Recetas vegetarianas

Boletus edulis: las mejores recetas para disfrutar de esta seta

Recetas de boletus
Boletus edulis.
Francisco María
  • Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Descubre las mejores recetas con boletus edulis y aprende a sacar el máximo partido a una de las setas más valoradas.

Carrilleras con boletus

Lentejas con boletus

Boletus salteados, receta fácil

Encontrar un buen ejemplar de Boletus edulis bajo los pinos o robles del monte es una de esas pequeñas epifanías micológicas que alegran la temporada de otoño. Su sombrero carnoso, el pie robusto y ese aroma inconfundible a bosque húmedo sitúan a esta seta en lo más alto de la gastronomía silvestre. Lejos de requerir elaboraciones complejas que enmascaren su personalidad, el rey de los hongos agradece tratamientos limpios y respetuosos que potencien su textura firme.

Si te gustan los platos de cuchara, no te pierdas una tradicional crema de boletus de textura terciopelada, perfecta para templar los primeros fríos del año.

Ingredientes

  • 400 gramos de Boletus edulis frescos, sanos y de pie firme
  • 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • 2 dientes de ajo picados finamente
  • Unas ramitas de perejil fresco troceado
  • Sal marina en escamas y una pizca de pimienta negra molida

    • Cómo hacer boletus edulis paso a paso

    1. Limpiar cuidadosamente los boletus con un paño ligeramente húmedo o un pincel de cerdas suaves para retirar cualquier resto de tierra, evitando sumergirlos en agua bajo ningún concepto.
    2. Cortar la base terrosa del pie y trocear las setas en láminas gruesas o en cuartos longitudinales, manteniendo piezas generosas que conserven mejor la mordida.
    3. Calentar el aceite de oliva en una sartén amplia a fuego vivo, asegurando que la superficie quede bien engrasada antes de incorporar el producto.
    4. Echar los boletus a la sartén en una sola capa, sin amontonarlos, y dejar que se doren durante dos o tres minutos sin remover demasiado.
    5. Dar la vuelta a los trozos, añadir el ajo picado junto con la pimienta y saltear alegremente durante un par de minutos más hasta que desprendan todo su aroma.
    6. Retirar del fuego al instante, espolvorear el perejil fresco picado y rematar con unas escamas de sal marina justo antes de servir a la mesa.

    Trucos para que salga perfecto

    El respeto por la materia prima empieza por la limpieza; el agua destruye la textura esponjosa del hongo y diluye sus jugos naturales. Controlar la temperatura de la sartén resulta igual de decisivo para evitar que las setas suelten demasiada agua y se cuezan en lugar de dorarse con gracia.setas con gambas

    Variantes de la receta

    La versatilidad de este hongo permite explorar texturas completamente opuestas según el momento de disfrute. Cuando los ejemplares son jóvenes, tersos y de calidad excepcional, resulta un auténtico lujo cortarlos en virutas casi transparentes para componer un exquisito carpaccio de boletus aliñado con aceite de oliva y virutas de queso parmesano.

    Si buscamos un fondo denso y untuoso para acompañar carnes o pastas, elaborar una clásica salsa de boletus de Arguiñano con un toque de nata o caldo concentrado transforma cualquier plato sencillo en una obra maestra.

    Con qué acompañar boletus edulis

    Unas rebanadas de pan de hogaza tostado al momento bastan para recoger todo el jugo aromático que queda en el plato. Funcionan de maravilla como guarnición de lujo para un entrecot a la brasa, un solomillo de ternera o integrados en un risotto cremoso de arroz arborio.

    Cómo conservar boletus edulis

    Los ejemplares frescos aguantan un par de días en la parte menos fría de la nevera dentro de una bolsa de papel perforada. Si la cosecha ha sido generosa, lo mejor es laminarlos y congelarlos en crudo o deshidratarlos para disfrutar de su sabor durante todo el año.

    Información nutricional

    Tiempo de preparación: 15 minutos

    Porciones: 4

    Tipo de cocina: Micológica tradicional

    Tipo de comida: Entrante / Guarnición

    Calorías totales aproximadas: 85 kcal por ración

    Temas

    Recetas más leídas

    Recetas de temporada

    Listados de recetas

    ¿Cómo hacer?

    Recetas top

    Nutrición

    Lo último en Recetas de cocina

    Recetas más leídas