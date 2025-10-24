Níscalos en salsa con jamón: receta fácil y deliciosa
Níscalos en salsa con jamón: receta fácil, rápida y perfecta para cualquier ocasión. Aquí te dejamos los trucos a seguir.
Los níscalos, también conocidos como rovellons o rebollones, son una de las setas más apreciadas del otoño. Su sabor intenso, su textura carnosa y su aroma a bosque los convierten en un ingrediente perfecto para guisos y salteados. En esta receta te enseñaremos a prepararlos en salsa con jamón, un plato sencillo, rápido y absolutamente delicioso, ideal para acompañar con pan o servir como tapa caliente.
Ingredientes (para 4 porciones)
Preparación paso a paso
- Limpieza de los níscalos
Limpia los níscalos cuidadosamente con un paño húmedo o un cepillo suave. Evita lavarlos directamente bajo el agua para que no absorban humedad. Corta la base del tallo y trocéalos si son muy grandes.
- El sofrito base
En una sartén amplia o cazuela, añade un buen chorro de aceite de oliva. Sofríe la cebolla picada finamente hasta que quede transparente. Añade los ajos laminados y deja que se doren ligeramente, sin llegar a quemarse.
- Incorporar el jamón
Agrega el jamón serrano en tacos o tiras. Saltea un par de minutos, lo justo para que suelte parte de su sabor y grasa, que enriquecerá la salsa.
- Cocinar los níscalos
Añade los níscalos y remueve para que se impregnen del sofrito. Cocina a fuego medio durante unos 8–10 minutos, hasta que estén tiernos y suelten parte de su jugo.
- Formar la salsa
Si quieres una salsa más espesa, espolvorea una o dos cucharadas de harina y mezcla bien. Vierte el vino blanco, deja que se evapore el alcohol (unos 2 minutos), y luego incorpora el caldo. Cocina a fuego lento 10 minutos más hasta que la salsa espese ligeramente.
- Rectificar y servir
Prueba el punto de sal (recuerda que el jamón ya aporta sal) y ajusta si es necesario. Añade un poco de pimienta negra y perejil picado al gusto. Sirve caliente, acompañado de pan o como guarnición de carnes y huevos fritos.
Consejos y variantes
- Puedes sustituir el jamón por panceta o bacón si prefieres un sabor más ahumado.
- Si te gustan los platos más cremosos, añade un chorrito de nata líquida o una cucharada de queso crema al final de la cocción.
- También puedes incorporar unas patatas fritas o cocidas para convertirlo en un plato único.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 35 minutos
Porciones: 4
Tipo de cocina: Española tradicional
Tipo de comida: Plato principal o tapa caliente
Información nutricional aproximada (por receta completa)
Calorías totales: 680 kcal
Calorías por porción: 170 kcal
