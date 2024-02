Fact checked

Más allá de lo representativo que el aceite de oliva resulta para la gastronomía mediterránea, en España cada vez son más los cocineros que lo reservan para situaciones especiales y optan por otros a la hora de preparar los platos a diario por el alto precio que tiene en este momento este aceite. Si eres uno de ellos, hay algunos secretos del aceite de girasol que deberías conocer. Hablamos de una de las mejores alternativas al aceite de oliva, adoptada hace largo tiempo. Pero, ¿cuáles son las características de este producto?

Ésta es una pregunta que probablemente te hayas hecho. Y la primera respuesta es que el aceite de girasol es un alimento de alto contenido de vitamina E. Suficiente una cucharada para cubrir cerca del 40% de la ingesta diaria recomendada en los adultos. Por otro lado, es una fuente natural de grasas poliinsaturadas ricas en Omega 6. Esta sustancia es clave para la generación de energía y para la salud de la piel, los huesos y el cabello.

¿Qué debemos saber del aceite de girasol?

Hay que aclarar rápidamente que los aceites de girasol se clasifican según el cultivo del que provengan. Independientemente de su origen, es un alimento apreciado a nivel cardiovascular por sus grasas insaturadas. Pero sí es cierto que su cadena de producción permite distinguir hasta tres tipos de este aceite.

Aceite de girasol alto oleico: posee aproximadamente un 82% de ácido oleico y un 9% de ácido linoleico

Aceite de girasol medio oleico: posee aproximadamente un 65% de ácido oleico y un 26% de ácido linoleico

Aceite de girasol con bajo contenido oleico: posee aproximadamente un 30% de ácido oleico y un 60% de ácido linoleico

Esa subclasificación no es casual ni caprichosa. Cuanto «más oleico» es el aceite de girasol, mayores son los beneficios que le aporta al aparato cardiovascular. La información sobre los porcentajes debería estar disponible en el etiquetado de este producto, y el consumidor revisarla a fin de llevarse el de máxima calidad.

¿Qué ventajas tiene al cocinar con aceite de girasol?

Al ser generoso en ácido oleico, una grasa monoinsaturada, el aceite de girasol es mucho más estable a la hora de reaccionar a los cambios de temperatura. Incluso, algunos de los chefs más prestigiosos del mundo prefieren cocinar con aceite de girasol y luego, sí, añadirle su aceite de oliva favorito a los platos.

¿En qué platos queda mejor?

La selección de las materias primas que vamos a cocinar no es un detalle menor, ya que el aceite de girasol se lleva especialmente bien con algunas recetas. Seguramente con la que más se relaciona es con los vegetales salteados al wok. Éste es un proceso de cocción muy particular que soporta sin problemas. Dentro del wok, el aceite de girasol permite que los vegetales se cocinen y realcen sus sabores ya que, a diferencia del de oliva, no es tan invasivo en la comida.

Por otro lado, es un aceite aconsejable para preparaciones de repostería al horno. Nuevamente, ese sabor neutro y menos perceptible que el del aceite de oliva lo hace el mejor aliado de los amantes del dulce. Eso sí, no está de más recordar que la repostería casera debe ser consumida prácticamente en el momento.

¿Cuáles son las precauciones al comprarlo y utilizarlo?

Antes que nada, los expertos sugieren decidirse por variedades sin refinar que se obtienen a través del prensado de las semillas de girasol. Este procedimiento supone la extracción del aceite sin usar productos químicos ni tratamientos térmicos. Así, se evitan los sabores no deseados y la alteración de las comidas.

¿Se puede freír con el aceite de girasol?

Sí, pero no está de más insistir que las técnicas culinarias que se relacionan al someter al aceite a elevadas temperaturas por ratos largos pueden llevar a que pierdan algunos de sus diversos compuestos beneficiosos. Hay que adquirir siempre el aceite de girasol más oleico posible para garantizar la salud de toda la familia.

¿Se puede reutilizar el aceite de girasol tras cocinar?

Este hábito era muy frecuente en nuestras madres y abuelas que lo hacían con la intención de ahorrar un poco de dinero. Sin embargo, es una mala idea. Aunque es aceptable volver a usar el aceite de girasol, las frituras son una excepción. Al afectar sus propiedades las elevadas temperaturas de la fritura, conviene deshacerse del aceite utilizado para no correr el riesgo de que desprenda partículas nocivas. Eso puede ser muy peligroso para el comensal.

¿Tiene alguna ventaja en comparación con el aceite de oliva?

En términos de perfil de grasas, el aceite de girasol alto oleico no refinado podría parecerse en cuanto a calidad a un aceite de oliva de los más baratos. Trazar una comparación directa no es fácil porque no son el mismo producto y el aceite de oliva es un superalimento. No obstante, los aceites de girasol más caros podrían reemplazar sin inconvenientes a los de oliva para muchos de sus principales usos. Sus beneficios para el organismo son realmente similares.