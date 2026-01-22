Lentejas en olla GM: cómo prepararlas fáciles y siempre perfectas

Las lentejas en olla GM son ese plato comodín que siempre viene bien tener controlado. Son baratas, saludables, llenan bastante y, si se hacen en la olla GM, quedan bien casi sin esfuerzo. Vamos, que es la típica receta que te salva cualquier comida entre semana. La olla hace casi todo el trabajo por ti y tú solo tienes que echar los ingredientes, cerrar la tapa y esperar.

Lo mejor de las lentejas es que no necesitan demasiada historia previa. Normalmente no hace falta remojarlas, solo lavarlas bien, meterlas en la cubeta con agua o caldo, un chorrito de aceite, verduras al gusto y listo. En pocos minutos tienes un plato de cuchara completo, caliente y con sabor a comida de casa. Si quieres ir a lo seguro, el estofado de lentejas es un clásico que nunca falla: sencillo, reconfortante y perfecto para cualquier época del año.

Información suplementaria (lentejas básicas en olla GM):

Tiempo de preparación: 20 minutos

Porciones: 4–5

Calorías totales aproximadas: 1.200 kcal

Tipo de cocina: Tradicional

Tipo de comida: Plato de cuchara

Las ventajas de la olla GM

Una gran ventaja de hacer lentejas en olla GM es que puedes cocinar de más sin complicarte. Y claro, siempre surge la duda de cuánto duran las lentejas una vez hechas. Bien guardadas en la nevera, aguantan varios días sin problema, así que son ideales para cocinar un día y olvidarte de pensar qué comer durante la semana. También se pueden congelar y luego recalentar sin que pierdan textura ni sabor.

Otras ideas

Si te cansas del plato tradicional, las lentejas dan mucho más juego del que parece. Con lentejas ya cocidas puedes preparar recetas diferentes, como las albóndigas de lentejas. Son una alternativa genial si quieres reducir carne o simplemente variar un poco el menú. Quedan bien tanto al horno como en salsa y son una opción muy práctica incluso para llevar en táper.

Información suplementaria (albóndigas de lentejas):

Tiempo de preparación: 30 minutos

Porciones: 4

Calorías totales aproximadas: 1.000 kcal

Tipo de cocina: Vegetariana

Tipo de comida: Plato principal

Otro uso menos conocido, pero muy útil, es preparar harina de lentejas. Se hace triturando lentejas secas y sirve para rebozar, hacer masas o espesar recetas. Es una forma sencilla de añadir proteína vegetal y además es apta para dietas sin gluten. No es algo que se use todos los días, pero viene bien tenerlo en mente.

Pan de lentejas

Y sí, incluso puedes hacer pan con lentejas. El pan de lentejas es una opción curiosa y bastante saciante, perfecta para acompañar comidas o desayunos diferentes. No sustituye al plato de lentejas de toda la vida, pero demuestra lo versátiles que pueden llegar a ser.

Información suplementaria (pan de lentejas):

Tiempo de preparación: 40 minutos

Porciones: 6

Calorías totales aproximadas: 900 kcal

Tipo de cocina: Saludable

Tipo de comida: Pan / acompañamiento

Como has visto, las lentejas en olla GM son fáciles, rápidas y muy agradecidas. Puedes hacer el plato clásico, preparar recetas más originales o cocinar de más para varios días. Con la olla GM es difícil que salgan mal, y eso las convierte en una opción perfecta para comer bien sin complicarte la vida.