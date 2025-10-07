Táper de cristal o de plástico ¿cuál es mejor para el congelador?

A la hora de conservar nuestros alimentos, tanto en el frigorífico como en el congelador, es indispensable que utilicemos recipientes herméticos que eviten la entrada de aire, olores o también, organismos y/o bacterias que puedan afectar al alimento que queremos guardar. Entre los más usados están los tápers que de hecho resultan imprescindibles para también llevarnos la comida por ejemplo a la oficina o a la playa. Los tenemos de distintos tamaños e incluso materiales, pero en el caso de querer usarlos para alimentos congelados, parece que sólo uno es es el más recomendable. Por este motivo os hablamos ahora del táper de cristal y el de plástico y desvelamos cuál es mejor para el congelador.

¿Qué táper es mejor para el congelador?

A la hora de almacenar alimentos o también aquellas sobras que nos han quedado de la comida que hemos hecho, es importante tener los mencionados tápers, pero antes que nada y más si se trata de algo recién cocinado, es esperar a que se enfríe y esté a temperatura ambiente.

Una vez a la temperatura adecuada, debemos meter el alimento o las sobras en un táper que tenga una tapa con cierre hermético y si dudas si elegir el de plástico o el de cristal debes saber que en el caso del congelador, es mejor que elijas el de plástico ya que corre menos riesgos de romperse y además es mucho más fácil de limpiar una vez lo sacamos del congelador y lo vaciamos.

En el caso del táper de cristal no se recomienda ya que al ponerlo a baja temperatura puede que se acabe rompiendo o de hecho, explotando, de modo que lo mejor que puedes hacer es coger y usar uno que sea de plástico y además es mucho mejor que elijas uno que tenga forma redonda ya que tienen una mayor hermeticidad.

El tiempo que puedes guardar alimentos y sobras

Los de cristal serán mejor para los alimentos que almacenes en la nevera, dado que aíslan mucho más aunque eso sí, nunca debes dejar que las sobras estén dentro del táper más de tres días. Es mejor que pasado ese tiempo, saques el táper de la nevera y compruebes el estado de las sobras, ya que dependiendo de lo que sea posiblemente se haya echado a perder.

Mucho más nos durará todo aquello que dejemos en el congelador (y en su táper de plástico adecuado), dado que posiblemente podamos conservar los alimentos hasta por tres meses.