Berza gallega: receta tradicional de cuchara fácil y sabrosa

Pocas cosas reconfortan tanto en una tarde gris de invierno como un buen plato humeante. En Galicia, las verduras de hoja verde siempre han mandado en la huerta familiar, y la berza ocupa un trono indiscutible en la gastronomía popular. A diferencia de los caldos más ligeros, este guiso busca sustancia, cuerpo y ese característico fondo meloso que impregna cada cucharada. No se trata solo de cocinar hortalizas, sino de rescatar una herencia culinaria campesina donde el aprovechamiento y el producto de proximidad marcaban el compás diario. Preparar una buena berza gallega en casa no requiere técnicas de alta cocina, sino paciencia, mimo en los tiempos de cocción y un producto excelente que aguante el chup-chup sin prisa.

Para quienes disfrutan explorando la despensa atlántica más allá de las brasas tradicionales, resulta muy útil consultar otras alternativas del recetario norteño, como las que se explican detalladamente en Berza recetas, donde se descubren diferentes maneras de sacar partido a esta hoja verdosa durante todo el año.

Del mismo modo, si te apasionan los sabores marineros de la costa gallega, te encantará ojear opciones como las Recetas de congrio a la gallega o bien probar con la clásica Merluza a la gallega, dos imprescindibles absolutos de la costa cantábrica.

Ingredientes

1 manojo hermoso de berzas gallegas frescas

400 gramos de patatas gallegas de calidad

200 gramos de alubias blancas (si son fabes o judías de la variedad local, mucho mejor; dejadas a remojo la noche anterior).

1 trozo de lacón curado o salado (unos 300 gramos).

2 chorizos gallegos ahumados de buena calidad.

1 hueso de jamón o un trozo de tocino entreverado

Un chorro generoso de aceite de oliva virgen extra.

Sal gorda al gusto (ajustando con cuidado según la salazón de las carnes).

Agua mineral o filtrada para la cocción.

Cómo hacer berza gallega paso a paso

La víspera, pon a remojo las alubias blancas en abundante agua fría para que se hidraten correctamente y se ablanden antes de entrar en la pota. Si utilizas lacón salado, es recomendable desalarlo sumergiéndolo en agua durante al menos doce horas, cambiando el líquido un par de veces. Lava las hojas de berza con mimo bajo el grifo. Retira los tallos o nervios centrales más duros si notas que son muy leñosos, y trocea las hojas con las manos o con un cuchillo en tiras medianas, ni demasiado finas ni excesivamente grandes. En una cazuela grande de fondo grueso, coloca el lacón, el hueso de jamón y las alubias ya escurridas. Cubre todo con agua fría y lleva a ebullición a fuego medio, retirando la espuma superficial que vaya soltando la carne durante los primeros hervores. Baja el fuego y deja que el conjunto cueca suavemente durante unos cuarenta minutos. Añade los chorizos pinchados ligeramente con un tenedor y las patatas peladas y cascadas (es decir, cortadas rompiendo el tramo final con el cuchillo para que suelten el almidón natural). Incorpora las berzas troceadas justo después de las patatas. Al principio ocuparán mucho volumen en la olla, pero enseguida bajarán de tamaño con el calor del caldo. Rectifica el punto de sal con cuidado y deja que borbotee a fuego lento durante treinta o cuarenta minutos más, hasta que tanto las patatas como las alubias estén totalmente tiernas y el caldo adquiera una textura densa y reconfortante. Aparta la cazuela del fuego y deja reposar el guiso al menos diez o quince minutos antes de servir.

Trucos para que salga perfecto

El secreto de una berza sobresaliente reside casi por completo en el desalado previo de las carnes y en la calidad del agua de cocción. Si notas que el caldo ha quedado demasiado espeso o, por el contrario, un punto corto de líquido, añade siempre agua caliente para no romper el hervor de golpe.

Cortar la patata mediante el método de cascado es fundamental; ese pequeño chasquido libera el almidón necesario para ligar el caldo sin necesidad de añadir harinas ni artificios extraños.

Asimismo, vigila el chorizo: si es excesivamente picante o libera demasiada grasa roja, puedes escaldarlo durante cinco minutos en un cazo aparte antes de sumarlo a la olla principal.

Variantes de la receta

Cada casa en Galicia tiene su propia variante innegociable. Si prefieres una versión más ligera o de aprovechamiento vegetal, puedes sustituir parte del lacón por un buen sofrito de cebolla y pimentón dulce rehogado en aceite de oliva virgen extra justo al final de la cocción, logrando un toque rústico delicioso y con un perfil menos graso.

Con qué acompañar berza gallega

Este plato es un auténtico menú completo en sí mismo, pero se complementa de maravilla con una buena pieza de pan de centeno o pan de bola gallego con corteza crujiente y miga densa, ideal para rebañar el plato. Para redondear la experiencia gastronómica, resulta perfecto servirlo acompañado de un vino tinto joven de la tierra o un ribeiro fresco en taza de loza tradicional.

Cómo conservar berza gallega

Al igual que ocurre con la mayoría de los potajes tradicionales, la berza gana enteros de un día para otro, ya que los sabores reposan y se concentran. Introduce en recipiente hermético en la nevera.

Información nutricional

Porción estimada: 1 plato generoso.

Calorías totales: Aproximadamente 480 kcal por ración.

Perfil nutricional: Fuente excelente de fibra vegetal.