colocar dentro del agua durante al menos ocho horas, de tal manera que puedan hidratarse. Transcurrido este tiempo los granos se pasan a colar en un colador y se reservan en un recipiente. A continuación, se vierten el vino junto con el vinagre dentro del mismo recipiente de los granos de mostaza, y se mezclan para que se combinen. Posteriormente se le agrega el azúcar y la sal y se vuelven a mezclar bien todos los ingredientes. El siguiente paso será tapar el tazón con plástico adherente de manera que quede bien sellado y no se pierdan los aromas ni pueda entrar ningún otro. Estos ingredientes se dejan reposar durante dos días a temperatura ambiente para que se integren correctamente los sabores. Al retirar la envoltura de plástico se vierte el contenido en la licuadora y se licua hasta obtener la consistencia deseada. Cuanto más tiempo se mezclen los ingredientes, será mayor su espesor. La mezcla será uniforme, homogénea. Posteriormente se coloca la mostaza resultante dentro de un recipiente hermético. Esta mostaza se deberá reservar dentro de la nevera durante un par de horas para ayudar a asentar los diferentes sabores y aromas. Finalmente servir la mostaza dijon casera al gusto, con los alimentos que se prefiera.

Por qué se usan semillas de mostaza marrón y amarilla: diferencias

Cuando se prepara mostaza Dijon casera, no suele elegirse un tipo de semilla al azar. Las semillas de mostaza amarilla y las marrones aportan características distintas, y precisamente esa combinación es la que permite conseguir un sabor equilibrado.

La mostaza amarilla tiene un perfil más suave y menos agresivo. Su sabor resulta más delicado y aporta cierta redondez al conjunto. Las semillas marrones, en cambio, tienen más intensidad. Son las responsables de ese toque picante y aromático que muchas personas asocian con una buena mostaza Dijon.

Por eso muchas recetas mezclan ambas variedades. La amarilla aporta equilibrio y la marrón añade carácter. El resultado suele ser una mostaza con más profundidad de sabor y una personalidad bastante más marcada que las versiones comerciales más suaves.

Qué es la mostaza Dijon y qué la diferencia de la mostaza normal

La mostaza Dijon nació en Francia y se ha convertido en una de las variedades más apreciadas en cocina.

Su principal diferencia respecto a la mostaza americana clásica está en el sabor. La de Dijon es un poco más intensa y con más aroma.

También cambia la textura. Habitualmente es más cremosa y fina, lo que la convierte en una excelente base para salsas, aliños y vinagretas.

No busca únicamente acompañar alimentos. Muchas veces forma parte activa de la receta.

Con qué acompañar la mostaza Dijon casera

La versatilidad es una de sus grandes ventajas.

Una cucharada de mostaza Dijon puede transformar una sencilla vinagreta o aportar un toque especial a una salsa para carne. Combina especialmente bien con cerdo, pollo, ternera y embutidos.

También funciona de maravilla en bocadillos, hamburguesas y tablas de quesos. Incluso algunos pescados admiten perfectamente su sabor cuando se utiliza con moderación.

Cuánto dura la mostaza Dijon casera y cómo conservarla

Se conserva bien gracias a su acidez. Puede estar en la nevera varias semanas en un tarro o recipiente bien cerrado.

Con frecuencia ocurre algo curioso: durante los primeros días el sabor mejora. Los ingredientes continúan integrándose y la mostaza desarrolla matices más equilibrados.

Preguntas frecuentes sobre la mostaza Dijon casera

¿Cuánto tiempo hay que macerar las semillas de mostaza?

Teniendo las semillas en remojo de uno a dos días será suficiente.

Algunas recetas prolongan la maceración hasta tres días si se busca una textura más suave. No existe una única duración obligatoria, aunque menos de 24 horas suele dar resultados menos homogéneos.

¿Qué diferencia hay entre mostaza Dijon y mostaza americana?

La diferencia más evidente está en la intensidad del sabor.

La mostaza americana suele elaborarse principalmente con semillas amarillas y presenta un perfil mucho más suave. La Dijon apuesta por sabores más complejos y una sensación picante más pronunciada.

También suele utilizarse de forma distinta en la cocina. Mientras la americana funciona como acompañamiento directo, la Dijon aparece con frecuencia como ingrediente dentro de recetas elaboradas.

¿Se puede hacer mostaza Dijon sin vino blanco?

Muchas recetas sustituyen el vino blanco por vinagre, agua o mezclas de ambos ingredientes. El resultado cambia ligeramente, pero sigue siendo una auténtica mostaza de estilo Dijon siempre que mantenga el equilibrio de sabores característico.

¿Por qué la mostaza Dijon pica más que la mostaza normal?

El picante procede principalmente de las semillas utilizadas.

Las semillas marrones desarrollan compuestos aromáticos más intensos cuando se trituran y reaccionan con líquidos. Esa reacción es la responsable del característico golpe de sabor que distingue a la mostaza Dijon de otras variedades más suaves.

Las características de la mostaza dijon casera permiten utilizarla en una extensa variedad de platos. De esta manera, es un aderezo versátil y muy especial que no debe faltar dentro de la cocina. La mostaza casera queda excelente a cualquier hora del día mientras es acompañada de carnes, vegetales, arroz e incluso pasta.

Tiempo de preparación: 15 minutos (más el tiempo de maceración de las semillas)

Porciones: 1 tarro mediano de mostaza Dijon casera

Información nutricional: Rica en compuestos antioxidantes presentes en las semillas de mostaza. El valor nutricional exacto dependerá de los ingredientes y cantidades utilizadas.

Tipo de cocina: Francesa

Tipo de comida: Condimento, salsa y acompañamiento

Si buscas un formato más completo para una receta web:

Tiempo de preparación: 15 minutos

Tiempo de maceración: 24-48 horas

Tiempo total: 24 horas y 15 minutos aproximadamente

Porciones: 10-15 raciones

Información nutricional: Variable según la receta. Contiene pequeñas cantidades de proteínas, fibra y minerales procedentes de las semillas de mostaza.

Tipo de cocina: Francesa

Tipo de comida: Condimento, salsa y aderezo culinario