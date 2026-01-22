Recetas con pasta filo: ideas crujientes y muy versátiles
Recetas con pasta filo: ideas crujientes y fáciles para entrantes, platos principales y postres.
Pasta filo rellena de bacalao
Pasta filo con crema pastelera
Pasta filo rellena de pollo
Las recetas con pasta filo son de esas que parecen más complicadas de lo que realmente son. La ves tan fina, tan delicada, y piensas: “esto se me rompe seguro”. Pero nada más lejos de la realidad. Una vez le pillas el truco, la pasta filo se convierte en una aliada brutal para preparar platos crujientes, ligeros y con un toque muy resultón, sin tener que pasar horas en la cocina.
Para empezar con buen pie, lo ideal es conocer la pasta filo básica. Normalmente se compra ya hecha y lista para usar, lo que ahorra muchísimo tiempo. El único “pero” es que se seca rápido, así que conviene trabajar con calma, cubrir las hojas que no uses con un paño húmedo y pincelarlas con un poco de aceite o mantequilla. Con eso ya tienes medio trabajo hecho.
La tarta griega
Una de las recetas con la que vas a triunfar es la tarta griega de pasta filo. Es perfecta para una comida tranquila o incluso para llevar en táper.
Información suplementaria (tarta griega de pasta filo):
Tiempo de preparación: 40 minutos
Porciones: 6
Calorías totales aproximadas: 1.500 kcal
Tipo de cocina: Griega
Tipo de comida: Plato principal
Hacer la masa filo en casa
Si eres de los que disfrutan haciendo todo desde cero, también puedes animarte con la masa filo casera. No es lo más habitual porque lleva algo más de tiempo, pero no es imposible. Solo necesitas paciencia para estirarla muy fina. Es ideal si quieres un resultado 100 % casero o si no encuentras pasta filo preparada.
Rellena está más rica
Donde la pasta filo se luce de verdad es en las recetas rellenas. Un ejemplo bastante top es la pasta filo rellena de marisco. Gambas, langostinos o marisco salteado, bien envueltos en filo y al horno hasta que quede crujiente. Es un plato que parece de restaurante, pero que en realidad no tiene tanta complicación. Perfecto para una ocasión especial o una comida más elegante.
Información suplementaria (pasta filo rellena de marisco):
Tiempo de preparación: 30 minutos
Porciones: 4
Calorías totales aproximadas: 1.200 kcal
Tipo de cocina: Mediterránea
Tipo de comida: Plato principal / entrante
Si buscas algo más sencillo y económico, la pasta filo rellena de queso es una apuesta segura. Puedes usar queso fresco, feta, crema de queso o mezclar varios. Se hace en rollitos o triángulos y queda genial como aperitivo. Además, es de esas recetas que gustan a todo el mundo y vuelan de la mesa.
Información suplementaria (pasta filo rellena de queso):
Tiempo de preparación: 25 minutos
Porciones: 6
Calorías totales aproximadas: 1.100 kcal
Tipo de cocina: Internacional
Tipo de comida: Aperitivo
Más allá de estas ideas, la pasta filo da mucho juego: empanadillas al horno, cestitas crujientes para rellenar, capas para pasteles salados o incluso postres con frutas y frutos secos. La clave está en no pasarse con el relleno y controlar bien el horneado para que no se queme.