Buttercream Thermomix: cómo hacer la crema perfecta para tus tartas y cupcakes

Francisco María
Descubre cómo hacer la buttercream perfecta en Thermomix para tus tartas y cupcakes de forma fácil.

La buttercream tiene algo especial. Es cremosa, dulce, fácil de manejar… y cuando sale bien, eleva cualquier tarta o cupcake al siguiente nivel. Ahora, si además usas Thermomix, el proceso se vuelve todavía más sencillo.

Porque sí, hacer buttercream a mano está bien. Pero con máquina… todo es más rápido, más fino y más uniforme. Si alguna vez te ha quedado una crema demasiado líquida o con grumos, aquí tienes la solución.

Ingredientes básicos

  • 250 g de mantequilla (a temperatura ambiente, muy importante)
  • 400 g de azúcar glas
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 2-3 cucharadas de leche o nata

    A partir de ahí, puedes ajustar textura y sabor.

    Cómo hacer buttercream en Thermomix

    1. En primer lugar, coloca la mariposa en las cuchillas. Esto ayuda a que la mezcla quede más aireada.
    2. Añade la mantequilla en trozos. Bate unos 2-3 minutos a velocidad 3,5 hasta que esté cremosa. Tiene que cambiar de textura, volverse más ligera.
    3. Después, incorpora el azúcar glas poco a poco. No lo eches todo de golpe o acabarás con una nube de azúcar por la cocina (sí, pasa).
    4. Mezcla a velocidad baja al principio y luego sube a 3,5 durante unos minutos más.
    5. Añade la vainilla y la leche. Bate otro minuto.
    6. Deberías tener una buttercream suave, homogénea y fácil de trabajar.

    El punto clave: la mantequilla

    Aquí no hay atajos.

    • Si la mantequilla está fría, la crema no emulsiona bien. Si está demasiado blanda (casi derretida), tampoco.
    • Tiene que estar en ese punto intermedio: blanda, pero firme.
    • Un truco rápido: presiona con el dedo. Si se hunde ligeramente sin deshacerse, está perfecta.

    Variaciones para no aburrirte

    La receta base funciona. Pero lo divertido viene después.

    Puedes hacer mil versiones:

    • Chocolate: añade cacao puro en polvo.
    • Café: un chorrito de café concentrado.
    • Limón: ralladura y unas gotas de zumo.

    Si te gusta experimentar, también puedes probar alternativas como el Frosting de queso crema, que tiene un punto más suave y menos dulce.

    O algo más intenso, tipo Frosting de chocolate fácil, perfecto para los más golosos.

    Incluso puedes combinar ideas y crear tu propia Crema para cupcakes casera con diferentes sabores.

    Cómo usarla

    Vale, ya tienes la buttercream. Ahora toca aplicarla.

    • Si vas a cubrir una tarta, lo ideal es dar primero una capa fina, tipo “recogemigas”. Luego enfrías y das la capa final.
    • Si es para cupcakes, usa manga pastelera. Aquí es donde la textura se nota de verdad.
    • Un detalle importante: si hace mucho calor, la buttercream sufre. Se ablanda demasiado rápido.
    • En ese caso, métela unos minutos en la nevera antes de usarla.

    Errores típicos (que conviene evitar)

    Hay varios. Y casi todos tienen solución.

    • Uno muy común: batir poco la mantequilla. Eso hace que la crema quede pesada.
    • Otro: añadir el azúcar demasiado rápido.
    • Y uno más: usar azúcar normal en lugar de azúcar glas. No es lo mismo. Para nada.
    • También pasa que a veces la crema parece “cortada”. No te asustes. Sigue batiendo. Muchas veces se arregla sola.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 10-15 minutos
    Porciones: Para cubrir 12 cupcakes o una tarta mediana

    Información nutricional (aproximada por ración):

    Calorías: 250-300 kcal
    Grasas: 15-18 g
    Hidratos de carbono: 30 g

    (Depende bastante de la cantidad que uses, claro.)

    Tipo de cocina: Repostería internacional
    Tipo de comida: Postre / Decoración de tartas y cupcakes

    Una crema básica que abre muchas puertas. Al final, se trata de eso. De disfrutar el proceso… y, claro, el resultado.

