Deseo concedido: un postre de chocolate, sin horno, y que se prepara en 7 minutos de reloj

Preparar un postre de chocolate sin necesidad de horno es posible con algunos ingredientes accesibles y un procedimiento que es bastante rápido. Con esta receta, en cuestión de minutos, se obtiene un dulce con una textura cremosa y un intenso sabor a cacao.

Y no, no es exageración. Estamos hablando en esta ocasión de una elaboración que toma apenas siete minutos. Sin dudas es la receta ideal para los amantes del chocolate y para quienes no quieren gastar mucho tiempo ni dinero.

¿Cómo se hace un postre de chocolate sin horno y en poco tiempo?

Este postre de chocolate no puede fallar. Y tal afirmación es porque combina chocolate negro, cacao en polvo y galletas. Tres ingredientes poderosos para lograr un equilibrio de sabores y una consistencia adecuada sin recurrir a complicaciones.

La siguiente preparación evita el uso de técnicas complejas y permite disfrutar de un postre de chocolate con un mínimo de esfuerzo.

Ingredientes necesarios

Para elaborar este postre de chocolate fácil, se requieren los siguientes ingredientes:

5 huevos.

200 gramos de azúcar.

1 litro de leche.

70 gramos de fécula de maíz.

200 gramos de galletas.

40 gramos de cacao en polvo.

100 gramos de chocolate negro.

50 ml de nata.

Procedimiento paso a paso para hacer este postre de chocolate

Seguir estos cada uno de estos pasos al pie de la letra, garantiza la correcta preparación del postre de chocolate:

Preparación de la base

Triturar las galletas hasta obtener una textura fina. Reservar. Mezcla de ingredientes líquidos En un cazo, calentar la leche a fuego medio. Incorporar la fécula de maíz removiendo constantemente para evitar grumos. Batir los huevos y añadirlos a la mezcla.

Integración de chocolate y azúcar

Agregar el cacao en polvo y el azúcar, removiendo para que se disuelvan completamente. Incorporar el chocolate negro troceado y seguir mezclando hasta que se funda por completo. Textura y espesado Continuar removiendo hasta que la mezcla espese. Retirar del fuego y añadir la nata para obtener una textura más cremosa.

Montaje del postre

En un molde, distribuir una capa de galletas trituradas. Verter la mezcla de chocolate sobre la base de galletas y nivelar la superficie. Enfriado y reposo Dejar enfriar a temperatura ambiente durante unos minutos. Refrigerar durante al menos dos horas antes de servir.

La versatilidad de este postre de chocolate rápido

Este postre de chocolate puede adaptarse con variantes según las preferencias personales:

Sustituir las galletas por bizcochos para una textura diferente.

Añadir frutos secos picados para un toque crujiente.

Incluir esencia de vainilla o licor para potenciar el sabor para potenciar el aroma y darle un matiz distinto.

Incorporar trozos de fruta como plátano o fresas para un contraste de frescura con el chocolate.

Consejos adicionales para mejorar tu postre