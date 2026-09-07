Boniato al microondas: cómo cocinarlo rápido y de forma sencilla

Hay días en los que el hambre apremia, el reloj corre en contra y encender el horno durante una hora para asar una simple raíz dulce se antoja poco menos que una tortura logística. El boniato, con esa textura mantecosa y ese fondo acaramelado que tanto reconforta cuando bajan las temperaturas, sufre a menudo el rechazo de quienes disponen de poco tiempo en la cocina diaria. Salvar este obstáculo sin renunciar a una cocción perfecta resulta sorprendentemente fácil si se recurre al electrodoméstico más infrautilizado del banco de trabajo.

Del mismo modo que uno puede preparar un capricho dulce improvisado siguiendo trucos como los de un bizcocho avena y plátano microondas en taza, dominar el punto del tubérculo al calor de las ondas cambia por completo la agilidad de los menús semanales. Lejos quedan los tiempos en los que cocinar esta joya otoñal exigía paciencia infinita, un lujo que compite directamente con otras preparaciones caseras rápidas como las tradicionales castañas asadas.

Ingredientes

1 boniato de tamaño mediano (aproximadamente de 250 a 300 gramos)

Unas gotas de aceite de oliva virgen extra

Una pizca de sal marina gruesa

Opcional: especias al gusto como canela molida, pimentón dulce o curry

Cómo hacer boniato al microondas paso a paso

Lava la piel del boniato bajo el grifo con esmero, cepillando cualquier resto de tierra adherida, y sécalo bien con un paño limpio o papel de cocina. Da un toque de sal y pimienta. Pincha la superficie con la punta de un tenedor en cuatro o cinco puntos distintos para permitir que el vapor escape de manera uniforme durante la cocción y evitar sorpresas desagradables en el electrodoméstico. Introduce la pieza en un plato apto para microondas y programa una potencia media-alta de unos 700 u 800 vatios durante aproximadamente cinco minutos. Abre la puerta, dale la vuelta con cuidado de no quemarte y comprueba la resistencia al introducir la hoja de un cuchillo o un palillo en la zona más gruesa. Vuelve a calentar en intervalos cortos de dos minutos si notas que el interior todavía ofrece firmeza, repitiendo el proceso hasta que la pulpa ceda por completo ante el metal. Retira con manoplas, córtalo longitudinalmente por la mitad y ábrelo con suavidad para que libere el exceso de humedad acumulada.

Trucos para que salga perfecto

La elección de la pieza condiciona el éxito final de la receta; conviene buscar ejemplares de calibre uniforme y forma alargada para que el calor penetre de manera homogénea. Envolver el tubérculo en papel de cocina ligeramente húmedo antes de meterlo en el aparato acelera el proceso y simula un efecto papillote que concentra los azúcares naturales, dejando una textura interior sumamente fundente.

Variantes de la receta

Las posibilidades de personalización transforman un boniato básico en un plato completamente nuevo según los ingredientes que se añadan al abrirlo. Para una versión salada, un chorro generoso de aceite de oliva, unas escamas de sal, pimienta negra recién molida y un toque de comino o pimentón ahumado elevan el perfil aromático de inmediato.

Si prefieres inclinarte hacia el terreno dulce, bastará con una cucharadita de mantequilla fundida, un toque generoso de canela y un hilo de sirope de arce o miel pura para potenciar su carácter de postre saludable.

Con qué acompañar boniato al microondas

Esta base tierna y dulce funciona a la perfección como acompañamiento de carnes blancas a la plancha, lomos de salmón al horno o hamburguesas vegetales caseras. También se convierte en un desayuno o merienda contundente si se rellena con requesón, nueces picadas y arándanos secos, o convertido en un puré rústico mezclado con un toque de crema de cacahuete y semillas de chía para cargar las pilas antes de entrenar.

Cómo conservar boniato al microondas

Guarda las porciones que sobren en un recipiente hermético de vidrio una vez que hayan perdido todo el calor inicial. En la balda intermedia de la nevera se aguantan en óptimas condiciones hasta tres o cuatro días sin perder sus propiedades organolépticas.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 10 minutos

Porciones: 1 persona

Tipo de cocina: Rápida, casera y saludable

Tipo de comida: Guarnición, desayuno o plato principal ligero

Calorías totales aproximadas: 260 kcal por ración mediana