Jordi Cruz, cocinero, sobre el aliño de la ensalada: «Si hacemos caso a la lógica, lo primero sería el vinagre. Luego la sal para que se disuelva y, por último, el aceite»

La manera en la que ponemos el aliño en la ensalada puede cambiar por completo, Jordi Cruz es el cocinero que puede ayudarnos a crear un plato importante. Este experto nos da la clave maestra para poder crear un plato de esos que impresionan y que, sin duda alguna, podría acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Es hora de saber qué es lo que marca la diferencia con una ensalada que pude acabar siendo la que nos dará un toque de saber nunca visto.

Este tipo de platos que pueden acabar convirtiéndose en el mejor aliado de unos cambios que serán los que nos llevarán a disfrutar de un verano de altas temperaturas con todo lo necesario. Un cambio de tendencia que puede ser el que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Es hora de apostar claramente por una mezcla infalible que podemos hacer en casa y que nos dará el plato definitivo, sin necesidad de incluir nada más que los productos que empleamos habitualmente.

Sobre el aliño de la ensalada Jordi Cruz lo tiene claro

El cocinero Jordi Cruz puede tener muy claro lo que, sin duda alguna, se convertirá en la antesala de algo más. Con algunos detalles que pueden convertirse en algo esencial y que quizás hasta la fecha nadie hubiera tenido en consideración en estos días que tenemos por delante.

Lo tiene claro este cocinero experto que puede dejarnos algunos detalles que quizás nadie hubiera visto llegar hasta ahora. En cada uno de los platos que descubrimos y disfrutamos hay una mezcla de sabores y de ingredientes que se suma a una combinación del todo inesperada que será la que nos marcará de cerca.

Es hora de aprovechar cada uno de los detalles que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unas fechas en las que cada elemento cuenta y podría acabar generando algunos detalles que serán esenciales. Esta mezcla que tenemos por delante puede acabar siendo la que nos llevará a descubrir la esencia de una transformación del todo inesperada.

Volvemos a lo más simple y lo hacemos con la mirada puesta a una serie de elementos que hasta la fecha no sabíamos que fuera tan fácil. Con una buena materia prima y estos consejos de chef profesional, los resultados son enormes.

«Si hacemos caso a la lógica, lo primero sería el vinagre. Luego la sal para que se disuelva y, por último, el aceite»

La manera en la que ponemos los ingredientes es casi tan importante como la forma en la que los ponemos. Esta forma de hacer realidad un cambio de tendencia que será esencial puede marcarlo todo por completo. Es cuestión de ponerse manos a la obra con ello.

Te proponemos una receta de ensalada para que puedas conseguir ese acabado de chef profesional que Jordi Cruz consigue. Con la disposición adecuada de los ingredientes que pueden ayudarnos a conseguir este cambio importante que buscamos.

Ingredientes:

400 g de burrata

4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

400 g de tomates cherry

Sal al gusto

1 aguacate pequeño

Un limón

Pimienta al gusto

3 hojas de lechuga romana

50 g de nueces

1 cucharada de miel

Cómo preparar una ensalada de tomate y burrata:

Lavar los tomates cherry y cortarlos en cuatro partes. Lavar la lechuga con agua y vinagre, dejándola en remojo durante 10 minutos. Pasado este tiempo, escurrir y dejar secar. Cortar las hojas de lechuga en trozos medianos con las manos o con la ayuda de un cuchillo especial para ensaladas. Ponerlos dentro de un bol grande. Incorporar los tomates cherry y mezclar. Pelar el aguacate y cortarlo en dados medianos agregándole unas gotas de limón y una pizca de sal. Agregarlos al bol junto con la lechuga y los tomates cherry. Lo ideal es pelar y cortar en aguacate en el momento de utilizar, para evitar su oxidación. Triturar las nueces de manera que queden tropezones en la ensalada. Los tropezones son trozos pequeños de algún ingrediente que otorgan contraste y textura a la preparación. Cortar trozos medianos de burrata y añadirlos al bol junto con los otros ingredientes. Agregar sal, pimienta, limón y una cucharada de miel y mezclar. Emplatar o servir en una ensaladera.

Puedes hacer la ensalada con los ingredientes que más te gusten, el éxito estará asegurado con la combinación adecuada de sabor y de buenas sensaciones. Hazte con este cambio de tendencia que sin duda alguna, puede ser esencial que apliquemos a nuestras ensaladas, el resultado puede ser sorprendente.