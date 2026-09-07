Berza estofada: receta tradicional llena de sabor y fácil de preparar

Hay platos de cuchara que exigen un respeto reverente ante los fogones. Las prisas aquí no sirven de nada. El secreto reside en la paciencia. Dejar que el tiempo haga su trabajo es la única norma inquebrantable. Esta berza estofada encarna a la perfección esa filosofía de cocina densa y profundamente reconfortante. Cuando el frío entra por las rendijas de las ventanas, este guiso impregna cada rincón de la casa con un aroma inconfundible. Lejos de ser un simple acompañamiento secundario, la hoja ancha de la col se apodera del protagonismo.

Este plato compite sin complejos en intensidad y carácter con recetas de caza tan tradicionales como la mejor receta de paloma o con la melosidad inconfundible de unas suculentas carrilleras de cerdo estofadas en olla rápida.

Exprimir todo el potencial de este ingrediente de huerta abre un abanico infinito de posibilidades para el día a día, tal como descubres al ojear estas recetas de berza.

Ingredientes

600 gramos de berza fresca limpia y troceada

2 patatas medianas

200 gramos de alubias blancas cocidas

1 chorizo de guiso

1 trozo de panceta curada o jamón con hueso

1 cebolla mediana

2 dientes de ajo

1 cucharada sopera de pimentón dulce

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal marina y agua

Cómo hacer berza estofada paso a paso

Enjuaga las hojas de col rizada bajo agua fría del grifo; retira los nervios centrales duros de la col rizada y córtalos en tiras anchas usando un cuchillo afilado. Calienta una sartén grande a fuego medio, agregando un poco de aceite de oliva al fondo;sauté la cebolla picada y los aros de ajo hasta que adquieran un color dorado suave. Incluye el trozo de panceta o hueso de jamón así como el chorizo, deja que las grasas se derritan en la sartén. Añade el pimentón dulce con rapidez y remueve inmediatamente para evitar que se queme y amargue el fondo de la sartén. Agrega la berza troceada a la cazuela poco a poco, resecando el volumen inicial con unas vueltas mientras dejas que la verdura empiece a ablandarse. Cubre con agua limpia, introduce las patatas peladas y chascadas en trozos irregulares para que liberen su almidón natural y espesen el caldo. Tapa el recipiente y baja la intensidad del fuego, permitiendo que todo el conjunto estofe a chup-chup pausado durante al menos cincuenta minutos. Incorpora las alubias blancas en los últimos diez minutos de cocción, rectifica el punto de sal y apaga el fuego dejando reposar el guiso antes de servir.

Trucos para que salga perfecto

Evitar la dureza en la berza requiere mimo y constancia. Las prisas arruinan la textura. Si la hoja resulta fibrosa, un escaldado rápido de tres minutos elimina asperezas sin destruir su estructura. Romper la patata con la hoja del cuchillo, en lugar de seccionarla con un corte limpio, libera un almidón maravilloso. Ese gesto tan simple espesa el caldo de forma natural, logrando esa untuosidad rústica que tanto buscamos en los pucheros de toda la vida.

Variantes de la receta

Cada casa adapta el guiso a lo que pilla por la despensa. Quien busca una opción más ligera prescinde de los embutidos del cerdo. En ese caso, un buen chorro de aceite de oliva crudo, pimentón ahumado y una pizca de comino salvan la papeleta con matrícula de honor.

Con qué acompañar berza estofada

Un buen trozo de pan de hogaza resulta indispensable. Miga densa y corteza crujiente para rebotar cada gota de caldo. En la mesa no deben faltar unas guindillas en vinagre o unos rábanos frescos; su acidez corta la grasa del chorizo y limpia el paladar de maravilla entre cucharada y cucharada.

Cómo conservar berza estofada

Guarda el sobrante en un recipiente hermético de cristal cuando pierda todo el vapor. La nevera lo cuida perfectamente durante tres o cuatro días. De hecho, al día siguiente está todavía más rico porque los sabores casan mejor.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 70 minutos

Porciones: 4 personas

Tipo de cocina: Tradicional y castellana

Tipo de comida: Plato principal de cuchara

Calorías totales aproximadas: 340 kcal por ración completa