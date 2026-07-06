Mayonesa en Thermomix: receta casera fácil, cremosa y perfecta

Hacer mayonesa en Thermomix tiene una ventaja bastante evidente: la máquina mantiene un ritmo constante mientras el aceite se integra poco a poco. Eso facilita conseguir una emulsión cremosa y evita el clásico momento de estar sujetando la batidora mientras intentamos añadir aceite con la otra mano.

También es rápida. En unos cinco minutos puedes tener una mayonesa casera espesa, brillante y con un sabor mucho más fresco.

Ingredientes

250 g de aceite de girasol

1 huevo

1 cucharadita de zumo de limón

1 cucharadita de vinagre

Media cucharadita de sal.

Cómo hacer mayonesa en Thermomix

Calcula primero el aceite y resérvalo en una jarra. Pon en el vaso el huevo, el zumo de limón, el vinagre y la sal. Coloca el cubilete sobre la tapa y programa la Thermomix a velocidad 4. Sin retirar el cubilete, vierte el aceite lentamente sobre la tapa. El líquido irá cayendo hacia el interior en un hilo fino, justo lo que necesitamos para que la emulsión se forme de manera progresiva. Cuando todo el aceite se haya incorporado, comprueba la textura. La mayonesa debe quedar cremosa y con cuerpo. Pásala a un recipiente limpio y guárdala inmediatamente en el frigorífico si no vas a servirla.

Cómo evitar que se corte

La mayonesa se corta cuando la grasa y la parte acuosa dejan de mantenerse emulsionadas. Dicho de forma sencilla: el aceite se separa y aparecen pequeños grumos o una textura líquida poco apetecible. Añadir el aceite despacio es fundamental. Echarlo de golpe puede superar la capacidad de la mezcla para integrarlo. También ayuda utilizar ingredientes a una temperatura parecida. Hay otro detalle sencillo: no improvises demasiado con las cantidades la primera vez. Una vez que conozcas la textura de la receta, podrás ajustar el aceite. Antes conviene respetar las proporciones. Si se corta, no siempre hay que tirarla. Pon un huevo nuevo en el vaso limpio y vuelve a emulsionar añadiendo lentamente la mayonesa cortada, como si fuera el aceite de una nueva preparación.

Variantes

La receta básica es un buen punto de partida. Cambiando uno o dos ingredientes puedes adaptar la salsa al plato sin complicar la preparación.

Mayonesa ligera

Para una textura algo menos densa, puedes reducir ligeramente la cantidad de aceite y ajustar el resultado con una pequeña cantidad de yogur natural una vez terminada la emulsión. No será una mayonesa clásica estricta, pero queda fresca y resulta agradable en ensaladas o bocadillos.

Mayonesa de ajo

Añade medio diente de ajo al vaso antes de comenzar. Mejor quedarse corto al principio: el ajo crudo tiene bastante fuerza y su sabor se vuelve más evidente después de unos minutos.

Mayonesa de limón

Aumenta ligeramente el zumo de limón y reduce el vinagre. Esta versión tiene un punto ácido más limpio y combina especialmente bien con pescado, gambas, calamares o verduras cocidas.

Cómo conservar la mayonesa

Al llevar huevo crudo, la mayonesa casera exige cuidado. Utiliza huevos en buen estado, trabaja con utensilios limpios y pasa la salsa a un recipiente cerrado nada más terminar.

Debe mantenerse refrigerada y no conviene dejarla durante largos periodos a temperatura ambiente. Si ha estado varias horas fuera del frigorífico, especialmente con calor, lo prudente es desecharla.

Preparar cantidades pequeñas tiene bastante sentido. La Thermomix tarda pocos minutos en hacer una nueva tanda, así que no merece la pena guardar un recipiente enorme durante días.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto dura?

La mayonesa casera con huevo crudo es un alimento muy perecedero. Guárdala siempre en frío y consúmela cuanto antes. Ante cualquier cambio extraño de olor, aspecto o textura, no la pruebes y deséchala.

¿Se puede congelar?

No es recomendable. Al descongelarse, la emulsión suele romperse y el aceite se separa de la parte acuosa. El resultado pierde la textura cremosa que buscamos.

¿Por qué se corta?

Normalmente ocurre porque el aceite se añade demasiado rápido, las proporciones no son adecuadas o la emulsión no consigue estabilizarse. Incorporar la grasa en un hilo fino reduce bastante el riesgo.

¿Cómo espesarla?

Si la mayonesa ha quedado demasiado líquida pero sigue emulsionada, añade un poco más de aceite lentamente mientras mantienes la velocidad. Hazlo en pequeñas cantidades. La textura cambia rápido y es fácil pasar de una salsa ligera a una mayonesa excesivamente densa.

Tiempo de preparación: 5 minutos

Porciones: aproximadamente 300 g

Información nutricional: aproximadamente 758 kcal por 100 g

Tipo de cocina: española

Tipo de comida: salsa