La receta de solomillo a la naranja es una de las más deliciosas que pueda existir. Sus dos ingredientes principales, el solomillo y la naranja, combinan como dos enamorados, se fusionan en un baile perfecto y dan como resultado una mezcla de sabores que es una auténtica maravilla. Si te gusta la buena comida y los ingredientes con personalidad, toma nota de nuestra receta de solomillo a la naranja. Esta receta de Solomillo de cerdo al horno de Karlos Arguiñano también te gustará.

El solomillo de cerdo a la naranja tiene ese punto de receta especial que funciona igual de bien en Navidad que en una comida familiar de domingo. La razón es sencilla: el sabor suave del cerdo acepta muy bien el dulzor y la acidez de los cítricos. Una naranja de zumo madura, jugosa y con cierta acidez permite preparar una salsa equilibrada, brillante y nada empalagosa. Mejor evitar las variedades excesivamente dulces. No te pierdas este solomillo de cerdo en salsa.

Cómo hacer solomillo a la naranja

La receta consiste en dorar la carne a fuego fuerte y terminarla brevemente dentro de una salsa preparada con zumo de naranja. El proceso es rápido. Lo realmente importante es controlar el punto del solomillo y reducir bien el líquido para concentrar el sabor sin convertir la salsa en un jarabe demasiado dulce. Hay varias recetas de solomillo de cerdo.

Ingredientes para preparar solomillo a la naranja

800 g de solomillo de cerdo

300 ml de zumo de naranja recién exprimido

Una cebolla pequeña

Un diente de ajo

100 ml de caldo de carne

Dos cucharadas de aceite de oliva

Una nuez de mantequilla

Sal y pimienta.