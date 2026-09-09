Boletus edulis: las mejores recetas para disfrutar de esta seta

Encontrar un buen ejemplar de Boletus edulis bajo los pinos o robles del monte es una de esas pequeñas epifanías micológicas que alegran la temporada de otoño. Su sombrero carnoso, el pie robusto y ese aroma inconfundible a bosque húmedo sitúan a esta seta en lo más alto de la gastronomía silvestre. Lejos de requerir elaboraciones complejas que enmascaren su personalidad, el rey de los hongos agradece tratamientos limpios y respetuosos que potencien su textura firme.

Si te gustan los platos de cuchara, no te pierdas una tradicional crema de boletus de textura terciopelada, perfecta para templar los primeros fríos del año.

Ingredientes

400 gramos de Boletus edulis frescos, sanos y de pie firme

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

2 dientes de ajo picados finamente

Unas ramitas de perejil fresco troceado

Sal marina en escamas y una pizca de pimienta negra molida

Cómo hacer boletus edulis paso a paso

Limpiar cuidadosamente los boletus con un paño ligeramente húmedo o un pincel de cerdas suaves para retirar cualquier resto de tierra, evitando sumergirlos en agua bajo ningún concepto. Cortar la base terrosa del pie y trocear las setas en láminas gruesas o en cuartos longitudinales, manteniendo piezas generosas que conserven mejor la mordida. Calentar el aceite de oliva en una sartén amplia a fuego vivo, asegurando que la superficie quede bien engrasada antes de incorporar el producto. Echar los boletus a la sartén en una sola capa, sin amontonarlos, y dejar que se doren durante dos o tres minutos sin remover demasiado. Dar la vuelta a los trozos, añadir el ajo picado junto con la pimienta y saltear alegremente durante un par de minutos más hasta que desprendan todo su aroma. Retirar del fuego al instante, espolvorear el perejil fresco picado y rematar con unas escamas de sal marina justo antes de servir a la mesa.

Trucos para que salga perfecto

El respeto por la materia prima empieza por la limpieza; el agua destruye la textura esponjosa del hongo y diluye sus jugos naturales. Controlar la temperatura de la sartén resulta igual de decisivo para evitar que las setas suelten demasiada agua y se cuezan en lugar de dorarse con gracia.

Variantes de la receta

La versatilidad de este hongo permite explorar texturas completamente opuestas según el momento de disfrute. Cuando los ejemplares son jóvenes, tersos y de calidad excepcional, resulta un auténtico lujo cortarlos en virutas casi transparentes para componer un exquisito carpaccio de boletus aliñado con aceite de oliva y virutas de queso parmesano.

Si buscamos un fondo denso y untuoso para acompañar carnes o pastas, elaborar una clásica salsa de boletus de Arguiñano con un toque de nata o caldo concentrado transforma cualquier plato sencillo en una obra maestra.

Con qué acompañar boletus edulis

Unas rebanadas de pan de hogaza tostado al momento bastan para recoger todo el jugo aromático que queda en el plato. Funcionan de maravilla como guarnición de lujo para un entrecot a la brasa, un solomillo de ternera o integrados en un risotto cremoso de arroz arborio.

Cómo conservar boletus edulis

Los ejemplares frescos aguantan un par de días en la parte menos fría de la nevera dentro de una bolsa de papel perforada. Si la cosecha ha sido generosa, lo mejor es laminarlos y congelarlos en crudo o deshidratarlos para disfrutar de su sabor durante todo el año.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 15 minutos

Porciones: 4

Tipo de cocina: Micológica tradicional

Tipo de comida: Entrante / Guarnición

Calorías totales aproximadas: 85 kcal por ración