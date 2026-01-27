El truco fácil para pochar cebolla rápido: es perfecto para no perder tiempo en la cocina

Es perfecto para no perder tiempo en la cocina, este truco fácil para pochar cebolla rápido nos cambiará la vida. Una gran variedad de platos que cocinamos a diario puede crearse a base de una cebolla que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante, con una novedad destacada que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Vivimos unos tiempos en los que necesitamos aprovechar cada segundo al máximo.

Un truco que nos permite pochar una cebolla que nos sirve para salsas, guisos y deliciosos platos que pueden ser más fáciles y rápidos añadiendo un ingrediente a la cebolla.

Este es el truco para pochar la cebolla rápido

El experto de @lacocinadesantiagui nos explica como conseguir una cebolla caramelizada en poco tiempo. La realidad es que no se necesita nada más que añadirle un poco de agua y dejar que caramelice sola con sus propios jugos, algo que quizás nos sorprenderá. Pero no tendrás que incorporar miel o azúcar, simplemente dejar que el proceso siga su curso.

Des de el blog de Dia nos dan algunos consejos de este proceso previo que debemos tener en consideración: «Para pochar cebolla es importante saber que no debes cubrir de aceite toda la cebolla, sino una pequeña cantidad, lo justo para que humedezca el alimento y le permita sacar sus jugos. Para que la cebolla se haga rápido, te aconsejamos que eches la cebolla cuando el aceite esté aún frío, para que así se adapte a la temperatura de una manera más rápida. Para que se ablande, no olvides echarle una pizca de sal. De hacerlo, acelerarás la cocción unos 10 minutos aproximadamente. Puedes pochar la cebolla sola o con otros vegetales. La cebolla adquirirá un sabor mucho más variado y enriquecedor. Y si eres de los que tiene poco tiempo, prueba a pochar cebolla en grandes cantidades y después guárdala en tuppers que puedas almacenar en la nevera y utilizarla según necesidad».

Siguiendo con la misma explicación: «Sobre el tiempo que se tarda en pochar la cebolla, lo cierto es que el pochado es una técnica culinaria bastante rápida. Por un lado, hay que cortar la cebolla de la forma que quieras, ya sea en dados o tiras. Después, se pone el aceite en la sartén y se incorpora la cebolla sin dejar de moverse para que no se dore. A los cinco minutos aproximadamente, la cebolla empieza a pocharse y en 10 minutos en total, estará lista. Si lo que quieres es que la cebolla se caramelice, necesitará unos 20 o 15 minuto más de cocción».

Una manera de cocinar la cebolla que nos asegurará el punto y el sabor que necesitamos. Es importante descubrir lo mejor de un alimento que, sin duda alguna, puede hacernos la vida mucho más sencilla. Un básico de nuestra cocina que tiene unos tiempos de cocción que tocará respetar.

Si estás pensando en descubrir una buena cebolla caramelizada o pochada, toma nota de estos trucos de expertos que pueden cambiarte la vida.