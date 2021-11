Mantener la nevera siempre limpia y ordenada es primordial para garantizar el orden en la cocina, eso sí, tener la nevera siempre perfecta es muy complicado y requiere un trabajo meticuloso que no todo el mundo está dispuesto a realizar. El hecho de no tener la nevera bien organizada es el precursor de acabar con comida olvidada en el fondo del cajón que, al final, termina caducando. Es por eso por lo que las redes sociales, especialmente la de TikTok, ofrece cientos de consejos para ordenar tu nevera, tu cocina e incluso tu casa entera. Pero si hay alguien en la red social que realmente tenga su nevera impoluta es la artista Nicole McLaughlin, que ha llevado el nivel de orden a otra dimensión.

La artista neoyorkina ha conseguido ordenar su comida como si de de una biblioteca se tratase y es que ha decidido organizar todos los alimentos por carpetas. Sí, por carpetas que especifican qué se encuentra en cada una; frutas, carnes, bebidas o sandwich son algunas de las carpetas que encontramos en la nevera de esta artista tan ordenada.

La nevera más ordenada de TikTok pertenece a Nicole McLaughlin

El orden que sigue esta artista no le hace perder tiempo y tampoco desaprovechar alimentos y es que, si la joven quiere hacerse un sandwich, tan solo tiene que abrir la carpeta con los alimentos necesarios para preparar un sandwich en cuestión de segundos. Un método que, sin duda, le hace ahorrar mucho tiempo para invertirlo en ella misma y en sus proyectos profesionales.

Claro está que no a todo el mundo le parece bien este método de organización. Miles de personas en TikTok han señalado este método como algo exagerado y lo han expresado en el vídeo que ha colgado la artista neoyorkina: «Siento que es como de sociópatas, seguro que lo hacen así. ¿Qué es esto?» o «vi cosas raras, pero tú ganas», han sido algunos de los comentarios que han ido dejando los usuarios de la red social en su perfil.

Pero no todos han sido malos comentarios y es que otros usuarios han admitido que les ha encantado la idea y que les parece tremendamente práctica: «Simplemente grandioso, necesito hacer lo mismo. ¡Voy a comprar carpetas ahora mismo!» o «Esa nevera está más organizada que mi futuro», han respondido algunos usuarios a los que les ha gustado la organización de la joven Nicole.

El vídeo, como era de esperar, no ha tardado en superar las 10 millones de visualizaciones y es que se ha convertido en todo un viral al ser la nevera más organizada del mundo. Pero según ha explicado Nicole, no pretendía volverse viral, sino que quería llevar el nivel de organización a otro nivel, al máximo: «Una noche, antes de irme a dormir, se me ocurrió: ¿y si la nevera fuera como una biblioteca y estuviera tan organizada?», ha comentado a todos sus seguidores. Eso sí, confiesa que el vídeo fue un experimento y que su nevera, aunque está ordenada, no luce así normalmente.