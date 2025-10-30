Cuánto duran las lentejas en la nevera y cómo conservarlas correctamente

Las lentejas son ese plato que nunca falla: barato, nutritivo y lleno de sabor. Da igual si las haces con verduras, chorizo o simplemente con un buen sofrito; siempre reconfortan. Pero claro, muchas veces cocinamos una olla grande “por si acaso” y luego surge la duda: ¿cuánto tiempo pueden durar en la nevera sin estropearse? Conocer la respuesta es importante para evitar desperdiciar comida y disfrutar de las lentejas en su punto justo.

Duración de las lentejas cocidas en la nevera

Una vez cocidas, las lentejas pueden durar entre 3 y 4 días en la nevera si se guardan correctamente. Pasado ese tiempo, su sabor empieza a cambiar, se ponen más pastosas y podrían estropearse.

Lo más importante es dejarlas enfriar antes de guardarlas. No conviene meterlas calientes al frigorífico, porque eso eleva la temperatura interior y puede afectar al resto de los alimentos. Lo ideal es esperar a que estén a temperatura ambiente, una hora, aproximadamente, y luego pasarlas a un recipiente cerrado.

Si el cocido lleva carne, chorizo o morcilla, lo recomendable es consumirlo en un máximo de 2 o 3 días, ya que esos ingredientes se conservan peor. En cambio, unas lentejas solo con verduras o sin grasa animal aguantan algo más, siempre bien refrigeradas.

Cómo conservarlas correctamente en la nevera

Para que las lentejas se mantengan en buen estado, hay algunos trucos sencillos que marcan la diferencia:

Guárdalas en recipientes herméticos.

Los tuppers de cristal o plástico con tapa son ideales. Así evitas que se sequen o que absorban olores de otros alimentos del frigorífico.

No las dejes fuera mucho tiempo.

Intenta meterlas en la nevera antes de que pasen dos horas desde que las cocinaste. Las bacterias crecen rápido si la comida se queda templada demasiado tiempo.

Separa el caldo, si hay mucho.

Si el guiso tiene bastante líquido, puedes guardar el caldo por un lado y las lentejas por otro. De esta forma se mantienen firmes y no se deshacen.

Ponles fecha.

Es un pequeño detalle que ayuda mucho. Así sabrás cuándo las hiciste y podrás consumirlas a tiempo.