Buttercream Thermomix: cómo hacer la crema perfecta para tus tartas y cupcakes
La buttercream tiene algo especial. Es cremosa, dulce, fácil de manejar… y cuando sale bien, eleva cualquier tarta o cupcake al siguiente nivel. Ahora, si además usas Thermomix, el proceso se vuelve todavía más sencillo.
Porque sí, hacer buttercream a mano está bien. Pero con máquina… todo es más rápido, más fino y más uniforme. Si alguna vez te ha quedado una crema demasiado líquida o con grumos, aquí tienes la solución.
Ingredientes básicos
A partir de ahí, puedes ajustar textura y sabor.
Cómo hacer buttercream en Thermomix
- En primer lugar, coloca la mariposa en las cuchillas. Esto ayuda a que la mezcla quede más aireada.
- Añade la mantequilla en trozos. Bate unos 2-3 minutos a velocidad 3,5 hasta que esté cremosa. Tiene que cambiar de textura, volverse más ligera.
- Después, incorpora el azúcar glas poco a poco. No lo eches todo de golpe o acabarás con una nube de azúcar por la cocina (sí, pasa).
- Mezcla a velocidad baja al principio y luego sube a 3,5 durante unos minutos más.
- Añade la vainilla y la leche. Bate otro minuto.
- Deberías tener una buttercream suave, homogénea y fácil de trabajar.
El punto clave: la mantequilla
Aquí no hay atajos.
- Si la mantequilla está fría, la crema no emulsiona bien. Si está demasiado blanda (casi derretida), tampoco.
- Tiene que estar en ese punto intermedio: blanda, pero firme.
- Un truco rápido: presiona con el dedo. Si se hunde ligeramente sin deshacerse, está perfecta.
Variaciones para no aburrirte
La receta base funciona. Pero lo divertido viene después.
Puedes hacer mil versiones:
- Chocolate: añade cacao puro en polvo.
- Café: un chorrito de café concentrado.
- Limón: ralladura y unas gotas de zumo.
Cómo usarla
Vale, ya tienes la buttercream. Ahora toca aplicarla.
- Si vas a cubrir una tarta, lo ideal es dar primero una capa fina, tipo “recogemigas”. Luego enfrías y das la capa final.
- Si es para cupcakes, usa manga pastelera. Aquí es donde la textura se nota de verdad.
- Un detalle importante: si hace mucho calor, la buttercream sufre. Se ablanda demasiado rápido.
- En ese caso, métela unos minutos en la nevera antes de usarla.
Errores típicos (que conviene evitar)
Hay varios. Y casi todos tienen solución.
- Uno muy común: batir poco la mantequilla. Eso hace que la crema quede pesada.
- Otro: añadir el azúcar demasiado rápido.
- Y uno más: usar azúcar normal en lugar de azúcar glas. No es lo mismo. Para nada.
- También pasa que a veces la crema parece “cortada”. No te asustes. Sigue batiendo. Muchas veces se arregla sola.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 10-15 minutos
Porciones: Para cubrir 12 cupcakes o una tarta mediana
Información nutricional (aproximada por ración):
Calorías: 250-300 kcal
Grasas: 15-18 g
Hidratos de carbono: 30 g
(Depende bastante de la cantidad que uses, claro.)
Tipo de cocina: Repostería internacional
Tipo de comida: Postre / Decoración de tartas y cupcakes
Una crema básica que abre muchas puertas. Al final, se trata de eso. De disfrutar el proceso… y, claro, el resultado.