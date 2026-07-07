Solomillo de cerdo a la naranja: receta jugosa con una salsa fácil y deliciosa
Disfruta de un solomillo de cerdo a la naranja con una salsa dulce y cítrica. Una receta fácil, jugosa y lista en poco tiempo para sorprender en casa.
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Solomillo de cerdo en freidora de aire
Solomillo de cerdo con brandy
La receta de solomillo a la naranja es una de las más deliciosas que pueda existir. Sus dos ingredientes principales, el solomillo y la naranja, combinan como dos enamorados, se fusionan en un baile perfecto y dan como resultado una mezcla de sabores que es una auténtica maravilla. Si te gusta la buena comida y los ingredientes con personalidad, toma nota de nuestra receta de solomillo a la naranja. Esta receta de Solomillo de cerdo al horno de Karlos Arguiñano también te gustará.
El solomillo de cerdo a la naranja tiene ese punto de receta especial que funciona igual de bien en Navidad que en una comida familiar de domingo. La razón es sencilla: el sabor suave del cerdo acepta muy bien el dulzor y la acidez de los cítricos. Una naranja de zumo madura, jugosa y con cierta acidez permite preparar una salsa equilibrada, brillante y nada empalagosa. Mejor evitar las variedades excesivamente dulces. No te pierdas este solomillo de cerdo en salsa.
Cómo hacer solomillo a la naranja
La receta consiste en dorar la carne a fuego fuerte y terminarla brevemente dentro de una salsa preparada con zumo de naranja. El proceso es rápido. Lo realmente importante es controlar el punto del solomillo y reducir bien el líquido para concentrar el sabor sin convertir la salsa en un jarabe demasiado dulce. Hay varias recetas de solomillo de cerdo.
Ingredientes para preparar solomillo a la naranja
Se puede usar una cucharadita de ralladura de naranja. Solo la parte coloreada de la piel; la zona blanca amarga bastante.
Cómo hacer la salsa de naranja paso a paso
Picamos la cebolla y el ajo muy finos. Después de dorar el solomillo, los cocinamos en la misma sartén a fuego medio hasta que la cebolla esté blanda.
Vertemos el zumo y raspamos suavemente el fondo para recuperar los jugos de la carne. Añadimos el caldo y dejamos reducir unos diez minutos. Cuando la salsa tenga algo de cuerpo, incorporamos la mantequilla y removemos.
Puede triturarse si buscamos una textura completamente lisa.
Cómo cocinar el solomillo para que quede tierno y jugoso
Limpiamos la pieza retirando las membranas visibles y la cortamos en medallones de unos tres centímetros. Secamos la carne con papel y salpimentamos.
Calentamos bien una sartén amplia con aceite. Doramos los medallones aproximadamente dos minutos por cada lado. Deben coger color rápidamente.
Los retiramos mientras preparamos la salsa y los devolvemos a la sartén durante los últimos dos o tres minutos. Así terminan de cocinarse sin perder demasiados jugos.
Trucos para que la salsa de naranja quede perfecta
Utiliza zumo recién exprimido. Los zumos industriales pueden contener azúcares añadidos o tener un sabor demasiado uniforme.
Prueba la salsa antes de corregirla. Si resulta muy ácida, una pequeña cantidad de miel puede equilibrarla. Cuando está excesivamente dulce, unas gotas de limón suelen devolverle frescura.
La reducción debe hacerse sin prisas y a fuego medio. Un hervor demasiado fuerte puede concentrar rápidamente los azúcares y dejar un sabor algo amargo.
Con qué acompañar el solomillo a la naranja
Patatas panaderas
Las patatas cocinadas con cebolla absorben la salsa y aportan una guarnición clásica, especialmente adecuada para comidas familiares.
Puré de patatas
Un puré cremoso suaviza la acidez de la naranja. Conviene condimentarlo poco para no competir con la salsa.
Arroz blanco o basmati
El arroz basmati aporta un aroma ligero y recoge muy bien el jugo. Es una opción sencilla para una comida menos pesada.
Verduras al horno
Zanahoria, calabacín y calabaza combinan especialmente bien con los sabores cítricos. Hay que controlar la cantidad de calabaza si la salsa ya resulta bastante dulce.
Variantes de la receta
Solomillo de cerdo a la naranja al horno
Dora la pieza entera en una sartén y termina la cocción en el horno a 190 ºC. La salsa puede prepararse aparte y servirse sobre el solomillo cortado.
Solomillo a la naranja con miel
Añade una cucharadita de miel durante la reducción. No hace falta más. Buscamos redondear la acidez, no preparar una salsa dulce.
Solomillo de ternera a la naranja
La ternera ofrece un sabor más intenso. Conviene cocinar los medallones menos tiempo y servirlos con el punto de cocción elegido, siguiendo prácticas seguras de manipulación.
Cómo conservar y recalentar el solomillo a la naranja
Dos o tres días en recipiente hermético en nuestro frigorífico.
Para recalentar, utiliza una sartén a fuego bajo. Si la salsa ha espesado, añade una cucharada de caldo o agua.
Errores frecuentes al preparar solomillo a la naranja
El fallo más habitual es cocinar demasiado el solomillo. También conviene evitar el exceso de zumo sin reducción, porque deja una salsa aguada.
Otro error es rallar la parte blanca de la naranja. Ese pequeño detalle puede aportar un amargor bastante desagradable a toda la preparación.
Preguntas frecuentes sobre el solomillo a la naranja
¿Se puede preparar con antelación?
Sí. Prepara la salsa y dora la carne con unas horas de antelación. Termina la cocción del solomillo en la salsa poco antes de servir.
¿Qué naranja es mejor para la salsa?
Una naranja de zumo madura y aromática, con equilibrio entre dulzor y acidez. Las naranjas tipo Valencia suelen funcionar bien.
¿Se puede congelar?
Sí. Congela los medallones cubiertos con salsa en un recipiente adecuado y consúmelos preferiblemente antes de tres meses.
Tiempo de preparación: 35 minutos
Porciones: 4 personas
Información nutricional: unas 1.750 kcal totales; aproximadamente 438 kcal por ración, sin guarnición
Tipo de cocina: Mediterránea
Tipo de comida: Plato principal