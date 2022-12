15 ideas de recetas de segundos platos para Navidad

¡La Navidad está a la vuelta de la esquina! Para aquellos que están planeando una festividad gastronómica este año, es hora de comenzar a pensar en recetas para segundos platos. Desde sabrosos platos vegetarianos hasta clásicos de carne y aves, aquí hay 15 ideas de recetas de segundos platos para la cena de Navidad que son fáciles de preparar y seguros de deleitar a todos los invitados.

R elleno de carne

Este es un clásico para la cena de Navidad. Se prepara con una mezcla de carne molida y rellena con una mezcla de verduras, frutas y especias. Se puede servir con una salsa de ciruela o manzana.

Poll o al limón

Una receta sencilla y deliciosa que seguramente hará las delicias de todos los invitados. Se prepara marinando el pollo en jugo de limón con hierbas y especias, luego se hierve o se asa al horno.

L omo de cerdo relleno con manzana

Una receta fácil y sabrosa que seguramente encantará a los invitados. Se prepara rellenando un lomo de cerdo con rodajas de manzana y cubriéndolo con salsa de manzana.

Roll itos de pollo rellenos de espinacas

Un plato fácil y sano para un segundo plato de Navidad. Se preparan con pollo desmenuzado, espinacas, queso parmesano y especias.

L omo de cerdo asado con frutas

Una receta fácil y deliciosa que hará las delicias de todos los invitados. Se prepara asando un lomo de cerdo con frutas como manzanas, peras y ciruelas.

Lomo de ternera con salsa de setas

Se prepara marinando lomo de vacuno en vino tinto con una mezcla de especias, luego se sirve con una salsa de setas.

Ris otto de calabaza y hongos

Una ideal rica que se prepara con calabaza, hongos y una mezcla de especias.

Sal món con salsa de alcaparras

Una receta sencilla y sabrosa para los invitados. Se prepara marinando el salmón con aceite de oliva, ajo y especias, luego se sirve con una salsa de alcaparras.

Roll itos de pavo rellenos con puré de manzana

Un plato fácil, que se elabora rellenando los rollitos de pavo con una mezcla de puré de manzana y especias.

Cost illas de cerdo al horno

Un segundo plato sabroso para la cena de Navidad. Se prepara marinando las costillas de cerdo en una mezcla de miel, mostaza y especias, luego se hornean.

Est ofado de carne con patatas

Una idea deliciosa para la cena de Navidad. Se prepara con carne, patatas, cebollas, zanahorias y una mezcla de especias.

Sal món con salsa de naranja

Comienza la receta marinando el salmón con aceite de oliva, ajo y especias, luego se sirve con una salsa de naranja.

Risotto de calabaza y alcachofas El risotto siempre es buena idea. Se prepara con calabaza, alcachofas y una mezcla de especias.

Poll o al curry con frutas

El curry da un toque muy especial. Se prepara marinando el pollo con una mezcla de curry, frutas como mango y piña, luego se asa al horno.

L omo de cordero con salsa de menta

Una receta sabrosa para la cena de Navidad. Se prepara marinando el lomo de cordero con aceite de oliva, ajo y especias, luego se sirve con una salsa de menta.

Finalmente, no olvides planificar bien tus compras navideñas, y no esperes hasta el último día. Las prisas no son lo mejor en la cocina.