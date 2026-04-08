Recetas de carne

Carne con tomate en Thermomix: receta casera fácil y sabrosa

Guiso de carne
Carne con tomate en Thermomix.
Francisco María
  • Francisco María
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Descubre cómo preparar carne con tomate en Thermomix con una receta casera, sabrosa y perfecta para el día a día.

Salsa de tomate al estilo de la abuela

Carne guisada estilo de la abuela

Macarrones con carne picada

La carne con tomate en Thermomix es una de esas recetas que salvan comidas sin complicarte demasiado. Sabe a cocina de casa, a plato de siempre, pero con la comodidad de no tener que estar pendiente del fuego todo el rato. Y eso, se agradece.

Porque sí, la versión tradicional tiene su encanto. Pero cuando vas con prisa o simplemente no quieres ensuciar mucho, la Thermomix hace bastante buen trabajo.

Un clásico que nunca falla

La base es sencilla: carne, tomate y un buen sofrito. No hace falta mucho más.

Si te gusta lo de toda la vida, puedes inspirarte en esta carne con tomate receta tradicional, que sigue el método más clásico. Luego ya adaptas el proceso a la máquina y listo.

Lo bueno es que el sabor se mantiene bastante fiel. No es exactamente igual, pero se acerca mucho.Guiso de carne

Ingredientes básicos

  • 500 g de carne (cerdo o ternera, en trozos)
  • 400 g de tomate triturado
  • 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • Aceite de oliva
  • Sal
  • Pimienta
  • Una pizca de azúcar (para la acidez del tomate)

    • A partir de aquí puedes ajustar. Hay quien añade pimiento, laurel o incluso vino. Todo suma.

    Cómo hacer carne con tomate en Thermomix paso a paso

    1. Empieza por el sofrito. Añade la cebolla y el ajo al vaso y tritura unos segundos. No hace falta que quede perfecto.
    2. Luego añade el aceite y programa unos 7-8 minutos a temperatura Varoma. Esto es importante, porque el sofrito bien hecho marca bastante el resultado final.
    3. Después, incorpora la carne en trozos. Programa unos minutos para sellarla ligeramente. No se va a dorar como en sartén, pero sí cambia de color y empieza a coger sabor.
    4. Añade el tomate triturado, la sal, la pimienta y el azúcar. Mezcla un poco.
    5. Ahora toca cocinar. Programa unos 25-30 minutos a 100 ºC, giro inverso y velocidad cuchara. Aquí es donde la magia ocurre: la carne se va ablandando y la salsa se integra.
    6. Si ves que la salsa queda muy líquida, puedes dejar unos minutos más sin cubilete para que reduzca.

    El punto de la carne

    Este es el detalle clave. La carne tiene que quedar tierna, no seca.

    Si usas carne de cerdo tipo magro, el resultado suele ser más jugoso. De hecho, una buena referencia es esta receta de magro con tomate fácil y rápido
    , que funciona muy bien también adaptada a Thermomix.

    Si eliges ternera, intenta que sea una parte que aguante bien la cocción. Si no, puede quedar dura. Y si tienes tiempo, alargar un poco la cocción mejora bastante el resultado.

    Variantes que puedes probar

    Una vez tienes la base, puedes jugar.

    Por ejemplo, añadir pimiento rojo al sofrito le da un punto más dulce. Un chorrito de vino blanco también le va bien, sobre todo si buscas un sabor más profundo.

    Otra opción interesante es mirar esta carne guisada con tomate casera, que es un poco más completa y puede darte ideas para enriquecer la receta.

    ¿Con qué acompañar la carne con tomate?

    Aquí ya entra el gusto personal.

    • Patatas fritas, arroz blanco, incluso pan. Mucho pan. Porque la salsa lo pide.
    • También puedes usarla como relleno para bocadillos. Funciona sorprendentemente bien.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 40-45 minutos
    Porciones: 4 raciones
    Información nutricional: Aproximadamente 350-450 kcal por ración (según tipo de carne y aceite)
    Tipo de cocina: Española / casera
    Tipo de comida: Plato principal

    No tiene mucho secreto. Buenos ingredientes, tiempos bien ajustados y dejar que la Thermomix haga su trabajo. Luego solo queda disfrutarlo.

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