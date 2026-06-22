Migas manchegas con uvas y chorizo

Las migas manchegas tienen algo que pocas recetas consiguen conservar con el paso de los años: autenticidad. No nacieron en grandes cocinas ni fueron creadas para impresionar a nadie. Surgieron de la necesidad, del aprovechamiento y de esa sabiduría popular que sabía sacar partido incluso a un pan que ya había perdido parte de su frescura.

Y, sin embargo, hoy siguen siendo uno de los platos más queridos de la gastronomía española.

Quien haya probado unas migas bien hechas sabe que su encanto no está en la complejidad. Todo lo contrario. Pan, aceite, ajo, chorizo y unas uvas. Ingredientes sencillos que, cuando se preparan con calma, terminan ofreciendo un resultado lleno de matices.

Lo mejor es ese contraste tan característico. Por un lado aparecen los sabores intensos del chorizo y el ajo dorado. Por otro, la dulzura fresca de las uvas, que aportan un equilibrio inesperado y convierten cada cucharada en algo mucho más interesante de lo que parece a simple vista.

Ingredientes

500 g de pan del día anterior

200 ml de agua

150 g de chorizo fresco

6 dientes de ajo

80 ml de aceite de oliva virgen extra

250 g de uvas blancas

1 cucharadita de pimentón dulce

Sal al gusto

Preparación paso a paso

Las buenas migas empiezan mucho antes de encender el fuego. El pan es la base de todo. Lo ideal es utilizar una hogaza asentada, de las que tienen una miga consistente y una corteza firme. Córtala en trozos pequeños o desmenúzala con paciencia hasta conseguir fragmentos de tamaño similar. Una vez preparado el pan, humedécelo ligeramente con agua mezclada con una pizca de sal. No busques empaparlo. Solo necesita recuperar algo de humedad para que después pueda cocinarse correctamente. Cubre el recipiente con un paño limpio y deja reposar varias horas. Muchas familias manchegas lo dejan preparado la noche anterior, una costumbre que sigue teniendo bastante sentido porque mejora la textura final. Cuando llegue el momento de cocinar, corta el chorizo en rodajas. Pon una sartén amplia al fuego con el aceite de oliva y añade los ajos enteros ligeramente aplastados. Cocínalos despacio hasta que empiecen a dorarse y perfumen el aceite. Ese aroma que empieza a llenar la cocina ya anticipa lo que viene después. Retira los ajos y resérvalos. A continuación sofríe el chorizo durante unos minutos. Poco a poco soltará parte de su grasa y teñirá el aceite con ese característico color rojizo que aporta tanto sabor al plato. Cuando esté listo, retíralo también. Aparta brevemente la sartén del fuego e incorpora el pimentón. Es un paso rápido pero importante. Si se quema, puede amargar toda la preparación. Añade entonces el pan humedecido. Aquí empieza el trabajo de verdad. Las migas necesitan paciencia. No hay atajos. Remueve constantemente mientras se cocinan a fuego medio. Al principio parecerán compactas y algo pesadas, pero poco a poco irán soltándose. Cuando veas las migas sueltas y tostadas, echa de nuevo el chorizo y los ajos que habías reservado. Mezcla bien para que todos los sabores se integren. Pon a punto de sal. Mientras tanto, lava las uvas y sécalas cuidadosamente. Si son grandes puedes cortarlas por la mitad y retirar las semillas.

Cómo servirlas

Las migas agradecen llegar a la mesa recién hechas.

Justo antes de servirlas reparte las uvas por encima o colócalas en una fuente aparte para que cada comensal las combine a su gusto.

Si quieres completar la comida, unas aceitunas aliñadas, unos pimientos fritos o una ensalada sencilla funcionan perfectamente como acompañamiento.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 20 minutos

Tiempo de cocinado: 35 minutos

Tiempo total: 55 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: Aproximadamente 2.800 kcal la receta completa. Unas 700 kcal por ración, aunque la cifra puede variar según el tipo de chorizo utilizado y la cantidad de aceite empleada.

Tipo de cocina: Española tradicional / Manchega

Tipo de comida: Plato principal