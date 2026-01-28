Churros en airfryer: receta fácil y crujiente sin aceite
Prepara churros en airfryer crujientes por fuera y tiernos por dentro con esta receta fácil, rápida y sin apenas aceite.
Si te encantan los churros de toda la vida pero te apetece una versión un poco más ligera y sin dramas con el aceite, los churros en airfryer te van a alegrar el día. Son fáciles, rápidos y quedan sorprendentemente bien: doraditos por fuera, tiernos por dentro y con ese punto crujiente que tanto engancha. Vamos, que no parece que estén “a dieta”.
La freidora de aire se ha convertido en una gran aliada para adaptar recetas clásicas sin complicarnos la vida. Frente a los churros caseros tradicionales, que requieren abundante aceite y algo más de paciencia, esta versión es mucho más limpia y práctica, perfecta para un desayuno improvisado o una merienda de domingo sin remordimientos.
Ingredientes sencillos, de los de siempre
No necesitas nada raro ni ingredientes difíciles de encontrar. Con lo básico, sale una masa perfecta:
-
250 ml de agua
-
150 g de harina de trigo
-
1 pizca de sal
-
1 cucharada de aceite de oliva suave
-
Azúcar y canela al gusto (opcional)
La base es muy parecida a la de los churros al horno fáciles y saludables, otra alternativa ideal si no tienes airfryer en casa. En ambos casos, el objetivo es claro: disfrutar de los churros sin pasarnos con la grasa.
Cómo hacer churros en airfryer paso a paso (sin complicaciones)
-
Prepara la masa
Pon el agua a calentar en un cazo con la sal y el aceite. Cuando empiece a hervir, retira del fuego y añade la harina de golpe. Remueve con energía hasta que la masa se despegue de las paredes.
-
Deja que repose
Espera unos 5 minutos para que la masa se temple un poco. Así será más fácil manejarla y no te quemarás las manos.
-
Da forma a los churros
Pasa la masa a una manga pastelera con boquilla rizada. Si cuesta un poco, es normal: la masa de churros es firme, pero eso es justo lo que les da buena textura.
-
A la airfryer
Coloca papel vegetal en la cesta y forma los churros, dejando espacio entre ellos. Nada de amontonarlos, que aquí el aire tiene que circular bien.
-
Cocina hasta que estén dorados
Programa la airfryer a 190 ºC durante 10–12 minutos. A mitad de tiempo, dales la vuelta con cuidado para que se doren de forma uniforme.
-
Toque final
Sácalos y, si te apetece, espolvorea un poco de azúcar y canela. Recién hechos están espectaculares.
Trucos y variaciones que funcionan
-
Si quieres una versión aún más ligera, evita el azúcar y acompáñalos con fruta o chocolate negro.
-
Para un enfoque más saludable, existen opciones como los churros de avena sin azúcar, ideales para desayunos equilibrados.
-
No te pases con el tiempo: si se cocinan de más, pueden quedar secos.
Información suplementaria
-
Tiempo de preparación: 10 minutos
-
Tiempo de cocción: 12 minutos
-
Tiempo total: 22 minutos
-
Porciones: 4 personas
-
Información nutricional (receta completa, sin azúcar añadido):
-
Calorías totales: 650 kcal
-
Hidratos de carbono: 135 g
-
Grasas: 8 g
-
Proteínas: 18 g
-
-
Tipo de cocina: Cocina española
-
Tipo de comida: Desayuno / Merienda
Disfruta un dulce actual, práctico y ligero, sin perder ese sabor que nos transporta directamente al bar de toda la vida.