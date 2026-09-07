Boniato cocido: receta básica para que quede tierno y delicioso

Hay ingredientes que parecen pedir a gritos preparaciones complejas, asados infinitos o salsas elaboradas para justificar su presencia en la mesa. El boniato, con esa dulzura natural y esa textura tan característica, sufre a menudo esa falsa creencia. Sin embargo, someterlo a una cocción tradicional en agua, sin más artificios, revela una faceta de su personalidad gastronómica sumamente tierna y delicada que muchas veces se pasa por alto. Al igual que ocurre cuando uno busca la simplicidad reconfortante en unas tradicionales recetas de repollo cocido, mimar la materia prima mediante el calor húmedo permite obtener resultados sorprendentes.

Lejos de quedar aguado o insípido, tratar este tubérculo con mimo convierte cada bocado en una delicia fundente que compite directamente con elaboraciones más laboriosas como un jamón cocido casero al horno o unos delicados camarones cocidos listos para el aperitivo.

Ingredientes

2 boniatos de tamaño mediano y grosor similar

Agua abundante para la cocción

1 cucharadita de sal marina

Un chorrito de aceite de oliva virgen extra para servir (opcional)

Cómo hacer boniato cocido paso a paso

Lava los boniatos bajo el grifo con un cepillo suave para eliminar cualquier rastro de tierra adherida a la piel, retirando las puntas si fuera necesario pero sin pelarlos para que conserven todos sus jugos durante la cocción. Coloca las piezas enteras en una cazuela amplia y cúbrelas completamente con agua fría, un detalle fundamental para que la temperatura suba de manera uniforme desde el centro hasta la superficie. Añade la sal marina al agua y enciende el fuego a intensidad media-alta hasta que alcance un hervor sostenido. Baja la llama ligeramente para evitar que el movimiento brusco del agua rompa la piel y deja que cueza chup-chup durante unos veinticinco o treinta minutos. Comprueba el punto exacto de cocción pinchando la parte más gruesa con una brocheta o la punta de un cuchillo fino; si entra sin encontrar resistencia, el proceso ha concluido. Retira la cazuela del fuego, vierte el contenido en un colador y deja que templen unos minutos antes de manipularlos con cuidado para retirar la piel con los dedos.

Trucos para que salga perfecto

Elegir piezas que compartan grosor y longitud garantiza que se cocinen al mismo ritmo, evitando que uno quede duro por dentro mientras el otro se deshace. Dejar la piel puesta durante el baño de agua caliente actúa como una barrera protectora natural que impide que el tubérculo absorba demasiada humedad y pierda su concentración de azúcares.

Variantes de la receta

Transformar la base cocida en algo completamente diferente exige apenas un par de gestos creativos en la cocina. Se puede triturar la pulpa caliente junto con un chorro de leche de coco y una pizca de jengibre rallado para obtener un puré sedoso que acompaña de maravilla cualquier pescado blanco. Otra opción muy socorrida consiste en cortarlo en dados generosos una vez tierno y saltearlo un minuto en una sartén con mantequilla noisette y salvia fresca para conseguir un contraste de texturas sensacional.

Con qué acompañar boniato cocido

Este tubérculo preparado al agua funciona como un acompañamiento magnífico para carnes de ave a la plancha, lomos de salmón especiados o filetes de ternera marinados. También se integra a la perfección en ensaladas templadas de otoño, combinando sus dados tiernos con hojas de espinacas frescas, nueces tostadas, queso de cabra desmenuzado y una vinagreta ligera de miel y mostaza antigua.

Cómo conservar boniato cocido

Guarda los trozos sobrantes en un recipiente hermético de vidrio una vez que hayan perdido por completo el calor inicial. En la balda principal del frigorífico se mantienen en óptimas condiciones durante tres o cuatro días sin perder sus propiedades ni alterar su textura.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 35 minutos

Porciones: 4 personas

Tipo de cocina: Tradicional y casera

Tipo de comida: Guarnición o plato principal ligero

Calorías totales aproximadas: 220 kcal por ración mediana