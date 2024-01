El aceite de oliva virgen extra ha disparado su precio un 69% en el último año, siendo el alimento que más ha subido en los últimos doce meses a pesar de tener el IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) rebajado, según el estudio realizado por Facua-Consumidores en Acción y publicado este miércoles. La economía de Pedro Sánchez parece que no va como una moto cuando el coste de uno de los ingredientes más importantes de la dieta mediterránea se encarece de esta forma y la inflación sube un 3,4% en tan sólo un mes por el aumento de la deuda pública y el endeudamiento, situando a España a niveles similares a los de Grecia a finales de los 90.

En concreto, la organización no gubernamental española que defiende los intereses de los derechos de los consumidores, compara el precio que tenían una treintena de categorías de alimentos en enero de 2023, ya con el descuento aplicado, y el que tienen en enero del presente 2024.

Aceite de aguacate

Algunos consumidores han optado por este otro aceite que se obtiene de prensar la pulpa de la fruta, sin piel ni hueso. Este ingrediente que es muy usado como aderezo para ensaladas o desayunos, es muy conocido desde hace año en el sector de la cosmética. Esto es así porque dispone de ácidos grados Omega-3 y de vitaminas A, B, C, D y E, grandes aliadas para tener un cutis hidratado y luminoso.

Después del aceite de oliva, según el estudio, los alimentos que más se encarecieron en los supermercados españoles fueron la bandeja de fresas de 500 gramos, con un alza del 52%, y la malla de patatas de 5 kilos, un 31% más cara. También, el kilo de manzanas fuji sube de media un 27,6% en los últimos 12 meses. Respecto a las verduras y hortalizas, el kilo de zanahorias es de media un 26,2% más caro que en enero de 2023.

Respecto a otros productos que cuentan con el IVA rebajado destaca en las legumbres las lentejas pardina, que tienen la mayor subida con una media del 15,1%, pasando de 3,10 a 3,57 euros. Mientras que el kilo de garbanzos extra ha bajado una media del 5,1% con respecto al precio que tenía hace un año (de 2,56 a 2,43 euros). El paquete de macarrones de 500 gramos se ha encarecido en un año un 10,2% (de 1,27 euros de media en enero de 2023 a 1,40 euros en enero de 2024), mientras que el paquete de 1 kilo de spaguettis lo ha hecho en un 5,3%.

Según el estudio, el brik de un litro de leche entera cuesta casi un 3% más que hace un año, mientras que el de leche semidesnatada ha subido un 4% con respecto a enero de 2023. El kilo de alubias blancas ha subido una media del 7,5%. El kilo de arroz redondo ha subido de media un 6,74% en un año, pasando de 1,63 a 1,74 euros. Por su parte, la docena de huevos M ha aumentado su precio un 2,9% mientras que en la bolsas de queso rallado mozzarella y cuatro quesos se han registrado bajadas del 3,5% y del 10,7% respectivamente.

El estudio se ha realizado sobre alimentos de Alcampo, Aldi, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor, Lidl y Mercadona. La organización ha comparado la evolución de los precios en origen y en puntos de venta de 13 de ellos, percibiendo que en una decena se han producido incrementos de precios en los puntos de venta superiores a las subidas en origen.

En consecuencia, Facua ha avanzado que trasladará los resultados al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2023, al que vuelve a reclamar la apertura de una investigación que derive en sanciones contra las empresas que están inflando sus márgenes de beneficio, una práctica prohibida en los alimentos con el IVA rebajado y sancione a las empresas responsables.

Sin embargo, el sector del comercio alimentario absorbió parte de la subida de precios el pasado año, como demostró un informe del Banco de España de la semana pasada. Es más, no sólo no repercutió la inflación sino que redujo hasta noviembre del pasado 2023 su margen de beneficios alrededor de un 8%. Ese fue el mismo periodo en que el Gobierno de Pedro Sánchez acusó a los grandes supermercados de beneficiarse con la inflación. Por ejemplo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró en enero de 2023 que una parte del repunte de la inflación subyacente, la que excluye alimentos no elaborados y productos energéticos, se explicaba «por los beneficios de las empresas».

AOVE, un 155% más caro

Sin embargo, el aceite de oliva si ha sido el artículo que más ha aumentado su precio, con diferencia, durante el último año en los supermercados con una media del 69% en el caso del virgen extra, pero que llegó a dispararse hasta el 155% en algún caso concreto.

Mientras que en origen el virgen extra ha subido 2,54 euros/litro (de 4,91 a 7,45 euros), en los puntos de venta los distintos formatos de envases han subido una media de 5,08 euros/litro (llegando a los 8,81 euros/litro de incremento en el caso del envase de un litro de la marca Coosur Hojiblanca en Eroski).

Frente al AOVE, el aceite de girasol se ha visto beneficiado de una bajada media del 29,1%. El precio medio de este producto en enero de 2023 era de 2,82 euros por litro, mientras que en enero de 2024 es de 2,00 euros. Este fue, junto al propio aceite de oliva, uno de los alimentos que más aumentó su precio en 2022 debido a la invasión rusa de Ucrania.