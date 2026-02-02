Galletas de corazón para San Valentín: receta casera fácil

Hay recetas que encajan perfectamente con ciertas fechas, y las galletas de corazón para San Valentín son una de ellas. Son dulces, fáciles de hacer y tienen ese aire casero que siempre gusta. No buscan ser perfectas, sino transmitir cariño en cada bocado.

Prepararlas en casa es más sencillo de lo que parece. No necesitas utensilios raros ni técnicas complicadas, solo ingredientes básicos y un poco de tiempo. El resultado merece la pena.

Ingredientes sencillos, resultado clásico

Esta receta se basa en una masa de mantequilla muy parecida a la de las tradicionales galletas danesas. Para unas 20–25 galletas necesitarás:

Harina de trigo

Mantequilla fría

Azúcar

Un huevo

Vainilla

Sal

Con estos ingredientes ya tienes una base deliciosa. Luego puedes jugar con aromas, rellenos o decoraciones según el plan que tengas en mente.

Preparación sin complicaciones

Empieza mezclando la harina con la sal. Añade la mantequilla fría y trabaja con los dedos hasta que la mezcla tenga aspecto de migas. Incorpora el azúcar, el huevo y la vainilla, y mezcla hasta que la masa se una.

Haz una bola, envuélvela y deja que repose en la nevera media hora. Este paso es clave para que la masa se estire bien y las galletas mantengan su forma.

Estira la masa, corta los corazones y colócalos en la bandeja. Hornea a 180 °C durante unos 10–12 minutos. Cuando los bordes empiecen a dorarse, sácalas y deja que se enfríen.

Variantes para todos los gustos

Si te apetece un sabor diferente, puedes añadir ralladura de cítricos o cambiar parte del azúcar por miel, logrando un resultado similar al de unas galletas de miel.

Para un postre más completo, puedes usar las galletas como base y crear algo más elaborado, inspirado en una tarta de galletas y chocolate, pero con forma de corazón.

En la decoración no hay reglas: chocolate fundido, glaseado de colores, sprinkles o pequeños mensajes escritos a mano funcionan genial.

Pequeños trucos útiles

Hay algunos trucos sencillos que marcan la diferencia desde el primer paso.

El primero tiene que ver con la mantequilla. Es importante usarla fría y cortada en dados pequeños. Así se integra mejor con la harina y consigue una masa más quebradiza y delicada. Si la mantequilla se ablanda demasiado, las galletas pueden perder forma en el horno.

Otro punto clave es no amasar en exceso. Mezcla solo hasta que los ingredientes se integren. Si trabajas la masa demasiado, el gluten se activa y las galletas pueden quedar duras en lugar de tiernas.

El reposo en frío no es opcional. Dejar la masa en la nevera al menos 30 minutos ayuda a que se estire mejor, no se pegue y mantenga la forma al hornearse. Si ves que la masa se calienta mientras la estiras, vuelve a enfriarla unos minutos.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 60 minutos (incluyendo reposo)

Porciones: 20–25 galletas

Información nutricional (aprox. total): 3.200 kcal la receta completa

Tipo de cocina: Repostería casera / Europea

Tipo de comida: Postre

Estas galletas no son solo un dulce: son un detalle hecho en casa, pensado para compartir. Y eso, en San Valentín, siempre cuenta.