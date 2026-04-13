Tarta Sara Thermomix: receta tradicional fácil y cremosa

La tarta Sara es uno de esos clásicos de pastelería que nunca pasan de moda. Seguro que la has visto en vitrinas de pastelerías de toda la vida: bizcocho, crema de mantequilla y almendra laminada. Simple, pero con un sabor muy característico.

Hacerla en casa puede parecer complicado al principio. Pero con Thermomix, todo se vuelve más llevadero. No es una receta de cinco minutos, eso sí. Pero tampoco tiene misterio si vas paso a paso. Y el resultado merece la pena.

Ingredientes básicos para la tarta Sara

La receta se divide en tres partes: bizcocho, almíbar y crema de mantequilla.

Para el bizcocho:

4 huevos

120 g de azúcar

120 g de harina

Para el almíbar:

100 ml de agua

80 g de azúcar

Para la crema:

200 g de mantequilla a temperatura ambiente

120 g de azúcar

2 yemas de huevo

Y para decorar:

Almendra laminada (tostada previamente)

Paso a paso en Thermomix

Vamos por partes.

Primero, el bizcocho. Coloca la mariposa en el vaso, añade los huevos y el azúcar. Programa 6 minutos a 37 °C, velocidad 4. Después, otros 6 minutos sin temperatura. Incorpora la harina y mezcla unos segundos a velocidad baja. Lo justo para integrar. Vierte la mezcla en un molde y hornea a 180 °C durante unos 25 minutos. Luego deja enfriar. Mientras tanto, prepara el almíbar. Solo tienes que calentar el agua con el azúcar durante unos minutos hasta que se disuelva. Reserva. Ahora la crema. Aquí conviene prestar atención. Coloca el azúcar en el vaso y pulveriza unos segundos. Añade la mantequilla y mezcla hasta obtener una textura cremosa. Después, incorpora las yemas poco a poco. Tiene que quedar suave, sin grumos. Cuando todo esté listo, corta el bizcocho en dos capas. Empapa ligeramente con el almíbar y rellena con la crema. Luego cubre toda la tarta con más crema. Por último, añade la almendra laminada por los laterales y la parte superior.

Trucos para que la crema quede perfecta

Aquí suele estar el punto más delicado.

La mantequilla debe estar a temperatura ambiente. Ni fría ni derretida. Si está demasiado dura, no se integrará bien. Si está blanda en exceso, la crema pierde consistencia.

Ni fría ni derretida. Si está demasiado dura, no se integrará bien. Si está blanda en exceso, la crema pierde consistencia. Otro detalle: añadir las yemas poco a poco . Así evitas que la mezcla se corte.

. Así evitas que la mezcla se corte. Si ves que la crema no queda del todo fina, puedes batir unos segundos más. Pero sin pasarte.

Variaciones que puedes probar

Aunque la tarta Sara clásica es así, puedes hacer pequeños cambios.

Por ejemplo, añadir un toque de licor al almíbar . Le da un sabor más intenso.

. Le da un sabor más intenso. También puedes incorporar un poco de vainilla en la crema. O incluso hacer una versión con chocolate.

Otra opción es usar almendra crocanti en lugar de laminada. Cambia la textura, pero queda muy bien.

Conservación y recomendaciones

Esta tarta se conserva mejor en nevera. Al llevar mantequilla, es importante mantenerla fresca.

Eso sí, antes de servirla, déjala unos minutos a temperatura ambiente. Así la crema recupera su textura y sabor.

Aguanta bien un par de días, aunque lo normal es que desaparezca antes.

Un clásico que merece la pena hacer en casa. Es de esas tartas que no necesitan adornos modernos para destacar. Simplemente funciona.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 60-75 minutos

Porciones: 6-8 personas

Información nutricional: Aproximadamente 1200 kcal totales (según cantidades)

Tipo de cocina: Tradicional española

Tipo de comida: Postre