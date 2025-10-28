Boniato frito perfecto: trucos para que quede dorado y tierno

El boniato frito es una de esas recetas sencillas que siempre sorprenden. Tiene ese sabor dulce tan característico y una textura que, bien hecha, resulta crujiente por fuera y cremosa por dentro. Es una alternativa deliciosa a las clásicas patatas fritas y, además, aporta un color precioso al plato. Si sigues unos cuantos trucos, verás que conseguir el punto perfecto no tiene misterio. Al estilo de Karlos Arguiñano, aquí va una receta fácil, práctica y llena de sabor casero.

Ingredientes

2 boniatos medianos (unos 600 g)

Aceite de oliva suave o de girasol para freír

Sal fina o en escamas al gusto

Pimienta negra, pimentón o romero seco (opcional)

(Si te gusta experimentar, puedes probar con ajo en polvo o una pizca de canela.)

Preparación paso a paso

Pelar y cortar el boniato.

Pela los boniatos y córtalos en bastones más o menos del mismo tamaño, como si hicieras patatas fritas. Si te gusta un acabado más rústico, deja algo de piel; le da un toque extra de sabor. Remojar en agua fría.

Coloca los bastones en un bol con agua fría y déjalos reposar unos 30 minutos. Este paso es fundamental: elimina el exceso de almidón y ayuda a que queden más crujientes. Secar bien antes de freír.

Escurre los boniatos y sécalos con papel de cocina o un paño limpio. Cuanto más secos estén, mejor. Si los metes húmedos, el aceite saltará y quedarán blandos. Primera fritura.

Calienta el aceite a unos 160 °C. Fríe los boniatos en pequeñas tandas durante 5 o 6 minutos, solo hasta que se ablanden un poco sin llegar a dorarse. Sácalos con una espumadera y déjalos reposar sobre papel absorbente. Segunda fritura.

Sube el fuego a unos 190 °C y vuelve a freírlos durante 2 o 3 minutos, hasta que estén dorados y con los bordes crujientes. Esta doble fritura es el truco que marca la diferencia. Escurrir y sazonar.

Una vez listos, déjalos escurrir en papel de cocina y, todavía calientes, añade sal y tus especias favoritas.

Sugerencias

Estos boniatos fritos combinan con todo: carnes, pescados, hamburguesas o huevos fritos. También puedes servirlos solos con una buena salsa casera. Quedan de lujo con alioli suave, mayonesa de lima o una salsa de yogur con curry.

Si te apetece algo diferente, prueba una versión dulce: espolvorea los boniatos con canela y un chorrito de miel justo al sacarlos del aceite. El resultado es espectacular, una mezcla entre guarnición y postre que encanta a todo el mundo.

Trucos

El secreto está en tres pasos clave: remojar, secar y freír dos veces. Así consigues el equilibrio perfecto entre lo crujiente y lo tierno. No hay que tener prisa: deja que el boniato se cocine despacio al principio y se dore bien al final.

Sírvelos recién hechos, con un poco de sal y una sonrisa, porque como diría Arguiñano, “en la cocina, la alegría también se come”.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 30 minutos

Porciones: 3-4 personas

Tipo de cocina: Española / casera

Tipo de comida: Guarnición o snack

Información nutricional (por ración):