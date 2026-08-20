Tarta Petit Suisse: receta fácil, cremosa y perfecta para toda la familia

Hay sabores que consiguen transportarnos de golpe a la infancia con tan solo cerrar los ojos. Los míticos quesitos de fresa que merendábamos hace décadas han dejado una huella imborrable en nuestra memoria colectiva, inspirando postres tan nostálgicos como esta tarta Petit Suisse. Prescindir del horno para elaborar un dulce casero, cremoso y visualmente tan atractivo es un auténtico lujo cuando el tiempo escasea y buscamos una sonrisa cómplice alrededor de la mesa.

Ingredientes

200 gramos de galletas tipo María o Digestive

80 gramos de mantequilla sin sal derretida

6 tarrinas de Petit Suisse de fresa tradicionales

400 mililitros de nata líquida para montar con un 35% de materia grasa

100 mililitros de leche entera

100 gramos de azúcar blanco

2 sobres de cuajada en polvo tipo Royal

Cómo hacer una tarta Petit Suisse paso a paso

Tritura las galletas en un mortero o procesador de alimentos hasta convertirlas en polvo fino, mézclalas con la mantequilla derretida y presiónalas en la base de un molde desmontable para formar la base crujiente. Guarda el molde en el frigorífico mientras preparas la crema para que la base compacte bien y gane firmeza. Vierte la nata, la leche, el azúcar y los Petit Suisse de fresa en una cazuela amplia, removiendo con unas varillas para unificar los ingredientes. Incorpora los dos sobres de cuajada en polvo y disuélvelos por completo sin que queden grumos antes de acercar el recipiente al fuego. Calienta la mezcla a temperatura media sin dejar de remover con paciencia hasta que alcance el punto de ebullición y espese de manera uniforme. Retira del fuego y vierte el líquido con cuidado sobre la base de galletas fría, dejando reposar en la nevera un mínimo de cuatro horas antes de desmoldar.

Trucos para que salga perfecto

Conseguir que la tarta mantenga un corte limpio y una textura sedosa depende casi por completo de cómo viertas el líquido caliente sobre la base. Utiliza una cuchara invertida para amortiguar la caída y evitar que se levanten migas de galleta que afearían el aspecto final.

Además, respeta escrupulosamente el tiempo de frío en la nevera; la cuajada necesita su propio ritmo para estabilizarse por completo y ofrecer esa cremosidad tan característica de los postres caseros de toda la vida.

Variantes de la receta

Las opciones para versionar esta tarta sin horno son tan amplias como deliciosas si te apetece experimentar otros registros en la cocina. Si buscas una alternativa individual o quieres probar versiones más ligeras con el mismo perfil frutal, puedes consultar una fantástica receta petit suisse fresa adaptada para cuidar la línea sin renunciar al sabor.

Quienes prefieran decantarse por clásicos reconfortantes de galleta y cuchara encontrarán en la nostálgica tarta de la abuela con natillas un acierto seguro para triunfar con los más pequeños, o bien pueden optar por la simplicidad reconfortante de una clásica tarta de yogur si buscan un toque más suave.

Con qué acompañar una tarta Petit Suisse

Al tratarse de un postre dulce con un marcado perfil de fresa y lácteos, un poco de nata montada extra alrededor o unas cuantas frambuesas frescas por encima equilibran el conjunto con un contrapunto ligeramente ácido. Los más pequeños la disfrutan al máximo tal cual, mientras que los adultos la aprecian enormemente acompañada de un café solo bien caliente que contraste con la cremosidad fría del pastel.

Cómo conservar una tarta Petit Suisse

La presencia de nata, leche y queso fresco obliga a mantener esta tarta siempre refrigerada. Cúbrela con una campana repostera o un film transparente para evitar que absorba olores de otros alimentos en la nevera y consúmela preferiblemente antes de los cuatro días para disfrutar de su textura en condiciones óptimas.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 20 minutos (más 4 horas de frío)

Porciones: 8 a 10 raciones

Tipo de cocina: Casera / Repostería sin horno

Tipo de comida: Merienda / Postre infantil y familiar

Calorías totales: Aproximadamente 310 kcal por ración