Crema de boletus: receta suave, aromática y perfecta para el frío

Crema de setas
Crema de boletus.
Prepara una crema de boletus suave, aromática y perfecta para los días fríos. Receta paso a paso.

Cuando el aire se vuelve más fresco y las tardes se acortan, nada apetece más que una comida que reconforte. La crema de boletus es justo eso: un plato sencillo, cálido y con ese perfume a bosque que llena la cocina de aromas irresistibles. Su textura cremosa y su sabor delicado hacen que funcione tanto para una cena ligera como para un entrante elegante. Además, se prepara con ingredientes humildes, pero el resultado es digno de restaurante.

Ingredientes

  • 400 g de boletus frescos (puedes usar también setas variadas o boletus deshidratados)
  • 1 puerro grande
  • 1 patata mediana
  • 1 diente de ajo
  • 600 ml de caldo de verduras o de pollo
  • 100 ml de nata líquida para cocinar
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • 1 cucharada de mantequilla (opcional, para dar más suavidad)
  • Sal y pimienta negra al gusto
  • Unas gotas de aceite de trufa o perejil fresco picado para decorar (opcional)

    • Preparación paso a paso

    1. Preparar los ingredientes
      Limpia los boletus con cuidado, usando un paño húmedo o un cepillo para quitar la tierra. Evita mojarlos demasiado. Corta el puerro, el ajo y la patata en trozos medianos.Crema de boletus
    2. Sofreír con cariño
      En una olla amplia, calienta el aceite y la mantequilla. Añade el puerro y el ajo y sofríelos a fuego medio hasta que estén tiernos. Luego incorpora los boletus troceados y deja que se cocinen unos 5-7 minutos, removiendo de vez en cuando. Notarás cómo la cocina empieza a oler a otoño.
    3. Cocer la base
      Agrega la patata y el caldo caliente. Cuando rompa a hervir, baja el fuego y deja que cueza unos 20 minutos, hasta que la patata esté blanda y todo haya tomado sabor.
    4. Triturar y afinar la textura
      Retira del fuego y tritura la mezcla con una batidora hasta obtener una crema lisa. Si quieres un resultado más fino, puedes pasarla por un colador o chino.
    5. Añadir el toque final
      Vierte la nata líquida, mezcla bien y prueba para ajustar la sal y la pimienta. Si te gusta más ligera, añade un poco más de caldo o leche.
    6. Servir y disfrutar
      Sirve bien caliente, con un chorrito de aceite de trufa, unas láminas de boletus salteados o un poco de perejil picado.

    Consejos y variaciones

    • Si usas boletus deshidratados, ponlos en remojo en agua caliente durante unos 20 minutos y aprovecha ese líquido para potenciar el sabor.
    • Sustituye la nata por leche evaporada o bebida vegetal si prefieres algo más ligero.
    • Para un toque especial, añade unas gotas de vino blanco seco al sofrito o termina con jamón crujiente por encima.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 40 minutos

    Porciones: 4 personas

    Tipo de cocina: Española / Mediterránea

    Tipo de comida: Entrante o plato principal ligero

    Información nutricional (por ración):

    Calorías: aprox. 230 kcal

    Proteínas: 6 g

    Grasas: 15 g

    Hidratos de carbono: 18 g

    Suave, aromática y profundamente reconfortante, esta crema de boletus es una oda a los sabores de la tierra.

