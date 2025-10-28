Patatas de boniato: la guarnición saludable que siempre triunfa

El boniato se ha ganado un lugar en muchas cocinas gracias a su sabor dulce, su textura suave y ese color que alegra cualquier plato. Lo mejor es que con muy poco puedes convertirlo en algo irresistible: unos snacks crujientes y saludables, perfectos para acompañar tus comidas o simplemente para picar entre horas. Son fáciles de hacer, necesitan pocos ingredientes y quedan de lujo tanto al horno como en la freidora de aire. Esta receta, al más puro estilo de Karlos Arguiñano, demuestra que comer rico y sano puede ser también sencillo y divertido.

Ingredientes

2 boniatos medianos (unos 600 g)

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

Pimienta negra, pimentón dulce o ajo en polvo

Hierbas secas como romero, orégano o tomillo

(Opcional: una pizca de curry o comino si te gusta el toque especiado)

Preparación paso a paso

Preparar los boniatos.

Lava bien los boniatos y pélalos. Si prefieres una textura más rústica, puedes dejar parte de la piel, que además aporta fibra. Córtalos en rodajas muy finas (unos 2 o 3 milímetros). Si tienes una mandolina, te quedarán perfectas. Secar bien.

Coloca las rodajas entre dos papeles de cocina y sécalas suavemente. Este paso es importante para que salgan bien crujientes. Aliñar las rodajas.

En un bol, mezcla las rodajas con el aceite, la sal y las especias que prefieras. Remueve bien con las manos o con una espátula para que cada trozo se impregne del aliño. Cocinar al horno o en freidora de aire.

Tienes dos formas de prepararlos: En horno: precalienta a 190 °C y coloca las rodajas sobre una bandeja con papel vegetal, sin que se solapen. Hornea durante 20-25 minutos, dándoles la vuelta a mitad del tiempo. En freidora de aire: cocina a 180 °C durante 12-15 minutos, removiendo de vez en cuando para que se doren por igual. Dejar enfriar.

Sácalas y déjalas reposar unos minutos sobre una rejilla o papel absorbente. Cuando se enfrían, se vuelven aún más crujientes.

Sugerencias

Si te apetece algo diferente, prueba una versión dulce : mezcla las rodajas con aceite de coco, canela y un chorrito de miel antes de hornear. Quedan con un sabor espectacular, perfectas para el desayuno o la merienda.

: mezcla las rodajas con aceite de coco, canela y un chorrito de miel antes de hornear. Quedan con un sabor espectacular, perfectas para el desayuno o la merienda. Guárdalas en un bote hermético una vez frías; se mantienen bien durante 2 o 3 días, aunque lo más probable es que desaparezcan antes.

El secreto está en cortar fino y no amontonar las rodajas . Así se cocinan de forma uniforme y quedan crujientes sin necesidad de freír.

. Así se cocinan de forma uniforme y quedan crujientes sin necesidad de freír. Además de estar deliciosos, las patatas de boniato son una opción muy nutritiva: el boniato es rico en fibra, antioxidantes y vitamina A. Es una receta sencilla, vistosa y con ese toque casero que siempre triunfa en la mesa.

Como diría Arguiñano, “lo importante no es solo comer bien, sino disfrutar cocinando”. Y con estas patatas de boniato, lo harás desde el primer bocado.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 30-35 minutos

Porciones: 3-4 personas

Tipo de cocina: Española / saludable

Tipo de comida: Guarnición o snack

Información nutricional (por ración):