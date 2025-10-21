Recetas de carne

Carne guisada como la hacía la abuela: receta tradicional con sabor de hogar

Francisco María
La receta de carne guisada de la abuela que conquista por su sabor casero, tierno y lleno de recuerdos.

La carne guisada es uno de esos platos que tienen el poder de despertar recuerdos. Basta con olerla para volver a aquellos domingos en casa de la abuela, cuando la cocina entera se llenaba del aroma del sofrito y el vino tinto. Es un clásico que nunca falla: sabroso, tierno y con una salsa espesa que pide pan a gritos. Esta receta mantiene esa esencia de siempre, hecha con paciencia y cariño, para que puedas revivir en tu mesa el auténtico sabor de hogar.

Ingredientes

  • 800 g de carne de vacuno para guisar (aguja, morcillo o jarrete)
  • 2 cebollas medianas
  • 3 dientes de ajo
  • 2 zanahorias
  • 1 pimiento rojo
  • 2 tomates maduros o 200 g de tomate triturado
  • 1 hoja de laurel
  • 150 ml de vino tinto
  • 400 ml de caldo de carne o agua
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal y pimienta al gusto
  • (Opcional) una pizca de comino o tomillo

    • Preparación paso a paso

    1. Prepara la carne y las verduras:
      Corta la carne en trozos medianos y sazónala con sal y pimienta. Pela y pica las cebollas, los ajos, las zanahorias y el pimiento. Si usas tomate natural, tritúralo o rállalo.Carne de ternera
    2. Dora la carne:
      Calienta aceite en una olla grande y añade la carne. Dórala bien por todos los lados; así quedará jugosa por dentro y con más sabor. Cuando esté bien sellada, retírala y resérvala.
    3. Haz el sofrito:
      En el mismo aceite, añade la cebolla, el ajo y el pimiento. Cocina a fuego medio hasta que se ablanden. Incorpora la zanahoria y el tomate, y deja que todo se cocine unos 10 minutos, removiendo de vez en cuando hasta que el tomate se reduzca.
    4. Añade los condimentos:
      Agrega el pimentón dulce, remueve rápidamente y vierte el vino tinto. Deja que se evapore el alcohol un par de minutos antes de volver a poner la carne en la olla.
    5. Cuece a fuego lento:
      Cubre con el caldo caliente, añade la hoja de laurel y baja el fuego. Deja que se cocine despacio, tapado, durante una hora y media o dos. Cuanto más suave sea la cocción, más tierna quedará la carne.
    6. Ajusta el punto final:
      Comprueba la sal y deja reducir la salsa si la quieres más espesa. Sirve la carne bien caliente, con puré de patatas, arroz blanco o un trozo de pan crujiente.

    Consejos de la abuela

    • No tengas prisa: los guisos necesitan tiempo para que los sabores se mezclen.
    • El vino importa: usa uno que beberías; si es bueno para la copa, lo será para el guiso.
    • Mejor de un día para otro: la salsa espesa y el sabor se intensifican con el reposo.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 2 horas (incluye cocción lenta)

    Porciones: Rinde para 4 o 5 personas

    Tipo de cocina: Tradicional / casera

    Tipo de comida: Plato principal

    Información nutricional (por porción):

    Calorías: 420 kcal

    Proteínas: 36 g

    Grasas: 22 g

    Carbohidratos: 18 g

