Rovellons con ajo y perejil: receta tradicional fácil y llena de sabor
Aprende a cocinar rovellons con ajo y perejil para disfrutar de todo el sabor de esta apreciada seta de temporada.
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Pisar el monte en plena temporada de otoño y regresar con la cesta cargada de níscalos frescos es uno de esos pequeños rituales que conectan directamente con la cocina más honesta y de raíz. El rovellón, terso, de carne firme y con ese característico tono anaranjado que vira a verdoso al menor roce, no necesita grandes artificios para brillar en el plato. Pasado por la sartén con un buen chorro de aceite de oliva, ajo picado y perejil fresco, despliega toda su esencia agreste.
Quienes disfrutan con este tipo de productos silvestres suelen aplicar la misma fórmula tradicional a otras joyas de temporada, como ocurre al preparar unas deliciosas recetas de setas de cardo que comparten esa misma devoción por el ajo y la hierba fresca.
Ingredientes
Cómo hacer rovellones con ajo y perejil paso a paso
- Limpiar los rovellones con un paño húmedo o un cepillo de cerdas suaves, eliminando los restos de tierra o pino sin sumergirlos nunca bajo el grifo para evitar que absorban agua.
- Cortar los ejemplares más grandes en mitades o cuartos, dejando los más pequeños enteros para conservar mejor su textura al morder.
- Picar los dientes de ajo y las hojas de perejil muy finos sobre la tabla de madera, reservándolos juntos para el momento final.
- Calentar el aceite de oliva en una sartén amplia de hierro o fondo grueso a fuego vivo, esperando a que alcance temperatura sin llegar a humear.
- Colocar los rovellones con la parte del sombrero hacia abajo, dejando que se doren sin apelotonarse durante unos cuatro o cinco minutos hasta que suelten parte de su jugo natural.
- Dar la vuelta a las setas, incorporar el picadillo de ajo y perejil junto con la sal, y saltear el conjunto con alegría durante un par de minutos más antes de retirar del fuego.
Trucos para que salga perfecto
Jamás se debe lavar un níscalo bajo el chorro directo del agua si queremos que conserve esa textura tersa y firme tan característica. El exceso de humedad los convierte en una esponja blanda que arruina el salteado. Vigilar el fuego es igual de importante; un calor demasiado vivo quemará el ajo amargando el plato, mientras que uno flojo cocerá los hongos en su propio jugo.
Variantes de la receta
La combinación de ajo y perejil funciona como un comodín infalible en la despensa mediterránea para potenciar productos marinos y terrestres por igual. Esa misma picada aromática alegra platos tan dispares como unos tiernos calamares al horno de domingo, o aporta un toque de gracia marinera a una cena rápida resolviendo como preparar palitos de cangrejo congelados sin caer en el aburrimiento.
Con qué acompañar rovellones con ajo y perejil
Un buen trozo de pan de hogaza de pueblo resulta obligatorio para dar cuenta del aceite aromatizado que queda en el fondo de la sartén. Funcionan a la perfección como entrante compartido al centro de la mesa, o como guarnición rústica acompañando un buen chuletón a la brasa o un lomo de cerdo asado.
Cómo conservar rovellones con ajo y perejil
Una vez cocinados, aguantan perfectamente un par de días en la nevera dentro de un recipiente hermético de cristal. Para calentarlos de nuevo, conviene pasarlos brevemente por la sartén a fuego suave sin añadir más grasa, recuperando parte de su textura original antes de llevarlos a la mesa.
Información nutricional
Tiempo de preparación: 20 minutos
Porciones: 4
Tipo de cocina: Tradicional mediterránea de monte
Tipo de comida: Entrante / Guarnición
Calorías totales aproximadas: 115 kcal por ración