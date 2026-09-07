Caldo de berza: receta tradicional casera y muy reconfortante

Hay días en los que el termómetro cae sin previo aviso y el cuerpo no pide sutilezas, sino un plato de cuchara humeante que devuelva la calma desde la primera cucharada. El caldo de berza encarna como pocos esa cocina de hogar, de chup-chup lento y olores que impregnan cada rincón de la casa anunciando un menú reconfortante. Lejos de las modas pasajeras, este clásico de la huerta aprovecha la resistencia de las hojas de col para elaborar un caldo denso, lleno de matices y con una personalidad desbordante.

Si disfrutas explorando las posibilidades de esta verdura en la mesa, te recomiendo echarle un vistazo a estas recetas de berza, que demuestran su versatilidad durante todo el año.

Cuando se elabora con paciencia, este caldo trasciende el concepto de simple sopa para convertirse en un auténtico bálsamo invernal, capaz de rivalizar en intensidad con un caldo de navidad de arguiñano o con la profundidad marinera de un tradicional caldo de pescado receta de la abuela.

Ingredientes

400 gramos de berza fresca limpia

2 patatas medianas de tipo gallego o monalisa

150 gramos de alubias blancas cocidas

1 trozo de tocino ibérico o jamón con hueso para dar sabor

1 chorizo de buena calidad

1 cebolla pequeña

2 dientes de ajo

1 cucharadita de pimentón dulce

Aceite de oliva virgen extra y sal al gusto

Cómo hacer caldo de berza paso a paso

Lava las hojas de berza bajo el grifo con agua fría, retira los nervios más duros si fuera necesario y córtalas en tiras anchas con un cuchillo bien afilado. Coloca una olla grande con abundante agua a fuego vivo, introduce el hueso de jamón o el trozo de tocino y deja que rompa a hervir para extraer los primeros jugos. Incorpora las patatas peladas y chascadas en trozos irregulares, para que suelten almidón y espesen el caldo de forma natural, junto con la berza troceada. Reduce la intensidad del fuego, tapa la cazuela y deja que todo cueza a chup-chup suave durante al menos cuarenta minutos hasta que la verdura pierda su rigidez. Por a fuego lento un sofrito de aceite, ajos y cebolla picados. Cuando comiencen a dorar, retira del fuego, agrega el pimentón dulce removiendo para evitar que se queme, y echa todo en el guiso. Agrega las alubias blancas bien escurridas y el chorizo pinchado en varios puntos, dejando que el conjunto hierve a fuego lento durante un cuarto de hora más para que liguen los sabores. Apaga el fuego, rectifica el punto de sal si hiciera falta y deja reposar la cazuela tapada durante diez minutos antes de servir bien caliente en los platos hondos.

Trucos para que salga perfecto

El secreto para que este caldo resulte inolvidable radica en no tener prisa; las cocciones largas a fuego vivo rompen los ingredientes de mala manera, mientras que el hervor pausado permite que la berza se funde con el caldo. Si notas que la hoja de la col es especialmente dura, puedes escaldarla un par de minutos en agua hirviendo antes de meterla en la olla grande, eliminando así un punto de amargor excesivo.

Variantes de la receta

Cada casa guarda su propia fórmula secreta según la despensa disponible y la zona geográfica. Hay quien prescinde del cerdo para hacerlo completamente vegetariano incorporando un buen chorro de aceite de oliva crudo al final y un refrito generoso de pimentón. Otros prefieren enriquecerlo con unos taquitos de lomo adobado o sustituir las alubias blancas por garbanzos cocidos del día anterior, logrando una textura todavía más contundente.

Con qué acompañar caldo de berza

Un buen trozo de pan de hogaza con miga densa y corteza crujiente resulta obligatorio para acompañar este plato, ya sea sumergiéndolo directamente en el caldo o disfrutándolo a mordiscos entre cuchara y cuchara. También funciona de maravilla si se sirve acompañado de unas guindillas en vinagre o unos rabanitos frescos para limpiar el paladar entre cucharadas.

Cómo conservar caldo de berza

Guarda el caldo sobrante en un recipiente hermético de vidrio una vez que haya perdido todo el calor inicial. En la balda más fría de la nevera se mantiene en perfectas condiciones hasta tres o cuatro días, ganando incluso intensidad de sabor de un día para otro.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 60 minutos

Porciones: 4 personas

Tipo de cocina: Tradicional y casera

Tipo de comida: Plato principal de cuchara

Calorías totales aproximadas: 320 kcal por ración completa