Puerros rehogados: receta fácil y perfecta como acompañamiento

Existe un error frecuente en la cocina cotidiana que consiste en relegar las hortalizas de la familia de las liliáceas a un mero papel secundario, empleándolas únicamente como base invisible para caldos o sofritos apresurados. El puerro posee una personalidad propia capaz de brillar con luz propia cuando se le trata con el mimo adecuado en los fogones. Cocinado a fuego lento con un buen aceite de oliva, pierde su aspereza inicial para transformarse en un manjar meloso, dulce y sutilmente tostado. Quienes descubren el punto exacto de esta verdura entienden por qué un simple plato de puerros rehogados puede convertirse en la estrella indiscutible de cualquier mesa, ya sea disfrutando de su textura fundente o dejándolo evolucionar hasta conseguir un delicioso puerro caramelizado cargado de matices oscuros y profundos.

Ingredientes

4 puerros grandes y firmes, preferiblemente de tallo blanco y recto

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Una pizca generosa de sal marina

Un chorrito de agua o caldo de verduras para el tramo final de cocción

Opcional: una pizca de pimienta blanca molida

Cómo hacer puerros rehogados paso a paso

Retirar la raíz y la parte superior verde más oscura de los puerros, conservar únicamente la sección blanca y el tierno nacimiento verde claro. Cortar los tallos longitudinalmente por la mitad bajo el chorro de agua fría para eliminar cualquier rastro de tierra o arenilla atrapada entre las capas. Picar los puerros en rodajas medianas de aproximadamente un centímetro de grosor, buscando que todas mantengan una consistencia similar. Verter el aceite de oliva en una sartén amplia a fuego medio-bajo y añadir el puerro escurrido junto con la sal marina. Rehogar removiendo de vez en cuando durante diez o doce minutos, permitiendo que la verdura se cocine y ablande sin llegar a dorarse demasiado rápido. Regar con un par de cucharadas de agua, tapar la sartén y dejar cocinar a fuego suave durante otros diez minutos hasta que la textura quede completamente melosa.

Trucos para que salga perfecto

El secreto para un resultado sobresaliente reside en la paciencia con el fuego. Si la sartén se calienta en exceso, las capas exteriores se queman antes de que el interior alcance esa melosidad característica. Añadir unas gotas de caldo en lugar de agua aporta un extra de sabor que realza la dulzura natural de la hortaliza sin enmascararla.

Variantes de la receta

La versatilidad de esta base vegetal permite incorporarla sin esfuerzo en otras preparaciones caseras muy queridas en los hogares. Una vez rehogados, resultan ideales para cuajar una jugosa tortilla de calabacin y puerros para una cena rápida de semana. También se prestan a ser triturados junto a un fondo lácteo para redactar una rica salsa de puerros para pollo que transforma una pechuga seca en un plato de restaurante.

Con qué acompañar puerros rehogados

Funcionan como guarnición perfecta para carnes rojas a la plancha o pescados blancos al horno como la merluza y la dorada. Admiten una lluvia de almendras tostadas picadas por encima o unas escamas de queso curado que contrastan de maravilla con la suavidad de la verdura.

Cómo conservar puerros rehogados

Guardar las sobras en un táper de cristal hermético dentro del frigorífico permite consumirlos con total seguridad durante tres días. Pierden algo de textura al recalentar, por lo que resulta preferible darles un golpe rápido en la sartén con unas gotas de aceite antes de llevarlos de nuevo a la mesa.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 25 minutos

Porciones: 4

Tipo de cocina: Tradicional mediterránea

Tipo de comida: Guarnición / Vegetariana

Calorías totales aproximadas: 90 kcal por ración