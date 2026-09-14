Sopa de cebolla Thermomix: receta tradicional francesa

Hay preparaciones tradicionales que exigen paciencia infinita frente al fuego, removiendo sin descanso para transformar un vegetal humilde en pura magia gastronómica. La clásica sopa de cebolla francesa pertenece por derecho propio a esa categoría de platos de cuchara donde el tiempo se convierte en el ingrediente principal. Tradicionalmente obligaba a vigilar la cazuela durante horas para lograr el característico tono ámbar sin que el género llegara a amargar por un exceso de calor directo. Hoy en día, el robot de cocina simplifica notablemente los primeros pasos del proceso, permitiendo conseguir ese fondo profundo, meloso y reconfortante que revive a cualquiera en las tardes más frías del invierno.

Ingredientes

800 gramos de cebollas blancas o amarillas, cortadas en juliana fina

50 gramos de mantequilla sin sal

30 mililitros de aceite de oliva virgen extra

Una cucharadita rasa de azúcar blanco

40 mililitros de brandy o coñac

800 mililitros de caldo de carne oscuro o de pollo bien concentrado

Una pizca de tomillo seco o una ramita fresca

Sal y pimienta negra recién molida al gusto

Pan de hogaza en rebanadas

Queso Gruyère rallado

Cómo hacer sopa de cebolla Thermomix paso a paso

Introducir la mitad de la cebolla cortada en juliana en el vaso del robot, programar cuatro segundos a velocidad cinco y reservar el contenido en un bol para evitar sobrecargar las cuchillas. Añadir la mantequilla junto con el aceite de oliva virgen extra al vaso, calentando durante tres minutos a temperatura varoma y velocidad cuchara. Incorporar toda la cebolla laminada y el azúcar, programando veinte minutos a temperatura varoma, giro inverso y velocidad cuchara sin colocar el cubilete para favorecer la evaporación del agua. Verter el brandy a través del bocal y programar dos minutos a temperatura varoma, giro inverso y velocidad uno sin cubilete para que el alcohol se desvanezca por completo. Agregar el caldo de carne concentrado, la ramita de tomillo, la sal y la pimienta, programando veinticinco minutos a cien grados, giro inverso y velocidad cuchara. Retirar la sopa del vaso y repartirla en cuencos individuales aptos para horno que soporten temperaturas altas de gratinado. Poner la sopa a punto de sal. Colocar una rebanada gruesa de pan tostado sobre cada cuenco, cubrir con abundante queso rallado y hornear a doscientos grados durante diez minutos hasta que la superficie quede dorada y burbujeante.

Trucos para que salga perfecto

Lograr ese perfil de sabor profundo y ligeramente dulzón depende enteramente de la paciencia durante el sofrito inicial, permitiendo que la cebolla suelte todo su jugo sin quemarse.

Si te interesan alternativas ligeras para cuidar la línea puedes inspirarse en versiones depurativas como una Sopa de apio y puerro para adelgazar, ideal para equilibrar los menús semanales. Asimismo, para descubrir métodos de remedios caseros, lee esto sobre la sopa de cebolla.

Variantes de la receta

Las variaciones sobre el plato original admiten matices muy interesantes como añadir un toque de tomate triturado durante el sofrito, una técnica que recuerda a preparaciones tradicionales como la Sopa de cebolla y tomate, aportando un punto de acidez muy agradable.

Con qué acompañar sopa de cebolla Thermomix

Este plato se sirve tradicionalmente como un almuerzo completo o un entrante contundente acompañado exclusivamente por su propia capa de pan crujiente y queso gratinado al horno. Un vaso de vino tinto joven complementa a la perfección las notas tostadas del caldo y el dulzor meloso de la cebolla.

Cómo conservar sopa de cebolla Thermomix

La base líquida se puede guardar perfectamente en un recipiente hermético dentro de la nevera hasta un máximo de cuatro días sin el pan ni el queso añadido. Al momento de consumir, basta con calentar el caldo en un cazo, servirlo en cazuelas, colocar la rebanada de pan y gratinar en el momento.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 55 minutos

Porciones: 4 personas

Tipo de cocina: Francesa tradicional

Tipo de comida: Plato principal o cena reconfortante

Información nutricional: Aproximadamente 325 kilocalorías por porción individual