Galletas saladas de Halloween: recetas fáciles y terroríficas

No todo en la víspera de Todos los Santos tienen que ser azúcares ni glaseados empalagosos. Un buen picoteo salado suele volar de las bandejas mucho antes de que saquemos los postres. Estas galletas saladas horneadas en casa combinan una textura crujiente de hojaldre o masa quebrada con el punto justo de queso y especias. Son facilísimas de preparar y permiten jugar con formas monstruosas que abren el apetito de cualquiera.

Ingredientes para hacer galletas saladas de Halloween

200 gramos de harina de trigo común

90 gramos de mantequilla sin sal bien fría cortada en cubitos

80 gramos de queso curado recién rallado

Una cucharadita de sal fina, media de pimentón dulce o picante (según el toque que busques)

Una pizca de orégano seco

Entre 40 y 50 mililitros de agua helada para ligar los ingredientes.

Para decorar la superficie antes del horneado, ten a mano un huevo batido, semillas de sésamo negro, amapola o pipas de calabaza

Cómo preparar galletas saladas de Halloween paso a paso

Mezcla la harina con la sal, el pimentón, las hierbas aromáticas y el queso rallado en un cuenco amplio. Añade la mantequilla fría y ve pellizcando con las yemas de los dedos hasta formar un granulado fino, similar al pan rallado. Es primordial no transmitir excesivo calor a la masa con las manos para que la grasa no se funda antes de tiempo. Vierte el agua helada poco a poco mientras integras con una espátula. Junta los restos hasta formar un disco uniforme sin amasar en exceso. Envuélvelo en papel film y déjalo reposar en la nevera durante media hora. Una vez fría, estira la masa con un rodillo sobre papel vegetal hasta dejar un grosor de unos 3 o 4 milímetros.

Si estás planeando un menú picante o más sofisticado para amigos, estas galletas encajan sin esfuerzo entre diferentes opciones de aperitivos de Halloween para adultos.

Cómo dar formas terroríficas a las galletas saladas

Con la masa estirada y firme, corta lápidas, fantasmas, sombreros de bruja o calaveras usando cortapastas temáticos. Si no tienes moldes a mano, puedes hacer triángulos simples para simular dientes de vampiro o cortar rectángulos verticales que parezcan dedos esqueléticos.

Para quienes buscan resolver la mesa de picoteo sin enredarse demasiado en la cocina, combinar estas crackers con otras propuestas rápidas de aperitivos fáciles y terroríficos para Halloween te asegura un triunfo rotundo en cuestión de minutos.

Ideas de sabores y especias para las galletas saladas

Para conseguir un tono verdoso o anaranjado natural en las galletas, sustituye parte del agua de la masa por puré concentrado de espinacas o de calabaza.

Otra combinación riquísima consiste en incorporar romero fresco picado muy fino junto con ajos en polvo. Si te apetece tener a mano un abanico más amplio de opciones saladas para esa noche, echa un vistazo a esta selección de 10 aperitivos salados para Halloween.

Cómo servir y conservar las galletas saladas de Halloween

Pincela las galletas con huevo batido y espolvorea sésamo negro o semillas de amapola para crear contraste sobre el tono dorado del queso. Hornea a 180 °C durante 10 o 12 minutos hasta que los bordes adquieran un ligero tono tostado.

Para conservarlas crujientes como el primer día, guárdalas en una lata de cristal o metal hermética una vez estén completamente frías; aguantarán perfectas hasta una semana.

Ficha técnica:

Tiempo de preparación: 20 minutos (más 30 minutos de reposo en frío y 12 minutos de horneado)

Porciones: 25-30 crackers

Información nutricional: Unas 45 kcal por unidad (alrededor de 1.300 calorías totales para toda la tanda)

Tipo de cocina: Repostería salada / Temática

Tipo de comida: Aperitivo / Picoteo / Snack