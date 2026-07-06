Magro con tomate en Thermomix: receta tradicional fácil y muy jugosa

El magro con tomate es uno de esos platos que saben a cocina de siempre. Carne tierna, una salsa espesa y bastante pan cerca del plato. No necesita adornos. Es una receta popular, sencilla y muy agradecida, sobre todo cuando se prepara con calma.

Hacer magro con tomate en Thermomix simplifica bastante el trabajo. El sofrito se cocina en el propio vaso y la carne termina de hacerse lentamente con el tomate, sin tener que vigilar una cazuela cada pocos minutos. El resultado es jugoso, con una salsa bien ligada y llena de sabor.

Ingredientes para hacer magro con tomate en Thermomix

800 g de magro de cerdo cortado en dados de unos 3 cm

400 g de tomate triturado en conserva

150 g de cebolla

40 g de aceite de oliva virgen extra

sal y pimienta al gusto.

1 hoja de laurel

Cómo hacer magro con tomate paso a paso

Pon la cebolla en el vaso de la thermomix y trocéala durante unos segundos. Baja con la espátula los restos de las paredes, incorpora el aceite y sofríe hasta que la cebolla esté tierna. Añade el magro salpimentado. Cocina utilizando giro inverso y velocidad cuchara para evitar que las cuchillas rompan demasiado los dados. Este primer contacto de la carne con el sofrito ayuda a que el conjunto gane sabor. Incorpora el tomate triturado y cocina hasta que la carne esté tierna y la salsa haya reducido. Si ves demasiado líquido, coloca el cestillo sobre la tapa en lugar del cubilete durante la parte final. Así sale vapor sin llenar la cocina de salpicaduras. Prueba la salsa antes de servir. A veces solo necesita un poco más de sal. Si el tomate resulta muy ácido, una pequeña pizca de azúcar puede equilibrarlo.

Trucos para que la carne quede tierna

La elección de la carne importa . Pide magro de cerdo para guisar y procura que los trozos tengan un tamaño parecido. Los dados demasiado pequeños pueden secarse antes de que el tomate termine de cocinarse.

. Pide magro de cerdo para guisar y procura que los trozos tengan un tamaño parecido. Los dados demasiado pequeños pueden secarse antes de que el tomate termine de cocinarse. Tampoco conviene acortar el tiempo por impaciencia. El cerdo necesita cocinarse lo suficiente para perder firmeza. Si al probar un trozo sigue duro, unos minutos adicionales suelen arreglarlo.

para perder firmeza. Si al probar un trozo sigue duro, unos minutos adicionales suelen arreglarlo. El sofrito merece atención. Una cebolla bien pochada aporta dulzor y cuerpo a la salsa. Echar todos los ingredientes juntos desde el principio es más rápido, sí, pero el sabor queda bastante más plano.

Una cebolla bien pochada aporta dulzor y cuerpo a la salsa. Echar todos los ingredientes juntos desde el principio es más rápido, sí, pero el sabor queda bastante más plano. Por último, vigila la salsa. Debe cubrir la carne y tener cierta densidad, aunque sin convertirse en una pasta. El tomate necesita perder agua poco a poco. Ese punto jugoso es precisamente lo que hace que el plato pida pan.

Con qué acompañar el magro con tomate

Hay guarniciones muy elaboradas, pero esta receta suele funcionar mejor con acompañamientos sencillos. La salsa ya tiene suficiente carácter.

Patatas fritas

Es la combinación clásica y cuesta discutirla. Las patatas absorben parte del tomate y quedan especialmente buenas cuando se mezclan directamente con la carne. Mejor cortarlas algo gruesas para que no desaparezcan bajo la salsa.

Arroz blanco

El arroz blanco convierte el magro con tomate en un plato muy completo. Sirve una pequeña base y coloca la carne encima.

Pan casero

Aquí el pan casi debería considerarse parte de la receta. Una miga consistente permite aprovechar la salsa que queda en el plato.

Verduras

Si buscas una guarnición más ligera, prueba con judías verdes, calabacín a la plancha o brócoli. Las verduras aportan frescura y equilibran la intensidad de la carne con tomate.

Cómo conservar y congelar

Guarda el magro con tomate en un recipiente cerrado y llévalo al frigorífico cuando se haya enfriado. Como ocurre con muchos guisos, al día siguiente suele estar incluso más sabroso porque la carne ha reposado dentro de la salsa.

También se puede congelar. Lo más práctico es repartirlo en porciones y utilizar recipientes adecuados.

Preguntas frecuentes

¿Qué carne es mejor?

El magro de cerdo para guisar es la opción más adecuada. Busca piezas con algo de grasa infiltrada, ya que suelen quedar más jugosas después de una cocción prolongada.

¿Cuánto dura en la nevera?

Bien refrigerado y guardado en un recipiente cerrado, conviene consumirlo en unos tres o cuatro días. Si detectas cambios de olor, color o aspecto, es preferible no comerlo.

¿Se puede hacer con tomate triturado?

Sí, y es una opción muy práctica. El tomate triturado en conserva funciona especialmente bien porque mantiene una textura uniforme y permite controlar mejor la salsa.

Tiempo de preparación: 50 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: aproximadamente 410 kcal por ración

Tipo de cocina: española

Tipo de comida: plato principal