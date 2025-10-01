Recetas de hojaldre para Halloween: fáciles y originales

Cuando se acerca Halloween, en casa la cocina se convierte en un pequeño laboratorio de ideas. No hace falta gastar demasiado ni complicarse con recetas imposibles: con un par de láminas de hojaldre puedes hacer maravillas. Es barato, fácil de manejar y el resultado siempre gusta porque queda ligero y crujiente. Además, a los niños les encanta ayudar a darle forma a los “monstruos” antes de meterlos al horno.

Aquí compartimos algunas recetas que he probado en distintas fiestas y que siempre triunfan. Son rápidas, originales y lo mejor es que se pueden preparar con antelación para no andar corriendo a última hora.

Momias crujientes: hojaldre con salchicha terrorífica

Estas momias de hojaldre son de lo más divertido. La primera vez que las hice fue para una merienda escolar y desaparecieron en cuestión de minutos. Solo necesitas salchichas tipo Frankfurt y hojaldre en tiras. Enrolla la salchicha como si fuera una momia, dejando un huequito para la cara.

Al sacarlas del horno, pinta dos puntitos de mostaza o ketchup como si fueran los ojos. Quedan simpatiquísimas y son un éxito asegurado. Además, mientras se hornean, la cocina huele increíble.

Calabazas de chocolate y especias en hojaldre

El símbolo por excelencia de Halloween es la calabaza, pero aquí la reinventamos en versión dulce. Corta círculos de hojaldre, rellénalos con crema de chocolate y un poco de canela o jengibre, y luego pon otra capa encima.

El truco está en recortar ojitos y bocas en la masa superior, como si fueran las típicas calabazas talladas. Después de hornearlas, parecen pequeñas linternas comestibles. Lo bueno es que cada mordisco tiene ese contraste entre lo crujiente del hojaldre y el relleno cálido y especiado.

Ojos espeluznantes de hojaldre rellenos de fruta

Estos son tan fáciles que casi parecen un juego. Corta círculos de masa y coloca en medio un poco de mermelada roja (yo suelo usar frambuesa). Para la pupila, pon una uva negra o un arándano.

Al cubrir con otro círculo de hojaldre y hornear, obtienes unos bocaditos dulces. Lo más divertido viene después: con un poco de sirope de fresa dibuja venitas alrededor, y de pronto tienes unos ojos que miran desde la bandeja. Ideal para sorprender cuando se apaga la luz y solo queda la mesa iluminada con velas.

Fantasmas dulces de crema envueltos en hojaldre

Si hay una receta que siempre piden repetir, son los fantasmitas de crema. Cortar la masa con forma de fantasma (si no tienes cortador, basta con improvisar un dibujo sencillo). En el centro poner crema pastelera, tapo con otro recorte de masa y sello bien los bordes.

Al hornearlos, se inflan un poquito y parecen cobrar vida. Para los ojos, nada más fácil que un par de gotitas de chocolate fundido. Lo mejor es que no solo quedan bonitos, sino que al morderlos la crema se derrite suavemente… ¡una delicia!

Arañas de manzana con patas de hojaldre al horno

Estas arañitas son un poquito más laboriosas, pero merecen la pena. Corta rodajas gruesas de manzana, rellénalas con compota y envuélvelas en hojaldre en forma de bolita. Después, añade tiras finas de masa a los lados para las patas.

Cuando salen del horno, las patas se doran y parecen realmente de araña. Puedes ponerles dos chispitas de chocolate como ojos, y la gente siempre sonríe antes de darle el primer bocado. El contraste entre la fruta jugosa y el crujiente del hojaldre es espectacular.

Y lo más importante: son recetas que puedes disfrutar preparando en familia, porque Halloween también se vive entre risas y harina.