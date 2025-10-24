Recetas fáciles

Níscalos en salsa con jamón: receta fácil y deliciosa

Receta de níscalos
Níscalos con jamón.
Francisco María
  • Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Níscalos en salsa con jamón: receta fácil, rápida y perfecta para cualquier ocasión. Aquí te dejamos los trucos a seguir.

Níscalos en salsa de la abuela

Níscalos con patatas

Receta de níscalos guisados

Los níscalos, también conocidos como rovellons o rebollones, son una de las setas más apreciadas del otoño. Su sabor intenso, su textura carnosa y su aroma a bosque los convierten en un ingrediente perfecto para guisos y salteados. En esta receta te enseñaremos a prepararlos en salsa con jamón, un plato sencillo, rápido y absolutamente delicioso, ideal para acompañar con pan o servir como tapa caliente.

Ingredientes (para 4 porciones)

  • 600 g de níscalos frescos (bien limpios)
  • 100 g de jamón serrano en taquitos o tiras finas
  • 1 cebolla mediana
  • 2 dientes de ajo
  • 1 vaso pequeño de vino blanco (100 ml aprox.)
  • 150 ml de caldo de carne o de verduras
  • 2 cucharadas de harina (opcional, para espesar la salsa)
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal y pimienta al gusto
  • Perejil fresco picado

    • Preparación paso a paso

    1. Limpieza de los níscalos
      Limpia los níscalos cuidadosamente con un paño húmedo o un cepillo suave. Evita lavarlos directamente bajo el agua para que no absorban humedad. Corta la base del tallo y trocéalos si son muy grandes.Níscalos
    2. El sofrito base
      En una sartén amplia o cazuela, añade un buen chorro de aceite de oliva. Sofríe la cebolla picada finamente hasta que quede transparente. Añade los ajos laminados y deja que se doren ligeramente, sin llegar a quemarse.
    3. Incorporar el jamón
      Agrega el jamón serrano en tacos o tiras. Saltea un par de minutos, lo justo para que suelte parte de su sabor y grasa, que enriquecerá la salsa.
    4. Cocinar los níscalos
      Añade los níscalos y remueve para que se impregnen del sofrito. Cocina a fuego medio durante unos 8–10 minutos, hasta que estén tiernos y suelten parte de su jugo.
    5. Formar la salsa
      Si quieres una salsa más espesa, espolvorea una o dos cucharadas de harina y mezcla bien. Vierte el vino blanco, deja que se evapore el alcohol (unos 2 minutos), y luego incorpora el caldo. Cocina a fuego lento 10 minutos más hasta que la salsa espese ligeramente.
    6. Rectificar y servir
      Prueba el punto de sal (recuerda que el jamón ya aporta sal) y ajusta si es necesario. Añade un poco de pimienta negra y perejil picado al gusto. Sirve caliente, acompañado de pan o como guarnición de carnes y huevos fritos.

    Consejos y variantes

    • Puedes sustituir el jamón por panceta o bacón si prefieres un sabor más ahumado.
    • Si te gustan los platos más cremosos, añade un chorrito de nata líquida o una cucharada de queso crema al final de la cocción.
    • También puedes incorporar unas patatas fritas o cocidas para convertirlo en un plato único.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 35 minutos

    Porciones: 4

    Tipo de cocina: Española tradicional

    Tipo de comida: Plato principal o tapa caliente

    Información nutricional aproximada (por receta completa)

    Calorías totales: 680 kcal

    Calorías por porción: 170 kcal

    Temas

    Recetas más leídas

    Recetas de temporada

    Listados de recetas

    ¿Cómo hacer?

    Recetas top

    Nutrición

    Lo último en Recetas de cocina

    Recetas más leídas