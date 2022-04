La nevera es literalmente el suministro de alimentos de cada hogar y mantenerlo bien organizada es la primera forma de evitar el desperdicio. Una nevera ordenada , de hecho, es un gran aliado (aunque pocas veces se piensa) para ahorrar gastos optimizando nuestras compras y evitando que los alimentos superen la fecha de caducidad. Por eso, además de ser una ayuda en términos económicos, el orden en el frigorífico también sirve para comer mejor y nos facilita mantener la higiene de los alimentos almacenados. Descubramos un modo o un truco a la hora de guardar los alimentos en la nevera que será el que más ahorro te proporcione.

Guardar alimentos en la nevera y ahorrar

Nuestro objetivo a la hora de almacenar los alimentos en nuestro frigorífico, no debe de ser tan sólo el hecho de organizarlo todo por tipo de alimento o porque consideremos que así queda mejor. De hecho, la colocación de alimentos en la parte superior o inferior ciertamente no es casual. El primer paso, por tanto, es disponer nuestras existencias de forma ordenada para facilitar el consumo en función de los plazos. De este modo podremos saber qué debemos comer primero y con ello evitaremos desperdicio tanto alimenticio como económico.

En este sentido, el truco que os queremos revelar consiste en preparar una cesta (los organizadores para nevera se encuentran fácilmente en muchas tiendas) que podríamos rebautizar como » come ahora «. De hecho, los expertos recomiendan colocar los alimentos para comer primero, como los restos de la comida anterior, en el mismo espacio dentro de la nevera. De este modo evitarás que se te olvide que tienes en la nevera algo de la comida que te dejaste la noche anterior o el pasado fin de semana.

Una buena costumbre, por tanto, es guardar las sobras juntas en el mismo cesto (mejor a la vista…), indicando cuándo se ha preparado ese plato. De este modo, en el caso de que se trate de alimentos que se acercan a la fecha de caducidad , podemos estampar esta indicación en el sobre o paquete para que llame la atención y sepamos que debemos comerlos antes de que llegue ese día.

Otra forma eficaz de no tener que tirar los alimentos comprados es colocar el que hayamos comprado antes por delante del comprado más recientemente. De esta forma, si tenemos dos paquetes del mismo queso, adelantamos el que tiene la fecha de caducidad más próxima y evitaremos abrir antes el que es más nuevo. También es bueno no exceder las existencias, para evitar acumular productos próximos a caducar con el riesgo de no tener tiempo para consumirlos.