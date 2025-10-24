Crema de boletus: receta suave, aromática y perfecta para el frío
Prepara una crema de boletus suave, aromática y perfecta para los días fríos. Receta paso a paso.
Cuando el aire se vuelve más fresco y las tardes se acortan, nada apetece más que una comida que reconforte. La crema de boletus es justo eso: un plato sencillo, cálido y con ese perfume a bosque que llena la cocina de aromas irresistibles. Su textura cremosa y su sabor delicado hacen que funcione tanto para una cena ligera como para un entrante elegante. Además, se prepara con ingredientes humildes, pero el resultado es digno de restaurante.
Ingredientes
Preparación paso a paso
- Preparar los ingredientes
Limpia los boletus con cuidado, usando un paño húmedo o un cepillo para quitar la tierra. Evita mojarlos demasiado. Corta el puerro, el ajo y la patata en trozos medianos.
- Sofreír con cariño
En una olla amplia, calienta el aceite y la mantequilla. Añade el puerro y el ajo y sofríelos a fuego medio hasta que estén tiernos. Luego incorpora los boletus troceados y deja que se cocinen unos 5-7 minutos, removiendo de vez en cuando. Notarás cómo la cocina empieza a oler a otoño.
- Cocer la base
Agrega la patata y el caldo caliente. Cuando rompa a hervir, baja el fuego y deja que cueza unos 20 minutos, hasta que la patata esté blanda y todo haya tomado sabor.
- Triturar y afinar la textura
Retira del fuego y tritura la mezcla con una batidora hasta obtener una crema lisa. Si quieres un resultado más fino, puedes pasarla por un colador o chino.
- Añadir el toque final
Vierte la nata líquida, mezcla bien y prueba para ajustar la sal y la pimienta. Si te gusta más ligera, añade un poco más de caldo o leche.
- Servir y disfrutar
Sirve bien caliente, con un chorrito de aceite de trufa, unas láminas de boletus salteados o un poco de perejil picado.
Consejos y variaciones
- Si usas boletus deshidratados, ponlos en remojo en agua caliente durante unos 20 minutos y aprovecha ese líquido para potenciar el sabor.
- Sustituye la nata por leche evaporada o bebida vegetal si prefieres algo más ligero.
- Para un toque especial, añade unas gotas de vino blanco seco al sofrito o termina con jamón crujiente por encima.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 40 minutos
Porciones: 4 personas
Tipo de cocina: Española / Mediterránea
Tipo de comida: Entrante o plato principal ligero
Información nutricional (por ración):
Calorías: aprox. 230 kcal
Proteínas: 6 g
Grasas: 15 g
Hidratos de carbono: 18 g
Suave, aromática y profundamente reconfortante, esta crema de boletus es una oda a los sabores de la tierra.