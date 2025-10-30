Recetas fáciles

Cuánto duran las lentejas en la nevera y cómo conservarlas correctamente

Descubre cuánto tiempo duran las lentejas en la nevera y aprende los mejores consejos para mantenerlas frescas y seguras para consumir.

Las lentejas son ese plato que nunca falla: barato, nutritivo y lleno de sabor. Da igual si las haces con verduras, chorizo o simplemente con un buen sofrito; siempre reconfortan. Pero claro, muchas veces cocinamos una olla grande “por si acaso” y luego surge la duda: ¿cuánto tiempo pueden durar en la nevera sin estropearse? Conocer la respuesta es importante para evitar desperdiciar comida y disfrutar de las lentejas en su punto justo.

Duración de las lentejas cocidas en la nevera

Una vez cocidas, las lentejas pueden durar entre 3 y 4 días en la nevera si se guardan correctamente. Pasado ese tiempo, su sabor empieza a cambiar, se ponen más pastosas y podrían estropearse.

Lo más importante es dejarlas enfriar antes de guardarlas. No conviene meterlas calientes al frigorífico, porque eso eleva la temperatura interior y puede afectar al resto de los alimentos. Lo ideal es esperar a que estén a temperatura ambiente, una hora, aproximadamente, y luego pasarlas a un recipiente cerrado.'tupper' de plástico, alimentos, envases

Si el cocido lleva carne, chorizo o morcilla, lo recomendable es consumirlo en un máximo de 2 o 3 días, ya que esos ingredientes se conservan peor. En cambio, unas lentejas solo con verduras o sin grasa animal aguantan algo más, siempre bien refrigeradas.

Cómo conservarlas correctamente en la nevera

Para que las lentejas se mantengan en buen estado, hay algunos trucos sencillos que marcan la diferencia:

  • Guárdalas en recipientes herméticos.
    Los tuppers de cristal o plástico con tapa son ideales. Así evitas que se sequen o que absorban olores de otros alimentos del frigorífico.
  • No las dejes fuera mucho tiempo.
    Intenta meterlas en la nevera antes de que pasen dos horas desde que las cocinaste. Las bacterias crecen rápido si la comida se queda templada demasiado tiempo.
  • Separa el caldo, si hay mucho.
    Si el guiso tiene bastante líquido, puedes guardar el caldo por un lado y las lentejas por otro. De esta forma se mantienen firmes y no se deshacen.
  • Ponles fecha.
    Es un pequeño detalle que ayuda mucho. Así sabrás cuándo las hiciste y podrás consumirlas a tiempo.
  • >

    ¿Y si quiero guardarlas más tiempo?

    Si ves que no las vas a comer en los próximos días, congelarlas es la mejor opción. Las lentejas aguantan muy bien el frío y no pierden su sabor. Solo hay que esperar a que se enfríen, dividirlas en porciones y guardarlas en bolsas o envases para congelar.

    En el congelador duran unos 2 o 3 meses sin problema. Para descongelarlas, puedes pasarlas a la nevera la noche anterior o usar el microondas con cuidado. Si al recalentarlas notas que están un poco secas, basta con añadir un chorrito de agua o caldo.

    Consejos para recalentarlas sin que pierdan calidad

    • Calienta siempre a fuego lento y remueve de vez en cuando.
    • Si están demasiado espesas, añade un poco de líquido.
    • Evita recalentar más de una vez la misma porción.

    Bien conservadas, las lentejas conservan su sabor casero y siguen siendo ese plato que alimenta el cuerpo y el alma. Porque no hay nada mejor que abrir la nevera y encontrar un tupper con ese guiso que sabe a hogar.

