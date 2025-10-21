Carne guisada como la hacía la abuela: receta tradicional con sabor de hogar
La receta de carne guisada de la abuela que conquista por su sabor casero, tierno y lleno de recuerdos.
La carne guisada es uno de esos platos que tienen el poder de despertar recuerdos. Basta con olerla para volver a aquellos domingos en casa de la abuela, cuando la cocina entera se llenaba del aroma del sofrito y el vino tinto. Es un clásico que nunca falla: sabroso, tierno y con una salsa espesa que pide pan a gritos. Esta receta mantiene esa esencia de siempre, hecha con paciencia y cariño, para que puedas revivir en tu mesa el auténtico sabor de hogar.
Ingredientes
Preparación paso a paso
- Prepara la carne y las verduras:
Corta la carne en trozos medianos y sazónala con sal y pimienta. Pela y pica las cebollas, los ajos, las zanahorias y el pimiento. Si usas tomate natural, tritúralo o rállalo.
- Dora la carne:
Calienta aceite en una olla grande y añade la carne. Dórala bien por todos los lados; así quedará jugosa por dentro y con más sabor. Cuando esté bien sellada, retírala y resérvala.
- Haz el sofrito:
En el mismo aceite, añade la cebolla, el ajo y el pimiento. Cocina a fuego medio hasta que se ablanden. Incorpora la zanahoria y el tomate, y deja que todo se cocine unos 10 minutos, removiendo de vez en cuando hasta que el tomate se reduzca.
- Añade los condimentos:
Agrega el pimentón dulce, remueve rápidamente y vierte el vino tinto. Deja que se evapore el alcohol un par de minutos antes de volver a poner la carne en la olla.
- Cuece a fuego lento:
Cubre con el caldo caliente, añade la hoja de laurel y baja el fuego. Deja que se cocine despacio, tapado, durante una hora y media o dos. Cuanto más suave sea la cocción, más tierna quedará la carne.
- Ajusta el punto final:
Comprueba la sal y deja reducir la salsa si la quieres más espesa. Sirve la carne bien caliente, con puré de patatas, arroz blanco o un trozo de pan crujiente.
Consejos de la abuela
- No tengas prisa: los guisos necesitan tiempo para que los sabores se mezclen.
- El vino importa: usa uno que beberías; si es bueno para la copa, lo será para el guiso.
- Mejor de un día para otro: la salsa espesa y el sabor se intensifican con el reposo.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 2 horas (incluye cocción lenta)
Porciones: Rinde para 4 o 5 personas
Tipo de cocina: Tradicional / casera
Tipo de comida: Plato principal
Información nutricional (por porción):
Calorías: 420 kcal
Proteínas: 36 g
Grasas: 22 g
Carbohidratos: 18 g