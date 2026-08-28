Los expertos italianos coinciden: esta es la mejor forma para congelar el pesto y conservar toda su frescura

Esta es la mejor forma para congelar el pesto y conservar toda su frescura, los expertos italianos coinciden. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que volvemos a la rutina y necesitamos mil y un trucos para poder adelantar las más simples tareas. Esa cocina que nos invita a estar pendiente de una serie de cambios a la hora de mezclar ingredientes que pueden ser claves. Estos expertos italianos saben muy bien, cómo congelar una de las salsas que pueden acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que cada detalle puede ser esencial.

Es hora de conservar una salsa saludable que gana terreno con el paso del tiempo. Con la ayuda de una serie de elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada. Los italianos coinciden en estos cambios que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en unas fechas en las que realmente tendremos que saber cómo congelar una de las salsas más deliciosas que existen. Una buena salsa de pesto puede acabar siendo lo que nos ayudará a crear un básico incombustible.

Coinciden los expertos italianos

Los expertos italianos coinciden con un tipo de salsa que les ha hecho destacar en todo el mundo. Se han convertido en los grandes portadores de la verdad respecto a todo lo que se refiere a la pasta. Un ingrediente que trajeron ellos mismos de tierras lejanas y acabaron adaptándolo como propio.

Podemos conseguir un buen básico que quizás nadie hubiera imaginado en una nueva moda que será la que nos afectará de lleno. Cuando lo que necesitamos es mezclar unos ingredientes básicos que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener por delante.

Estar con una mezcla de ingredientes que nos asegura una salsa de 10 es esencial. En concreto un pesto de esos que impresionan y que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada. Este tipo de detalles serán los que nos acompañarán en breve.

Una salsa congelada puede ser la solución para cocinar menos y comer mejor. En esencia estaremos ante un cambio de tendencia que puede ser esencial y que quizás hasta ahora no sabíamos que pudiera ser tan importante. Esta mezcla de ingredientes puede ser esencial. Los expertos italianos saben muy bien cómo conservar un pesto congelado que puede descongelarse fácilmente.

Esta es la mejor forma para congelar el pesto y conservar toda su frescura

Una vez preparado, el pesto debe congelarse inmediatamente para preservar su frescura y, por lo tanto, sus propiedades organolépticas. Además, ponerlo en el congelador inmediatamente disminuye aún más el riesgo de contaminación bacteriana. En cualquier caso, si la intención es congelarlo, no habría que esperar más de dos días desde el momento de la preparación, manteniéndolo mientras tanto en la nevera.

Te proponemos una receta de pesto ideal para congelarse y disfrutarse siempre que sea necesario.

Ingredientes:

½ taza de queso parmesano rallado

1 puñado de hojas de albahaca

2 dientes de ajo grandes

12 piñones tostados

Aceite de oliva virgen

Sal

Preparación de salsa pesto, auténtica receta italiana:

Poner a cocer la pasta elegida según las indicaciones del envase. En un mortero, machacar los dientes de ajo pelados, sin el germen verde del interior. Añadir las hojas de albahaca y una pizca de sal. Seguir machacando poco a poco y sin parar. Luego, agregar los piñones. Por último, incorporar el queso parmesano, cuanto más rallado mejor. Adicionar ½ taza de aceite de oliva y dos o tres cucharadas del agua de cocción de la pasta. Machacar hasta que quede una pasta espesa y uniforme. Rectificar de sal. Escurrir la pasta y aderezarla con un poco de salsa pesto. Colocar el resto en una salsera y servir.

Una salsa que puede convertirse en la mejor opción posible, en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Esta otra receta de pesto también puede ser una de las mejores:

Pesto de espinacas y nueces

Ingredientes:

2 tazas de espinacas frescas

1/2 taza de queso pecorino rallado

1/4 taza de nueces

2 dientes de ajo

1/2 taza de aceite de oliva extra virgen

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

Pon las espinacas, el queso pecorino, las nueces y los dientes de ajo en un aparato de cocina y tritura hasta obtener una mezcla suave. Ve echando el aceite de oliva en forma de hilo mientras sigues procesando la mezcla. Añade sal y pimienta al gusto. Pasa el pesto a un frasco de vidrio y guárdalo en el refrigerador.

Puedes hacer tus propias salsas caseras y congelarlas. La pasta tarda unos minutos en hacerse y apenas ensuciarás nada en la cocina. Descongela la salsa, añade el toque de queso que quieras y disfruta de una mezcla esencial de sabores que te ahorrará tiempo sin renunciar al sabor.