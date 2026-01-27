Banana bread vegano: receta fácil, esponjosa y sin ingredientes de origen animal

El banana bread vegano es uno de esos clásicos que demuestran que la repostería vegetal no tiene nada que envidiar a la tradicional. Su elaboración es sencilla, queda muy jugoso, huele maravillosamente y va muy bien para utilizar esos plátanos muy maduritos que ya nadie se comería tal cual. Además, no lleva nada de huevo, de leche o de mantequilla, pero el resultado es un bizcocho ligero, riquísimo y reconfortante.

Este pan de plátano es ideal para desayunos, para meriendas o como postre, y resulta una buena opción si recibimos a amigos y amigas veganos o mejor aún si simplemente queremos reducir la cantidad de alimentos de origen animal sin renunciar al sabor.

Ingredientes básicos

3 plátanos muy maduros

250 g de harina de trigo

120 g de azúcar moreno o panela

80 ml de aceite vegetal (girasol o coco suave)

200 ml de bebida vegetal (avena, soja o almendra)

1 cucharadita de bicarbonato

1 cucharadita de vinagre de manzana o zumo de limón

1 cucharadita de canela (opcional)

1 pizca de sal

Cómo preparar banana bread vegano paso a paso

Precalienta el horno a 180 °C con calor arriba y abajo. Pela los plátanos y aplástalos con un tenedor hasta obtener un puré sin grumos grandes. Añade el azúcar, el aceite y la bebida vegetal. Mezcla bien hasta integrar. Incorpora el vinagre, la canela y la sal. Tamiza la harina junto con el bicarbonato y añádela poco a poco a la mezcla, removiendo suavemente. Vierte la masa en un molde previamente engrasado o forrado con papel vegetal. Hornea durante 45–50 minutos, hasta que al pinchar con un palillo salga limpio. Deja enfriar antes de desmoldar.

El resultado debe ser un banana bread tierno por dentro, ligeramente húmedo y con un aroma irresistible.

Trucos para que quede perfecto

Usa plátanos muy maduros, casi negros: aportan dulzor y textura.

casi negros: aportan dulzor y textura. No sobremezcles la masa una vez añadas la harina.

Si quieres un extra, añade nueces, chips de chocolate vegano o semillas.

Déjalo reposar unas horas: al día siguiente está incluso mejor.

Ideas para acompañar y completar un menú vegano

Este banana bread combina genial con café, té o bebidas vegetales. También puede formar parte de una mesa vegana más completa. Si te interesa seguir explorando recetas sin ingredientes animales, puedes probar opciones saladas como Cómo hacer bacon vegano en casa, ideal para desayunos alternativos; recetas especiales como el Panettone o pan dulce vegano para celebraciones; o ideas prácticas como estas 4 recetas de canapés veganos fáciles para fiestas, perfectas para reuniones o eventos.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 15 minutos + 50 minutos de horno

Porciones: 8–10 rebanadas

Información nutricional: unas 2.100–2.200 kcal en total (aprox. 210–275 kcal por porción)

Tipo de cocina: Vegana / Internacional

Tipo de comida: Repostería / Desayuno / Merienda

El banana bread vegano es una receta sencilla, económica y muy agradecida. No necesita técnicas complicadas ni ingredientes raros, y siempre sale bien. Una vez la pruebes, se convertirá en un básico de tu recetario, tanto si sigues una dieta vegana como si simplemente te gusta comer rico y sin complicaciones.