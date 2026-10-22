Calabazas de hojaldre: receta fácil para Halloween

Pocas masas resultan tan agradecidas en repostería como el hojaldre cuando buscas resolver una merienda vistosa sin complicarte la vida. La combinación de capas crujientes, mantecosas y doradas con un relleno cremoso convierte a estas empanadillas temáticas en el centro de atención de cualquier mesa de Todos los Santos. No hace falta contar con moldes profesionales ni ser un virtuoso del modelado; con un cuchillo bien afilado, un poco de maña en el troquelado y los ingredientes adecuados, obtendrás un resultado de pastelería en cuestión de minutos.

Ingredientes para preparar calabazas de hojaldre

Para elaborar ocho piezas individuales perfectamente equilibradas entre masa y relleno, conviene hacerse con ingredientes de calidad que aguanten bien el golpe de calor:

2 láminas de hojaldre fresco rectangular (preferiblemente con mantequilla en su composición)

200 g de crema de cacao con avellanas o mermelada densa de albaricoque

1 huevo campero grande

15 ml de leche entera (una cucharada sopera para aligerar el pincelado)

Azúcar glas para el toque final

Una pizca de canela molida (opcional)

Cómo hacer calabazas de hojaldre paso a paso

Desenrolla las láminas de hojaldre sobre la mesa de trabajo aprovechando el propio papel vegetal que las envuelve. Pasa un rodillo por encima suavemente, sin ejercer demasiada presión, solo para aplanar los pliegues del embalaje. Corte de las bases y tapas. Con ayuda de un plantilla o cortador, obtén 16 siluetas idénticas. Ocho de ellas quedarán completamente lisas para actuar como fondo, mientras que en las otras ocho troquelaremos los detalles del rostro. Disposición del relleno. Coloca una cucharada generosa del relleno elegido en el centro de las ocho bases lisas. Procura dejar libre un margen de un centímetro en todo el contorno exterior para asegurar un sellado limpio. Ensamblado y cierre. Humedece levemente el borde descubierto con un pincel mojado en agua. Cubre con las tapas talladas, haz coincidir los extremos y presiona el perímetro suavemente con las puntas de un tenedor. Pincelado y acabado. Bate el huevo con la cucharada de leche hasta homogeneizar. Pinta la superficie de las figuras con una brocha de silicona, evitando que el líquido chorree por los bordes cortados para no bloquear el subidón de las capas de hojaldre.

Cómo dar forma de calabaza al hojaldre

El secreto para lograr una silueta reconocible reside en trabajar la masa bien fría. Si el hojaldre coge temperatura ambiente, los recortes perderán nitidez y la masa se pegará a la hoja del cuchillo. Para el contorno, puedes recortar un óvalo ligeramente achatado en los polos con un pequeño apéndice en la parte superior que simule el tallo.

A la hora de tallar la cara sobre las tapas, utiliza la punta de un puntilla afilado. Dibuja dos triángulos para los ojos, un triángulo más pequeño para la nariz y una boca ancha con muescas en zig-zag que imiten los dientes.

Si quieres ampliar el repertorio con otras figuras sencillas como momias o escobas, puedes inspirarte en distintas Recetas de hojaldre para Halloween que juegan con tiras de masa y rellenos cruzados.

Cuánto tiempo hay que hornear las calabazas de hojaldre

Precalienta el horno a 200 °C con calor arriba y abajo, preferiblemente sin ventilador para que la masa suba de forma uniforme sin vencerse hacia un lado. Introduce la bandeja a media altura y hornea entre 12 y 15 minutos.

Sabrás que están listas cuando el volumen de la masa se haya multiplicado y la superficie presente un color dorado homogéneo. Al sacarlas, déjalas reposar cinco minutos sobre una rejilla metálica; así la base perderá la humedad residual del vapor y conservará ese toque crujiente tan característico.

Ideas para rellenar las calabazas de hojaldre

Aunque la crema de chocolate es la opción preferida por los más pequeños, las alternativas son infinitas. Una compota casera de manzana con canela o el cabello de ángel encajan de maravilla con el punto hojaldrado. Si te apetecen sabores más salados para un picoteo nocturno, puedes optar por un sofrito concentrado de carne o consultar las Calabazas rellenas para Halloween preparadas con queso derretido y verduras.

Incluso si te llama la atención el trabajo artesanal previo con la hortaliza fresca para ambientar la mesa, repasar Cómo hacer una calabaza de Halloween en casa te ayudará a vaciar piezas reales mientras las empanadillas terminan de dorarse en el horno.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 20 minutos de preparación + 15 minutos de horneado

Porciones: 8 calabazas individuales

Tipo de cocina: Repostería rápida / Fusión festiva

Tipo de comida: Merienda / Postre / Picoteo temático

Información nutricional: Aprox. 2.160 kcal totales en la receta (unas 270 kcal por unidad con relleno dulce)