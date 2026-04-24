Sepia en airfryer receta fácil y rápida con resultado perfecto

La sepia en airfryer es una de esas recetas que sorprenden. Parece que no, que este tipo de pescado o marisco necesita plancha sí o sí… pero no. Con la freidora de aire puedes conseguir un resultado muy parecido, incluso más limpio y sin olores por toda la cocina.

Y lo mejor: en muy poco tiempo. Literalmente, es de esas ideas que solucionan una comida entre semana sin complicarse demasiado.

Si ya te gusta preparar la sepia al horno, aquí vas a encontrar una alternativa más rápida, con ese punto dorado por fuera que apetece tanto.

Cómo hacer sepia en airfryer paso a paso

Lo primero es la materia prima. Puedes usar sepia fresca o congelada (eso sí, bien descongelada). Si está limpia y troceada, mucho mejor.

Ingredientes básicos:

500 g de sepia limpia

1 cucharada de aceite de oliva

Sal

Pimienta

2 dientes de ajo

Perejil fresco

Limón

Preparación

Empieza secando bien la sepia con papel de cocina. Esto es clave. Si tiene agua, no se dorará bien y quedará más cocida que otra cosa. Precalienta la airfryer a 190 ºC durante unos minutos. Mientras, en un bol, mezcla la sepia con el aceite, el ajo picado, sal y pimienta. No hace falta añadir mucho más. Coloca la sepia en la cesta, sin amontonarla demasiado. Mejor en una sola capa, aunque tengas que hacer dos tandas. Cocina durante unos 8-10 minutos. A mitad de tiempo, abre y mueve un poco para que se haga de forma uniforme. Cuando esté lista, añade perejil fresco por encima y un chorrito de limón. Y ya está. Así de simple.

El truco para que no quede dura

Aquí está el punto delicado. La sepia puede quedar perfecta o convertirse en algo gomoso si no se hace bien.

Hay dos claves:

Cocinarla el tiempo justo.

No saturar la cesta.

Si la dejas demasiado, se endurece. Si la amontonas, se cuece en lugar de dorarse. Parece básico, pero marca la diferencia.

Otro detalle: si la sepia es muy gruesa, puedes cortarla en trozos más pequeños. Así se cocina mejor y queda más tierna.

Para quienes son fans de la textura clásica, la sepia a la plancha sigue siendo un referente, pero esta versión en airfryer se le acerca bastante.

Ideas para darle un toque diferente

Una vez tienes la base controlada, puedes variar bastante sin cambiar la receta.

Por ejemplo:

Añadir un poco de pimentón (dulce o picante).

Usar ajo en polvo en lugar de fresco para un sabor más suave.

en lugar de fresco para un sabor más suave. Incorporar un toque de salsa de soja.

Terminar con alioli casero por encima (ojo, aquí ya suben las calorías).

por encima (ojo, aquí ya suben las calorías). También puedes convertirla en un plato más completo añadiendo una guarnición rápida. Unas patatas en la propia airfryer o una ensalada fresca funcionan muy bien.

Y si te gusta la sepia en frío, la ensaladilla de sepia es otra idea interesante para cambiar totalmente el registro.

Tiempo total y organización

Una de las ventajas de esta receta es que no necesitas planificar mucho.

Preparación: 5-7 minutos

Cocinado: 8-10 minutos

En menos de 20 minutos tienes el plato listo. Y sin apenas ensuciar nada, que siempre se agradece.

Además, puedes dejar la sepia ya aliñada unos minutos antes si quieres intensificar el sabor. No es obligatorio, pero suma.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 5-7 minutos

Tiempo de cocinado: 8-10 minutos

Porciones: 2 personas

Calorías totales aproximadas: 360-440 kcal (receta completa)

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Plato principal ligero o entrante

Una receta rápida, sin líos y que cumple. Perfecta para el día a día.