Caviar de tomate casero: receta fácil y deliciosa

El caviar de tomate casero es la versión sencilla de un clásico de la gastronomía molecular. Esta área científica estudia la transformación química de los alimentos durante su cocción, pero algunos principios han sido aplicados por famosos chefs en la elaboración de sus recetas. El término acuñado en 1988 por los científicos Hervé This y Nicholas Kurti, dio origen a una tendencia gastronómica que tiene adeptos y detractores por igual. Entre los restaurantes de cocina molecular más famosos internacionalmente destacan: “The Wylie Dufresne”, ubicado en New York, The Fat Duck en Londres y El Bulli en Barcelona (España). En esta receta se propone elaborar un alimento nutritivo, delicioso y versátil, utilizando ingredientes comunes y fáciles de adquirir.

Variaciones creativas para usar tu caviar de tomate en aperitivos y platos

En este caso usaremos tomate, pero podemos crear caviar con casi cualquier fruta o verdura, con piña quedará espectacular ideal para contrastar con un queso intenso. Empieza a preparar la Navidad con este delicioso caviar de tomate casero, está de vicio.

Consejos para lograr un caviar de tomate casero lleno de sabor y color

El caviar de tomate es un plato muy exótico que se prepara fácilmente en casa. Aunque ciertamente, se requiere algo de paciencia para elaborar esta inusual creación culinaria. Se recomienda utilizar un zumo de tomate de calidad y el aceite de preferencia. Igualmente, se debe esperar a que este enfríe para que el caviar se forme correctamente.

El agar agar es un alimento nutritivo con propiedades desintoxicantes. Se trata de un gelificante elaborado con algas marinas altamente nutritivo. Es rico en calcio, magnesio y otros minerales que intervienen en las funciones metabólicas del organismo. Por otro lado, el tomate aporta antioxidantes que estimulan la regeneración celular. A continuación, conoce cómo preparar este exótico plato… ¡Sigue leyendo!

Ingredientes necesarios para preparar caviar de tomate casero de forma sencilla

2 gramos de Agar Agar

100 mililitros de zumo de tomate

Cubos de hielo

70 mililitros de aceite

Sal y pimienta negra recién molida

Paso a paso: cómo hacer caviar de tomate casero con una textura perfecta

Colocar el zumo en una cacerola y cocinar a fuego medio hasta que hierva. Salpimentar el zumo e incorporar el agar agar en la cacerola. Revolver y Cocinar durante 2 minutos, mezclando constantemente. Dejar reposar la preparación a temperatura ambiente durante 30 minutos. Colocar los cubitos de hielo en un bol e introducir un vaso con el aceite para que enfríe. Llenar una jeringa con el zumo de tomate cocido y verter gotas en el vaso con el aceite frío para hacer el caviar. Pasar la preparación por un colador y reservar el aceite para otra aplicación. Servir.

Información nutricional: 636 kcal

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Almuerzo

Con esta receta se pueden elaborar exóticos bocados para consumir en una ocasión especial. Aunque este delicioso manjar se puede servir como guarnición.

Prepara esta fácil receta para hacer el caviar de tomate casero y te sorprenderás con el resultado. Colócalo sobre lonchas de jamón y sírvelo como entrante en la cena de Nochevieja… ¡A cocinar!