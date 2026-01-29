El sencillo truco de los chefs para hacer unas patatas fritas extra crujientes: sólo necesitas un ingrediente

Los restaurantes tienen un truco para conseguir crear unas patatas fritas extra crujientes, sólo necesitas un ingrediente para conseguirlo. Antes que nada, debes apostar siempre que sea posible por una patata natural, nada de congelados, si te fijas en los ingredientes, algunos de estos productos son procesados con forma de patata. Es importante apostar siempre por los ingredientes más naturales posibles, en una cocina que se reinventa.

Las patatas caseras son mucho más baratas que las que compras en la sección de congelados. Puedes hacer números y comprobar como un kilo de patatas dan para mucho más. Siempre es preferible que las congeles tú mismo y obtengas de ella un acabado de 10, con este truco de profesional para conseguir que queden de lo más crujientes posibles. Un buen básico que se convertirá en el mejor compañero de viaje de estos días, un ingrediente fundamental que puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada. Un giro radical que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante, te pueden quedar unas patatas fritas extra crujientes con este ingrediente.

Sólo necesitas un ingrediente

La realidad es que sólo necesitas un solo ingrediente para crear un plato de esos que impresionan a simple vista. Esas increíbles patatas que nos gusta como nos las sirven en el restaurante, pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante a la hora de preparar los mejores ingredientes caseros posibles detalles que serán esenciales. Esas patatas que tanto nos gustan, puede llegar a nuestra mesa de forma excepcional.

Un simple ingrediente que quizás acabará siendo lo que nos acompañará para descubrir el secreto mejor guardado de los restaurantes. Aunque también hay restaurantes que apuestan por las patatas fritas congeladas, la mayoría o los más caseros las hacen al momento.

Teniendo en cuenta que en unos 10 minutos las podemos tener listas, merece la pena esperar y aplicar este truco que cambia por completo la textura de este tipo de compañero de viaje eficaz de estas jornadas que tenemos por delante. Un cambio que acabará marcando la diferencia importante que nos acompañará en estos días.

Hacer unas patatas fritas extra crujientes es una realidad

Puedes conseguir unas buenas patatas fritas con la ayuda de los expertos en la cocina que nos descubren un valioso truco. Bastará con pelar y cortar las patatas para dejarlas en agua en remojo. Añadiremos un poco de sal y una cucharada de vinagre. Aunque parezca imposible, es este detalle el que acabará marcando una diferencia importante.

Te proponemos una receta que puede convertirse en una de las más destacadas de estos últimos tiempos. Estas patatas fritas pueden ser la tapa perfecta para disfrutar una buena cerveza con la salsa que tu prefieras o un compañero de viaje ideal para cualquier tipo de plato.

Ingredientes:

1 kg de patatas

Maicena

Aceite

Sal

Cómo preparar las patatas fritas más crujientes con un toque de maicena

Esta preparación de las patatas fritas tiene un secreto que solo los profesionales conocen, la maicena. Con esta harina se consigue que nos quede unas patata mucho más crujiente y deliciosa, sin tanto aceite. Nos ponemos manos a la obra con las patatas, las vamos a pelar y trocear, podemos hacer bastoncitos o darle la forma que más nos gusten. Es importante que todos los trocitos tengan el mismo tamaño para poder cocinarlos a la vez, de esta manera nos quedará un resultado mucho más bonito. Ponemos el aceite de freír a calentar, para que nos queden perfectas las patatas es importante que esté muy caliente. No debemos tener prisa y siempre se usará un aceite de buena calidad. Si somos de aceite de oliva o de girasol cambiará un poco el sabor de las patatas. El aceite de oliva es un poco más intenso para determinadas elaboraciones es ideal, además de ser un producto nacional muy apreciado. Salpimentamos las patatas a nuestro gusto. Les añadimos maicena, deben quedar bien rebozadas para conseguir ese resultado con el extra de crujiente y sin nada de grasa. Freímos las patatas con el aceite caliente, bajamos un poco el fuego para que nos quede el interior cremoso que buscamos y el exterior bien crujiente. Ponemos las patatas sobre papel absorbente antes de servirlas. Estas patatas tendrán una textura de lo más deseable.

Con un poco de kétchup o una buena dosis de mayonesa tendremos listo un bocado espectacular en un tiempo récord.