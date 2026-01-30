Pollo coreano: receta fácil y jugosa para disfrutar en casa

El pollo coreano es de esos platos que conquistan rápido: jugoso por dentro, lleno de sabor y con una salsa que mezcla picante y dulce sin pasarse. No hace falta ser experto ni tener una despensa imposible para prepararlo en casa. Con un par de trucos y una buena sartén, el resultado es redondo y muy agradecido.

Esta versión está pensada para cocinar sin estrés y disfrutar. Puedes usar muslos deshuesados o pechuga, aunque los muslos suelen quedar más tiernos. De hecho, ese punto jugoso es el mismo que se busca en recetas como los Muslos de pollo al horno jugosos y fáciles, donde el corte importa tanto como la técnica.

Características de la cocina coreana

La cocina coreana tiene ese “algo” que engancha desde el primer bocado. No es solo comida: es costumbre, es familia y es una parte muy viva del día a día en Corea del Sur. Sus platos llaman la atención por sabores intensos, mezclas potentes y una forma muy particular de entender la mesa, donde todo se comparte. Si hay un alimento que lo representa todo, ese es el kimchi. Se trata de verduras fermentadas, sobre todo col china, aliñadas con ajo, jengibre y ají.

El arroz es el alimento central y suele acompañarse de sopas y guisos calientes, especialmente en estaciones frías. Platos como el bibimbap combinan arroz, vegetales, carne y huevo, destacando el equilibrio entre colores, texturas y sabores. Por su parte, carnes como el bulgogi o el galbi muestran la relevancia de las parrillas y de la cocina en grupo, donde comer es un acto social. Finalmente, la cocina coreana valora la armonía entre lo picante, lo salado, lo dulce y lo ácido, así como la relación entre comida y salud. Más que solo alimentarse, comer en Corea es una expresión cultural que conecta tradición, comunidad y bienestar.

Puede haber varios ingredientes a la vez: verduras salteadas, encurtidos, algas o brotes. No siguen un orden rígido y suelen cambiar según la temporada, lo que hace que cada comida sea distinta y más dinámica. El arroz es la base de casi todo y suele ir acompañado de sopas o guisos calientes, perfectos para los días fríos. Un buen ejemplo es el bibimbap, que mezcla arroz, verduras, carne y huevo en un solo plato lleno de color.

Ingredientes principales

600 g de pollo (muslos deshuesados o pechuga en dados)

2 cucharadas de salsa de soja

1 cucharada de miel o azúcar moreno

1 cucharada de vinagre de arroz

1 cucharada de gochujang

1 diente de ajo rallado

1 cucharadita de jengibre rallado

1 cucharada de aceite de sésamo

Maicena o harina fina

Aceite para cocinar

Preparación paso a paso

Empieza secando bien el pollo y córtalo en trozos medianos. Mezcla la soja, la miel, el vinagre, el gochujang, el ajo, el jengibre y el aceite de sésamo hasta tener una salsa homogénea. Ajusta el picante a tu gusto.

Reboza el pollo ligeramente con maicena; no hace falta una capa gruesa. Cocina en una sartén amplia con aceite caliente hasta que esté dorado y bien hecho. Añade la salsa, baja el fuego y remueve hasta que el pollo quede bien glaseado y brillante.

Trucos que funcionan

Cocina el pollo en tandas si hace falta.

Prueba la salsa antes de añadirla.

Para un toque más crujiente, puedes inspirarte en técnicas del Picapollo dominicano crujiente y casero, aunque aquí la salsa manda.

Cómo servirlo

Va perfecto con arroz blanco o con una versión más aromática, inspirada en el Arroz amarillo con pollo fácil y tradicional. También combina genial con verduras salteadas o ensalada fresca.

Información suplementaria