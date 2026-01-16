La sopa de cebolla en la airfryer que cura cualquier resfriado: el plato de cuchara que más apetece en invierno

Este plato de cuchara que más apetece en invierno es una deliciosa sopa de cebolla en la airfryer, ideal para curar cualquier resfriado. Deberemos estar preparados para afrontar una serie de cambios que pueden acabar marcando una diferencia importante en la cocina, empezando por las herramientas que usamos para cocinar. La freidora de aire o airfyer se ha convertido en nuestra mejor aliada de una cocina perfecta, sin duda alguna, habrá llegado el momento de disfrutar al máximo de este tipo de electrodomésticos.

Estaremos muy pendientes de determinados elementos o ingredientes que llegan a nuestro día a día y pueden ser capaces de crear un bocado maravilloso. Sobre todo, si tenemos en consideración que, en esta época del año, parece imprescindible cuidar nuestro cuerpo para evitar estos molestos resfriados que pueden ser especialmente complicados de mantener bajo control. Son tiempos de obtener algunos detalles que, sin duda alguna, deberemos empezar a visualizar de una forma muy concreta. Un giro radical puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que pueden acabar siendo la excusa perfecta para cocinar una sopa de esas que impresionan.

Este es el plato de cuchara que más apetece este invierno

En invierno nos apasiona casi cualquier plato de cuchara. Lo necesitamos para que nuestro cuerpo se mantenga en perfectas condiciones. Un buen básico que sin duda alguna, deberemos empezar a poner en práctica en estos días en los que cada detalle cuenta.

Es hora de conocer en primera persona lo que puede pasar este invierno, en estos días en los que cada elemento cuenta y puede convertirse en el detalle ideal para descubrir un plato de esos que enamoran. Vamos a descubrir una mezcla de ingredientes que puede acabar siendo espectacular en todos los sentidos.

Descubriremos lo mejor de una serie de piezas que serán las que nos acompañarán en estos días que hasta la fecha desconoceríamos. Tocará empezar a ver llegar un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante y que puede ser esencial.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que en estas fechas vamos a tener muy cerca de nuestra cocina. Una sopa con nombre propio que puede ser reconfortante y es esencial para nuestras defensas. Esta es la receta definitiva que nos vas a parar de cocinar en tu airfryer.

Cura cualquier resfriado esta sopa de cebolla hecha con airfryer

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Recetas Freidora de aire (@fussimonsi)

El airfryer es una herramienta básica que puede servirnos para crear hasta el mejor plato de cuchara posible. Un buen básico que, sin duda alguna, deberemos tener en nuestro poder, este electrodoméstico y unos ingredientes que nos permitirán disfrutar de este plato que impresiona a más de uno.

Ingredientes:

2 cebollas grandes

2 dientes de ajo

40 gramos de mantequilla sin sal

1 pan baguette

Queso Gruyere

15 gramos de harina de trigo

2 litros de caldo de carne

300 mililitros de vino blanco seco

Sal y pimienta

Cómo preparar la sopa de cebolla a la francesa:

Pelar y cortar las cebollas en rodajas finas. Calentar mantequilla en una cazuela y rehogar las cebollas a fuego medio. Triturar los ajos, cortar finamente y agregar al sofrito. Remover y tapar hasta que las cebollas de ablanden. Destapar la cazuela y cocinar las cebollas durante 30 minutos hasta que se caramelicen. Salpimentar y remover. Agregar el vino y cocinar durante 10 minutos hasta que hierva. Añadir la harina para espesar. Calentar el caldo de carne en una cazuela aparte. Cortar el pan en rodajas gruesas y untar con mantequilla. Preparar platos hondos de barro o de algún material resistente al calor. Cubrir los platos con mantequilla y harina para que la preparación no se pegue al hornear. Precalentar el horno a 200 grados centígrados. Colocar en cada recipiente una porción de sopa de cebolla, rodajas de pan, queso rallado y el caldo de ternera. Dar el punto de sal que se desee.

Esta es una receta sencilla y deliciosa que puedes hacer siguiendo el método tradicional o la freidora, dependiendo del momento en el que te encuentres o de lo que necesites, no puedes dejar de disfrutar de un plato de cuchara que enamora. Un buen básico en estos días de frío intenso que tenemos por delante.

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por una mezcla de ingredientes que deberemos tener en nuestro poder. Las cebollas son un ingrediente básico y barato, que al igual que la patata, no podemos dejarla escapar. Es un ingrediente básico en todas las casas que nos permite crear una sopa que incluso aprovecha el pan seco, toda una novedad en estos días en los que cada ingrediente cuenta.